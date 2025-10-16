నా మూవీకి మోటివేషన్ అల్లు అర్జున్ సినిమానే : 'డ్యూడ్' డైరెక్టర్
తమిళ డైరెక్టర్కు ప్రేరణగా అల్లు అర్జున్ సినిమా- ఇంతకీ ఆ చిత్రం ఏదో తెలుసా?
Published : October 16, 2025 at 9:26 AM IST
Dude Director About Allu Arjun Movie : ఈ దీపావళికి నాలుగు సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందులో తెలుగులో డబ్బింగ్ చిత్రం అయిన 'డ్యూడ్' ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు మంచి స్పందన దక్కిెంచుకోవడంతో ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. బుధవారం హైదరాబాద్లో డ్యూడ్ ప్రీ- రిలీజ్ ఈవెంట్ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్కు హీరో ప్రదీప్, డైరెక్టర్, ప్రొడ్యుసర్లతోపాటు మూవీటీమ్ హాజరైంది.
ఈ క్రమంలో డైరెక్టర్ కీర్తిశ్వరన్ సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఆయన ఈ సినిమాతోనే దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. అయితే తన డ్యూడ్ సినిమాకు ప్రేరణ అల్లు అర్జున్ తొలి చిత్రం ఆర్య నుంచే కలిగిందని చెప్పారు. ఆర్య సినిమా అంటే చాలా ఆయనకు చాలా ఇష్టమని, అదే తనను ఈ కథ రాసేలా ప్రేరేపించిందని తెలిపారు. "నా జీవితంలో బాగా నచ్చిన సినిమా ఆర్య. ఆ సినిమా చూసే 'డ్యూడ్' కథ రాశాను. ఆ సినిమా ఎప్పటికీ నాకు ప్రేరణగా గుర్తుండిపోతుంది" అని దర్శకుడు కీర్తిశ్వరన్ అన్నారు.
The inspiration of writing #DudeMovie is AlluArjun’s Arya movie— kAArtheek 🗡️ 🔱 (@GODzillAASTAN) October 15, 2025
- Director @Keerthiswaran_ pic.twitter.com/GF8nl2BjK7
తమిళ్ అయినా తెలుగు వాళ్లు అవకాశం ఇచ్చారు
తాను చెన్నైలో పుట్టి పెరిగినా, తన కెరీర్లో తొలి అవకాశం మాత్రం తెలుగు వారినుంచే వచ్చిందన్నారు. "నేను చెన్నైలో జన్మించాను. కానీ నా కెరీర్లో ఫస్ట్ ఆఫర్ మాత్రం మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నుంచే వచ్చింది. మైత్రీ వాళ్లు పెద్ద సినిమాలు తీయడమే కాదు, కొత్త టాలెంట్కు అవకాశం ఇస్తారు. నా స్క్రిప్ట్ ఒక సారి వినగానే ఓకే చేశారు. అది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది" అని గుర్తు చేసుకున్నారు.
గతంలో సూర్య హీరోగా తెరకెక్కిన సుధా కొంగరా దర్శకత్వం వహించిన 'సూరరై పోట్రు' (తెలుగులో 'ఆకాశం నీ హద్దురా')కు కీర్తిశ్వరన్ అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు. తన సినిమాటోగ్రాఫర్ నికేత్ బొమ్మి కూడా తెలుగువాడేనని, అతనివల్లే మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ను చేరుకునే అవకాశం కలిగిందని కీర్తిశ్వరన్ తెలిపారు.
This part 🫶— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 15, 2025
This pair ❤️@pradeeponelife 🤌🏽 @_mamithabaiju#Dude will hug you and tug at your heartstrings.
Book your tickets for now!
🎟️ https://t.co/JVDrRd4iai
🎟️ https://t.co/4rgutQMNcP
Grand Festive Release on October 17th in Tamil & Telugu ✨ pic.twitter.com/lCfPXe4JqA
'డ్యూడ్' సినిమాలో తమిళ యువ కథానాయకుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా నటించారు. 'లవ్ టుడే', 'డ్రాగన్' సినిమాల ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు పొందిన ఆయన మరోసారి ఇక్కడి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేందుకు 'డ్యూడ్' తో వస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాయి అబ్యంకర్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్,రవిశంకర్ నిర్మించారు. అక్టోబర్ 17న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా సినిమా విడుదల కానుంది.