OTTలో టాప్ ప్లేస్లోకి 'భగవంత్ కేసరి'- 'జన నాయకుడి' ఎఫెక్టేనా?
ఓటీటీలో ట్రెండింగ్లో టాప్1లోకి భగవంత్ కేసరి- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బాలయ్య చిత్రం
Published : January 5, 2026 at 11:17 AM IST
Janayakudu Vs Bhagavanth kesari: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ కథానాయకుడిగా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్న సినిమా 'జన నాయగన్' (తెలుగులో జన నాయకుడు). ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న రిలీజ్ డేట్ను అనౌన్స్ చేశారు మూవీ మేకర్స్. అంతే కాకుండా ఈ చిత్రం తమిళ, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం దీని విడుదలకు ముందు భగవంత్ కేసరి సినిమా ఓటీటీలో ట్రెండింగ్లో టాప్ వన్లోకి వచ్చింది. అందులో బాలకృష్ట, శ్రీలీల కీ రోల్లో నటించారు.
అయితే గత కొన్ని రోజులుగా 'జన నాయగన్' బాలకృష్ణ 'భగవంత్ కేసరి'కి రీమేక్ అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై రెండు సినిమాల దర్శకులు స్పందించినప్పటికీ వీటికి చెక్ పడలేదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రచారం సాగుతున్నప్పటి నుంచి అందరూ 'భగవంత్ కేసరి' సినిమాను తెగ చూసేస్తున్నారు. దీంతో అమెజాన్ ప్రైమ్లో రెండేళ్ల క్రితం స్ట్రీమింగ్కు వచ్చిన చిత్రం, ఇప్పుడు ఓటీటీలో ట్రెండింగ్లో టాప్1లోకి రావడం గమనార్హం.
భగవంత్ కేసరికి రీమేకేనా?
ఈ రీమేక్ వార్త ప్రచారం జరుగుతుండడంతో దర్శకుడు హెచ్.వినోద్ ఇటీవల స్పందించారు. 'నేను ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించను. అలాగే కొట్టిపారేయను. ఇంతకుముందు కూడా మీకు ఈ విషయం చెప్పాను. ఇది దళపతి మూవీ. ఇది రీమేకా? లేదా ఏదైనా చిత్రం నుంచి స్ఫూర్తిపొంది తీశారా? అన్న విషయంపై ప్రేక్షకులు ఆందోళనపడాల్సిన అవసరం లేదు' అని అన్నారు.
అలాగే 'భగవంత్ కేసరి' దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కూడా ఈ ప్రచారంపై మాట్లాడారు. 'విజయ్ను నేను రెండు, మూడుసార్లు కలిశాను. మేము చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. 'జన నాయకుడు' కథ ఏంటనేది ఆ సినిమా విడుదలైన తర్వాతే మీకు అర్థమవుతుంది' అని చెప్పారు. అంతేకాక ఈ చిత్రం విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో దీనిపై ప్రేక్షకులలో మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
అయితే ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తే ఆ సినిమా రీమేకే అని అర్థమైపోతుంది. సినిమాలో మెయిన్ పాయింట్నే ఇందులోనూ వాడేశారు. అందులో శ్రీలీల పాత్రను ఇందులో మమిత బైజు పోషించారు. పైగా ఆ పాత్ర పేరు కూడా అదే (విజ్జి) కావడం విశేషం. ఈ పాయింట్తోపాటు ఆ సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాల్లో పోలికలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.
సెకండ్ హాఫ్ పొలిటికల్గా
కొన్ని థీమ్స్ సేమ్ ఉన్నప్పటికి అందులోని సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం పొలిటికల్ టచ్లో పూర్తి డిఫెరెంట్గా ఉండనుంది. 'ప్రజలకు మంచి చేయడానికి రాజకీయాల్లో రమ్మంటే, దోచుకోడానికంట్రా రాజకీయాల్లోకి వచ్చేది' అనే డైలాగుతో అది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అలాగే 'ఐయామ్ కమింగ్' అంటూ విజయ్ చెప్పిన డైలాగ్ ఆయన రియల్ లైఫ్కు సూట్ అవుతుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. విజయ్ కూడా ఇటీవల సొంతగా పార్టీ ఓ స్థాపించి క్రీయాశీలక రాజకీయాల్లో ఉంటున్నారు. దీంతో ఈ సినిమా ఆయన పొలిటికల్ కెరీర్కు కూాడా వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా సిద్ధమవుతోన్న ఈ మూవీలో విజయ్ సరసన పూజాహెగ్డే కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. మరి ఈ సినిమా థియేటర్లలో వచ్చాక ఎంత మేరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి!
2023లో బ్లాక్బాస్టర్గా 'భగవంత్ కేసరి'
'భగవంత్ కేసరి' విషయానికొస్తే, ఈ సినిమా 2023లో బాక్సాఫీస్ వద్దకు వచ్చి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది. గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అనే మొయిన్ కాన్సెప్ట్తోనే ఈ సినిమా కథాంశం ఉంటుంది. ఇందులో కాజల్ అగర్వాల్తోపాటు శ్రీలీల కీలక పాత్రల్లో నటించారు. భారీ విజయం దక్కించుకున్న ఈ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు సైతం దక్కింది. 71వ జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాల్లో తెలుగు నుంచి ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపికైంది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
