లగ్జరీ కారులో వస్తేనే బాలీవుడ్​లో కూర్చోడానికి కుర్చీలు ఉంటాయి!: దుల్కర్​ సల్మాన్​

బాలీవుడ్​పై మలయాళ నటుడు దుల్కర్​ సల్మాన్​ కామెంట్స్- అక్కడ కంటే సౌత్​లోనే బెటర్ అంట!

Dulquer Salman Comments On Bollywood
Dulquer Salman Comments On Bollywood (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 4:55 PM IST

Dulquer Salman Comments On Bollywood : దుల్కర్​ సల్మాన్​ మలయాళంలో తన కెరీర్​ను మొదలు పెట్టి, సౌత్​ స్టేట్స్​ అంతటా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలలో అనేక విజయాలు సాధించి, పాపులారిటీని సంపాదించుకున్నారు. తాజాగా విడుదలైన కాంత సినిమాతో మిశ్రమ స్పందన​ అందుకున్నారు. అయితే తన కెరీర్​లో హిందీలో కూడా చిత్రాలు తీశారు. తన నటనకు అక్కడి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకున్నారు. అయితే బాలీవుడ్‌లో పనిచేస్తున్నప్పుడు సెట్‌లలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలను ఇటీవల ఓ ప్రముఖ మీడియాతో షేర్​ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే?

ఎవరూ పట్టించుకోరు!
ఓ సినిమా షూటింగ్​ సెట్​లో తనను ఎవరూ పట్టించుకోలేదని చెప్పారు. వాళ్ల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి తాను పెద్ద స్టార్ అనే విషయాన్ని గుర్తుచేయాల్సి వచ్చేదని దుల్కర్ అన్నారు. "నేను హిందీ సినిమాలు చేసినప్పుడు, నా ఇద్దరు వ్యక్తులు (టీమ్​ను ఉద్దేశించి) నేను సెట్‌లో కాస్త ఇబ్బంది పడేవాళ్లం. కాబట్టి, నేను స్టార్ నటుడినని గుర్తుచేయాల్సి వచ్చేది. లేకపోతే, నాకు కూర్చోవడానికి కుర్చీలు కూడా దొరకేవి కాదు. మానిటర్‌లను చూడటానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు. నటులు ఖరీదైన కార్లలో వస్తేనే, వారిని బాలీవుడ్‌లో పెద్ద స్టార్‌లుగా పరిగణిస్తారు" అని దుల్కర్​ చెప్పుకొచ్చారు.

ఇక్కడ అలా కాదు
తాను లగ్జరీ కారు​లో, పది మందితో వస్తేనే ఒక పెద్ద స్టార్ అని పరిగణిస్తారట! లేకపోతే అతను పెద్ద హీరో అని గుర్తుచేయడానికే తన ఎనర్జీ అయిపోతుందని తెలిపారు. మలయాళం, తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమల్లో ఆయనతో పూర్తి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తారని తెలిపారు. దక్షిణాదిలో సెట్లలో ఆయనకు అత్యంత గౌరవం ప్రాముఖ్యత లభిస్తుందని అన్నారు. ఇలా ఒక్క తన విషయంలోనే కాదు, దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రతి స్టార్‌కు సెట్లలో ఒకే విధమైన గౌరవం లభిస్తుందని దుల్కర్​ స్పష్టం చేశారు.

ఏ బాలీవుడ్ స్టార్ లేదా చిన్న నటుడు సౌత్​లో పనిచేసినా, వారిని స్వాగతించి మంచి ఆతిథ్యం ఇస్తారు. కానీ బాలీవుడ్‌లో అలా కాదు. అక్కడ కొంతమంది నటులకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మిగిలిన వారు ఇతర పరిశ్రమలలో స్టార్‌లుగా ఉన్నప్పటికీ, సాధారణ నటుల లానే వారితో వ్యవహరిస్తారు. బహుశా అందుకే చాలా మంది బాలీవుడ్ తారలు దక్షిణాదిలో వారికి లభించే ఆతిథ్యాన్ని ఇష్టపడతారని దుల్కర్​ తెలిపారు.

దుల్కర్ సల్మాన్​ 2018లో కార్వాన్ చిత్రంతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. తరువాత, ఆయన ది జోయా ఫ్యాక్టర్, చుప్ చిత్రాలలో కనిపించారు. ఆయన చివరిగా కాంత చిత్రంలో కనిపించారు. ఆయన తదుపరి తెలుగు చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార , మలయాళ చిత్రం ఐయామ్ ది గేమ్‌లో కనిపించనున్నారు. ఇటీవల లోకా సినిమాకు నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల క్లబ్​లో చేరింది.

