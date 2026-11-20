'ఆకాశంలో ఒక తార' మూవీ రివ్యూ- దుల్కర్ ఖాతాలో మరో హిట్ పడిందా?
Aakasamlo Oka Tara Review : దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' నేడు విడుదలైంది.
Published : November 20, 2026 at 10:26 AM IST
విలక్షణ నటుడు దుల్కర్ సల్మాన్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' చిత్రం నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. పవన్ సాదినేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సాత్విక వీరవల్లి, శ్రుతి హాసన్, రుహానీ శర్మ, స్వాసిక, ప్రవీణ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఊరి పొలిమేరలే కాదు, భూమి పొలిమేరలు కూడా దాటుతానని కలలు కనే ఓ మారుమూల గ్రామీణ యువతి కథే ఈ సినిమా. ప్రచార చిత్రాలతోనే ఆసక్తి పెంచిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంది? కల్పన కలల ప్రయాణం ఎలా సాగింది?
కథేంటంటే?
కల్పన (సాత్విక వీరవల్లి) పాలలంక అనే మారుమూల గ్రామంలో నిరుపేద కుటుంబంలో పుడుతుంది. ప్రముఖ వ్యోమగామి కల్పనా చావ్లా స్ఫూర్తితో తానూ అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి వ్యోమగామి కావాలని చిన్నప్పటి నుంచే కలలు కంటుంది. అయితే ఆమె తండ్రి మద్యానికి బానిసై నిత్యం కల్పనను, ఆమె తల్లిని వేధిస్తుంటాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ కల్పన పదో తరగతి వరకు చదువుకుంటుంది. అనంతరం ఆమె అక్క సరస్వతి (స్వాసిక) చొరవతో పక్కనే ఉన్న కోటిపల్లి గ్రామానికి చెందిన కృష్ణ (దుల్కర్ సల్మాన్)తో వివాహం జరుగుతుంది. పెళ్లి రాత్రి కల్పనతో మాట్లాడిన కృష్ణకు ఆమె చదువుపై ఉన్న ఆసక్తి, వ్యోమగామి కావాలనే ఆశయం గురించి తెలుస్తుంది. ఆమె కలలను అర్థం చేసుకున్న కృష్ణ, వాటిని నిజం చేసేందుకు అండగా నిలవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. మరి కల్పన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి కృష్ణ ఎలాంటి సహాయం చేశాడు? ఆమెను వదిలి గుజరాత్కు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది? అక్కడ అతడికి పరిచయమైన బిజిలి (రుహానీ శర్మ) ఎవరు? కల్పన, కృష్ణ జీవితాల్లోకి వచ్చిన రోహిణి (శ్రుతి హాసన్) పాత్ర ఏమిటి? చివరకు కల్పన తన కలను నెరవేర్చుకుని అంతరిక్షంలోకి వెళ్లిందా? అన్నది తెరపై చూడాల్సిందే.
ఎలా ఉంది?
స్ఫూర్తినిచ్చే కథకు భావోద్వేగాలు, హృదయానికి హత్తుకునే సన్నివేశాలు తోడైతే ప్రేక్షకులపై మంచి ప్రభావం చూపుతాయి. 'ఆకాశంలో ఒక తార'లోనూ అలాంటి ప్రయత్నమే కనిపిస్తుంది. 'బేటీ బచావో బేటీ పడావో' అనే నినాదం స్ఫూర్తితో తెరక్కెకించిన ఈ చిత్రం కలలు కనడం మాత్రమే కాదు వాటిని సాకారం చేసుకోవడానికి కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఎంత అవసరమో వివరిస్తుంది. ప్రేమ, బాధ్యత, నమ్మకం వంటి అంశాలను కథలో భాగంగా మలిచారు. అంతరిక్ష పరిశోధనలకు సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలు, సంక్లిష్టమైన శాస్త్రీయ విషయాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టకుండా దర్శకుడు కుటుంబ నేపథ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. బస్సు సౌకర్యం కూడా సరిగా లేని ఓ మారుమూల గ్రామానికి చెందిన అమ్మాయి అంతరిక్షాన్ని చేరుకోవాలనే స్థాయికి ఎలా ఎదిగిందన్నదే కథలో ప్రధానాంశం.
