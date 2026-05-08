రామ్​ చరణ్ మూవీలో NTR ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్​- 'పెద్ది' సినిమాలో డ్రాగన్​ గ్లింప్స్​!

ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మే 20న 'డ్రాగన్'​ గ్లింప్స్ డిజిటల్​గా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం- ‘పెద్ది’ థియేట్రికల్ ప్రింట్స్‌తో 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్​ జత చేశారని ప్రచారం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 8, 2026 at 6:52 PM IST

Dragon Teaser in Peddi : యంగ్ టైగర్​ ఎన్టీఆర్- ప్రశాంత్​ నీల్ కాంబోలో వస్తున్న 'డ్రాగన్' చిత్రం కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ ప్రారంభమై నెలలు గడుస్తున్నా మూవీ యూనిట్ నుంచి ఎలాంటి అప్​డేట్​ లేదు. అయితే, రెండు వారాల్లో ఎన్టీఆర్​ పుట్టిన రోజు ఉండడంతో ఆరోజు గ్లింప్స్​ వస్తాయని ఫ్యాన్స్ ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా సినిమాకు సంబంధించి మరో వార్త నెట్టింట వైరల్​గా మారింది. డ్రాగన్ గ్లింప్స్‌ను ‘పెద్ది’ థియేట్రికల్ ప్రింట్స్‌తో జత చేయనున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ రెండు సినిమాలకు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాతలు కావడంతో ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది. ‘డ్రాగన్’ చిత్రంపై ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా భారీ హైప్ నెలకొంది. దీంతో తారక్ అభిమానులు ఈ గ్లింప్స్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

మే 20న తారక్ పుట్టినరోజు కావడంతో ఆ రోజు డ్రాగన్ టీజర్ గ్లింప్స్​ను డిజిటల్‌గా విడుదల చేసే అకాశం ఉంది. 'పెద్ది' సినిమా 2026 జూన్ 4న విడుదల కానుంది. ఆ రోజు నుంచి పెద్ది మూవీని చూడటానికి వెళ్లే ప్రేక్షకులకు థియేటర్లలో డ్రాగన్ గ్లింప్స్​ చూసే అవకాశం దక్కనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. సినిమా ప్రారంభం కావడానికి ఈ గ్లింప్స్​ను ప్రదర్శిస్తారని తెలుస్తోంది. ఇదే నిజమైతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు డ్రాగన్ గ్లింప్స్​ను వెండితెరపై చూసే అవకాశం లభించనుంది.

రూ. 350 కోట్ల భారీ బడ్జెట్

డ్రాగన్​ సినిమాను సుమారు రూ. 350 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాయి. కేవలం యాక్షన్ సినిమా మాత్రమే కాకుండా, ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ ఎమోషనల్ డ్రామా కూడా ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం ఎన్టీఆర్ తన ఫిజిక్‌ను పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. ఆయన జిమ్ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. అత్యంత కఠినమైన శిక్షణ తీసుకుని ఆయన ఒక పవర్‌ఫుల్ బాడీ మేకోవర్‌తో ఈ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. అటు ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ ఎలివేషన్లు, ఎన్టీఆర్ పవర్ ఫుల్ మాస్ పర్ఫార్మెన్స్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ దగ్గర మరోసారి రికార్డుల పంట పండంటం ఖాయమని అంటున్నారు సినీ విశ్లేషకులు. ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామా ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కాగా, ఈ చిత్రం 2027 జూన్ 11న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది. ఇందులో కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

ప్రకాశ్​ రాజ్​ ఇందులో నటించనున్నట్లు టాక్​
ఇదిలా ఉండగా, కొద్ది రోజులుగా ఈ సినిమాలో విలక్షన నటుడు చేరనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పటికే పలు యాక్షన్ సన్నివేశాలు తెరకెక్కించగా, సీనియర్​ నటుడు ప్రకాశ్​ రాజ్​ ఇందులో నటించనున్నట్లు టాక్​ నడుస్తోంది. ఆయన ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నారని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినా, ఆయన నటిస్తే మాత్రం బాగుంటుందని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. గతంలో ఈ ఇద్దరూ పలు సినిమాల్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. టెంపర్​ సినిమాలో సన్నివేశాలు మాత్రం హైలైట్. దేవరలోనూ ప్రకాశ్ రాజ్ పాత్ర ఆకట్టుకుంది. అలాగే ప్రశాంత్ నీల్ బ్లాక్​బస్టర్ కేజీఎఫ్ 2లోనూ ప్రకాశ్ పాత్రకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి.

అటు వాయిదాలు పడుతూ వస్తున్న పెద్ది చిత్రం సైతం జూన్​ 4న విడుదల కానున్నట్లు చిత్ర బృందం ధ్రువీకరించింది. గ్రామీణ క్రీడా నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాను దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో రామ్ చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ క్వీన్ జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్నారు. తెలుగు సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు, కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, బొమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించగా, వృద్ధి సినిమాస్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.

