'భాషతో పనిలేదు- కంటెంట్ ఉంటే చాలు'- టాలీవుడ్లో డబ్బింగ్ మూవీల జోరు
Dubbed Movies in Telugu : టాలీవుడ్ బాక్సాఫీసు వద్ద డబ్బింగ్ సినిమాల హవా కొనసాగుతోంది. భాషతో సంబంధం లేకుండా, కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను చూసేందుకు తెలుగు ఆడియెన్స్ ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 7:00 PM IST
తెలుగు బాక్సాఫీస్ వద్ద డబ్బింగ్ చిత్రాల జోరు కొనసాగుతోంది. ఇతర భాషల సినిమాలకు తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ పెరగడంతో, ఈ ఏడాది పదికి పైగా డబ్బింగ్ సినిమాలు మంచి విజయాలను నమోదు చేశాయి. ముఖ్యంగా తమిళ సినిమాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి మార్కెట్ ఏర్పడింది. కథలో బలం, స్టార్ హీరోల క్రేజ్ ఉంటే భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు. ప్రస్తుతం సూర్య నటించిన 'సీన్', అలాగే బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్ 'రామాయణం' చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద అదిరిపోయి వసూళ్లను అందుకుంటున్నాయి.
'రణబాలి' వసూళ్లపై 'జైలర్2' ప్రభావం
ఇటీవల సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'జైలర్2' తెలుగులో రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను సాధించింది. అక్టోబర్ 15న దసరా సందర్భంగా రిలీజైన ఆ మూవీ తమిళనాడుతో పాటు తెలుగులోనూ మంచి వసూళ్లను అందుకుంది. విడుదలైన రెండు మూడు వారాల పాటు దీని హవా నడిచింది. దీంతో 'జైలర్ 2' ప్రభావం అదే వీక్లో రిలీజైన విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' సినిమా వసూళ్లపై పడింది. అదే విధంగా ఈ ఏడాది మే నెలలో సూర్య 'వీరభద్రుడు', ఆగస్టులో లోకేష్ కనగరాజ్ 'డీసీ', సూర్య 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' చిత్రాలు తెలుగు ఆడియన్స్ను విశేషంగా అలరించాయి. అంతేకాకుండా సెప్టెంబర్లో తమిళ టైటిల్తో వచ్చిన 'మండాడి' వంటి సినిమా కూడా తెలుగులోనూ మంచి ఆదరణను పొందడం విశేషం. అయితే కేవలం తమిళ చిత్రాలే కాకుండా 'ది ఒడిస్సీ', 'అబ్సెషన్', 'ధురంధర్: ది రివెంజ్', 'స్పైడర్-మ్యాన్' వంటి బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ చిత్రాలు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు క్యూ కట్టేలా చేశాయి.
Tamil - Telugu Dubbing Movies https://t.co/WQDY3QB7tw— JOHNuu Reddy🌶️ (@nikyendukuraa) August 13, 2026
తెలుగు సినిమాలకు గట్టి పోటీ
అయితే ఒకవైపు డబ్బింగ్ సినిమాల విజయాలతో థియేటర్లు కళకళలాడుతుంటే, మరోవైపు నేరుగా విడుదలయ్యే తెలుగు సినిమాలకు ఇది గట్టి పోటీగా మారింది. ఇతర భాషా చిత్రాల పోటీని తట్టుకుని నిలబడాలంటే, తెలుగు సినిమాలకు బలమైన స్టోరీతో పాటు ఆడియెన్స్ నుంచి పాజిటివ్ మౌత్ టాక్ అనేవి నేడు అత్యంత కీలకంగా మారాయి. తమిళ స్టార్ హీరోలైన రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, విజయ్, అజిత్, సూర్య, కార్తి, ధనుష్, కన్నడ నుంచి యశ్ వంటి స్టార్ హీరోల సినిమాలకు తెలుగులో కూడా భారీ మార్కెట్ ఉంది.
ఇక కేవలం స్టార్ హీరోల చిత్రాలే కాకుండా, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ నుంచి వచ్చే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ సినిమాలు, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లను కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ ఆదరిస్తున్నారు. ఇటీవల మలయాళం నుంచి తెలుగులోకి డబ్ అయిన సస్పెన్స్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'పన్నెండు' సినిమా కూడా మంచి విజయాన్ని సాధించింది. దీనివల్ల ఆ చిత్రాలకు ధీటుగా తెలుగు సినిమాలను తెరకెక్కించడం మేకర్స్కు ఒక సవాల్గా మారింది.
తెలుగు సినిమాల మాదిరిగానే ప్రమోషన్స్
గతంలో డబ్బింగ్ సినిమాలను తెలుగులో ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ లేకుండానే నేరుగా థియేటర్లలో రిలీజ్ చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు పూర్తి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. డబ్బింగ్ సినిమాలను కూడా తెలుగు సినిమాల మాదిరిగానే ప్రమోషన్స్, భారీ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్స్ నిర్వహించి మరీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో థియేటర్లలో విడుదలైన సినిమాలు ఆడియెన్స్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్తో, భారీ కలెక్షన్స్ను కూడా అందుకుంటున్నాయి. ఇటీవల దసరా, దీపావళి సీజన్లలో రిలీజైన తెలుగు స్ట్రెయిట్ సినిమాల కంటే కూడా డబ్బింగ్ సినిమాలే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎక్కువ వసూళ్లు సాధించడం అందుకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇలా చూస్తే తెలుగులో డబ్బింగ్ సినిమాల ఇంపాక్ట్ చాలా బలంగా ఉన్నట్లు అర్థం అవుతుంది. అందువల్ల తెలుగులో బలమైన స్టోరీతో పాటు, ప్రమోషన్స్ గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత కీలకంగా మారాయి.
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