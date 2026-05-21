రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్- 24గంటల్లో 64మిలియన్ల వ్యూస్
సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న 4 నిమిషాల గ్లింప్స్ వీడియో- ఆల్టైం రికార్డు అంటూ పోస్టర్ విడుదల
Published : May 21, 2026 at 8:41 AM IST
Dragon Movie Glimpse : యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కిస్తున్న డ్రాగన్ సినిమా గ్లింప్స్ తారక్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మొదటి అప్డేట్గా విడుదల చేశారు. 4 నిమిషాలు ఉన్న ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. 24 గంటల్లో డ్రాగన్ గ్లింప్స్ 64 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ను సొంతం చేసుకున్నట్లు మూవీ టీమ్ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ ఇండియాలో ఏ సినిమా గ్లింప్స్నకు ఇన్ని వ్యూస్ రాలేదని వెల్లడించింది. ఇది ఆల్టైం రికార్డు అంటూ పోస్టర్ విడుదల చేసింది. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని భవిష్యత్తులో మరిన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్లో ఎడుగురు విలన్లు!- డేంజరస్ మాఫియాను పరిచయం చేసిన ప్రశాంత్ నీల్