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దృశ్యం 3 OTT రిలీజ్​లో బిగ్ ట్విస్ట్- తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్

మోహన్ లాల్‌ నటించిన లేటేస్ట్‌ హిట్​ మూవీ దృశ్యం 3 ఓటీటీ అప్జేట్- ఆ ప్రచారం జరిగినప్పటికీ తెలుగు వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి

Drishyam 3 Telugu OTT Release
Drishyam 3 Telugu OTT Release ((Movie Poster))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 10:18 AM IST

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Drishyam 3 Telugu OTT Release : మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్‌ నటించిన లేటేస్ట్‌ మూవీ దృశ్యం- 3 మే 21 థియేటర్లలో విడుదలైంది. జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాకు ఆడియన్స్‌ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక థియేటర్ రన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా జూన్ 18 అర్ధరాత్రి నుంచే అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్​లో ఓ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.

మలయాళంతోపాటు ఇతర భాషల్లోనూ ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చినా తెలుగు వెర్షన్ మాత్రం అందుబాటులో ఉండదని తొలుత వార్తలొచ్చాయి. కాపీరైట్ ఉల్లంఘన కారణాల వల్ల ఇలా జరగనుందని ప్రచారం జరిగింది. దీంతో ఈ ఫ్రాంచైజీకి ఉన్న తెలుగు అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే అలాంటిదేమీ జరగలేదు. ఇప్పుడు తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో మలయాళంతోపాటు తమిళం, కన్నడ, తెలుగులోనూ దృశ్యం 3 అమెజాన్ ప్రైమ్​లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

దృశ్యం-3 కథ ఇదే
దృశ్యం 2 ముగింపు సీన్‌తో ఈ సినిమా ప్రారంభం అవుతుంది. వరుణ్‌ హత్య కేసు నుంచి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునేందుకు జార్జ్‌కుట్టి (మోహన్‌లాల్‌) వేసిన ప్లాన్‌ సక్సెస్‌ అవుతుంది. కోర్టు ఆదేశాలతో జార్జ్‌ ఫ్యామిలీపై ఎలాంటి కేసు నమోదు కాకుండా బయటపడతారు. తన జీవితంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటననే కాస్త మార్పులు చేసి ఓ సినిమాను నిర్మిస్తాడు జార్జ్‌. అది రిలీజై బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్‌ హిట్‌ అవుతుంది. అదే సమయంలో మానసిన సమస్యలను నుంచి బయటపడిన పెద్ద కూతురు అంజుకి పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించుకుంటారు. భార్య రాణి(మీనా) కూడా కూతురికి త్వరగా పెళ్లి చేస్తే బాగుంటుందని సలహా ఇస్తుంది. అయితే చాలా సంబంధాలు వచ్చినప్పటికీ ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అంజు గురించి నెగెటివ్‌గా చెప్పడంతో అవన్నీ తప్పిపోతాయి.

కొన్నాళ్ల తర్వాత తన కూతురికి వచ్చిన పెళ్లి సంబంధాలను ఇద్దరు చెడగొడుతున్నారనే విషయం తెలుస్తుంది? అసలు ఆ ఇద్దరు ఎవరు? ఎందుకు పెళ్లి సంబంధాలను చెడగొడుతున్నారు? కొడుకు (వరుణ్‌) ని పోగోట్టుకున్న బాధ నుంచి బయటపడేందుకు అమెరికా వెళ్లిన గీతా, ప్రభాకర్‌ మళ్లీ జార్జ్‌ లైఫ్‌లోకి ఎందుకు వచ్చారు? సస్పెండ్‌ అయిన పోలీసు ఆఫీసర్‌ సహదేవన్‌ చేసిన కుట్ర ఏంటి? వరుణ్‌ హత్య కేసు నుంచి కూతురిని తప్పించేందుకు ఈ సారి జార్జ్‌ వేసిన ప్లాన్‌ ఏంటి? అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.

దృశ్యం 3 వెంకీ చేసినా మనోళ్లకు క్లైమాక్స్ నచ్చేది కాదా? డైరెక్టర్ ఏమన్నారంటే?

దృశ్యం 3పై డైరెక్టర్ క్లారిటీ- అన్ని భాషల్లోనూ ఒకే కథ- ఒకే రోజు రిలీజ్​

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