కల్పనా చావ్లా జీవిత చరిత్ర తనకు స్ఫూర్తినిచ్చిందని దర్శకుడు పవన్ సాదినేని గతంలో పలు సందర్భాల్లో వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఆమె కలలు, వాటిని నెరవేర్చుకునేందుకు సాగించిన ప్రయాణంతోపాటు ఆమె భర్త చూపిన ప్రేమ, మద్దతు తనను ప్రభావితం చేశాయని తెలిపారు. అదే స్ఫూర్తిని ఈ సినిమాలోనూ కృష్ణ, కల్పన పాత్రల ద్వారా చూపించారు. కల్పన ఆశయాలను అర్థం చేసుకుని, వాటిని నెరవేర్చేందుకు కృష్ణ చేసే ప్రయత్నాలు ఆకట్టుకుంటాయి. కృష్ణ, బిజిలి పాత్రలు కలిసిన తర్వాత కథలో ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. కల్పనకు ఉన్నత విద్య అందించాలనే కృష్ణ నిర్ణయం, ఆమె ఇంటర్మీడియట్ చదువు, జేఈఈలో ర్యాంకు సాధించడం, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సీటు పొందడం వంటి సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. అక్కడ రాకెట్ ప్రయోగానికి సంబంధించిన సన్నివేశాలతో తొలి భాగం ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది.
రెండో భాగంలో శ్రుతి హాసన్ పోషించిన రోహిణి పాత్ర కథలో కీలకంగా మారుతుంది. కల్పన కోసం రోహిణి చేసే అన్వేషణ, రోహిణి కోసం కృష్ణ చేసే ప్రయత్నాలతో కథ ముందుకు సాగుతుంది. ఈ ముగ్గురు పాత్రలు ఒకచోట చేరే సన్నివేశాలు కథలో ముఖ్యమైన మలుపుగా నిలుస్తాయి. కల్పన 'స్కై వాక్' బృందంలో చేరి ప్లాస్మా ప్రొపల్షన్ ఇంజిన్ ప్రయోగంలో భాగస్వామి కావడంతో కథనం వేగం పుంజుకుంటుంది. అయితే రాకెట్ ప్రయోగాలకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాలు వాస్తవికతకు దూరంగా, సినిమాటిక్గా అనిపిస్తాయి. కొన్ని పరిణామాలు ముందుగానే ఊహించగలిగేలా ఉండటంతో పాటు, కథలో బలమైన సంఘర్షణ కొంత లోపించినట్లు కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ ప్రధాన పాత్రల మధ్య ప్రేమ, అనుబంధం, ఒకరిపై మరొకరికి ఉన్న నమ్మకం సినిమాకు బలంగా నిలుస్తాయి. సినిమాలోని కొన్ని సంభాషణలు ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటాయి. "నీ కల ఆకాశమే అయినప్పుడు, ఇక ఈ భూమితో నాకేం పని?", "ఆమె కలలకు నేను కాళ్లుగా మారి, ఆమె నడిచేలా చేస్తాను", "పదిమంది నవ్వితే ఏంటి? ఒక్కరు నిన్ను నమ్మితే చాలు కదా?" వంటి మాటలు కథలోని భావోద్వేగాన్ని మరింత బలంగా వ్యక్తపరుస్తాయి.
నటీనటుల ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
ఈ సినిమాలో నటీనటుల కంటే పాత్రలే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కృష్ణ పాత్రలో దుల్కర్ సల్మాన్ సహజమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. కల్పన పాత్రకు సాత్విక వీరవల్లి ప్రాణం పోశారు. అమాయకత్వం, భయం, ధైర్యం, పట్టుదల కలగలిసిన పాత్రలో ఆమె నటన ప్రశంసనీయం. రోహిణి పాత్రలో శ్రుతి హాసన్ మెప్పించగా, బిజిలిగా రుహానీ శర్మ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సరస్వతి పాత్రలో స్వాసిక కూడా తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. మురళీ శర్మ, గౌతమ్ మీనన్ వంటి నటులు సినిమాలో ఉన్నప్పటికీ, వారి పాత్రలకు పెద్దగా ప్రాధాన్యత దక్కలేదు.
సాంకేతికంగా ఎలా ఉంది?
జి.వి. ప్రకాశ్ కుమార్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. పాటలు, నేపథ్య సంగీతం కథనంతో సహజంగా కలిసిపోయాయి. సుజిత్ సారంగ్ సినిమాటోగ్రఫీ దృశ్యాలను అందంగా చూపించింది. శ్వేత సాబు సిరిల్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, ప్రవీణ్ కె.ఎల్. ఎడిటింగ్ కూడా ఆకట్టుకుంటాయి. పవన్ సాదినేని, గున్నం గంగరాజు కలిసి రూపొందించిన స్క్రీన్ప్లే కథకు బలాన్నిచ్చింది. ముఖ్యంగా భావోద్వేగ సన్నివేశాలు, సంభాషణలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. దర్శకుడు కథను నడిపించిన విధానం అభినందనీయం.
బలాలు
- స్ఫూర్తిదాయకమైన కథ
- భావోద్వేగాలు, మాటలు సంగీతం
- దుల్కర్, సాత్విక జోడీ
బలహీనతలు
- నెమ్మదిగా సాగే సన్నివేశాలు
చివరిగా : ఆకాశంలో ఒక తార ఓ స్ఫూర్తి మెరుపు.
గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే.
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