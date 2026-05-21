గ్లింప్స్ రిలీజ్లో నయా స్టైల్- ప్రశాంత్ నీల్ థింకింగ్ నెక్ట్స్ లెవెల్!- మాస్టర్మైండ్ అని ప్రూవ్ చేశాడుగా!
'మ్యాచ్కు ముందు పిచ్ కండిషన్లాగా, నేను గ్లింప్స్ చూపించాను!'- టీజర్ విడుదల తర్వాత ప్రశాంత్ ఇంటర్వ్యూ రిలీజ్- సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించిన డైరెక్టర్!
Published : May 21, 2026 at 1:07 PM IST
Prashanth Neel On Dragon Movie Glimpse : ప్రశాంత్నీల్ డైరక్షన్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటిస్తున్న 'డ్రాగన్' సినిమా గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. 24 గంటల్లోనే ఇది 64 మిలియన్ల వ్యూస్ దాటేసింది. అయితే మిగతా సినిమాల్లోలాగా హీరో ఎలివేషన్స్ కోసం ఈ గ్లింప్స్ రిలీజ్ పెట్టలేదు. ఇందులో డ్రాగన్ సినిమా ప్రపంచలోని పాత్రలు, దాని సామ్రాజ్యాన్ని ప్రశాంత్ నీల్ చూపించిన తీరుకు అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు. ఈ గ్లింప్స్ రిలీజైన తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్ ఇంటర్వ్యూ ఒకటి బయటకు వచ్చింది. ఇందులో డ్రాగన్ గురించి ఆయన అనేక విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. మేకర్స్ ఈ వీడియోను ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
డిఫరెంట్ థింకింగ్
సాధారణంగా, సినిమా స్టార్ల పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలయ్యే సినిమా టీజర్లు ప్రధానంగా హీరో ఎలివేషన్లు, మాస్ మూమెంట్స్పై ఫోకస్ చేస్తాయి. కానీ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ పూర్తిగా భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. కేవలం యాక్షన్ సన్నివేశాలు, హీరో షాట్లు చూపించకుండా, ఈ గ్లింప్స్లో ముందుగా సినిమా ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేశారు. ఎన్టీఆర్ను చూపించే ముందు, బ్రిటిష్ కాలం నాటి పరిస్థితులను తెలిపేలా రూపొందించిన ఏఐ వీడియో, డ్రగ్స్ సామ్రాజ్యం కోసం జరిగిన హింస, డార్క్ విజువల్స్తో ఇది ఒక డాక్యుమెంటరీ లాంటి అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు కలిగించింది.
STAY OUT OF HIS DREAMS…..🐉— Dragon (@DragonMovieOffl) May 21, 2026
▶️ https://t.co/o948gnic0C#Dragon #DragonGlimpse #DragonRampageBegins pic.twitter.com/j1yv7wg2P1
ఎలివేషన్ల కాదు- కథపైనే ఆసక్తి
ఈరోజుల్లో ప్రేక్షకులు కేవలం హీరో ఎలివేషన్ల కంటే కథపైనే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని ఈ ఇంటర్వ్యూలో ప్రశాంత్నీల్ అన్నారు. ఈ కాలంలో ప్రేక్షకులు థియేటర్లలోకి వచ్చే ముందు కథా నేపథ్యాన్ని, సినిమా ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారని తెలిపారు. గతంలో డైరక్టర్లు ఏదైనా సినిమాకు సంబంధించి అప్డేట్ విడుదల చేసేముందు కథను పూర్తిగా దాచి పెట్టేవారన్నారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయని దర్శకుడు చెప్పుకొచ్చారు. హాలీవుడ్ సినిమాల్లో తరచుగా ట్రైలర్లలో కథ గురించి చాలా విషయాలు వెల్లడించడం వల్ల ప్రేక్షకులు ఉత్సాహాంగా ఉంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పరిచయం చేసేశా
ఈ సినిమాలో చాలా కోణాలు ఉన్నాయని అందుకే గ్లింప్లో వాటిని పరిచయం చేశానని నీల్ అన్నారు. క్రికెట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యే ముందు స్టేడియం, పిచ్ కండిషన్ను ఎలా చూపిస్తారో డ్రాగన్ గ్లింప్స్ను కూడా అలా చూపించానని అన్నారు. ప్రేక్షకులకు గ్లింప్స్తో ఇప్పటికే కథా నేపథ్యం అర్థమైంది, కాబట్టి ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేసేటప్పుడు సినిమాపై మరింత హైప్ క్రియేట్ అవుతుందని పేర్కొన్నారు. డార్క్ మోడ్లో వచ్చిన ఈ గ్లింప్స్లో బ్రిటిషర్ల వ్యాపారం, వాళ్లు వెళ్లిపోయిన తర్వాత డ్రగ్స్ సామ్రాజ్యం కోసం జరిగిన భయంకరమైన వార్లు సినిమాపై భారీగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
#NTRNeel is #Dragon 🔥🔥🔥🔥🔥#DragonGlimpse— Dragon (@DragonMovieOffl) May 19, 2026
▶️ https://t.co/XYPh8Btw6j pic.twitter.com/eWnFc1dYkk
ఎలాంటి లింకులు లేవు
అయితే ఈ గ్లింప్స్ బుధవారం అర్ధరాత్రి 11.52 నిమిషాలకు విడుదలైంది. దీంతో అప్పుడే ఎందుకు విడుదల చేశారు? ఇందులో ఏమైనా రహస్యం ఉందా? అనే దానిపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరిగింది. గతంలో 'సలార్' టీజర్ ఉదయం 5:12 గంటలకు విడుదల కాగా, అభిమానులు దానిని 'కేజీఎఫ్ 2'లోని ఒక సన్నివేశానికి లింక్ చేశారు. దీంతో 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్ విడుదల సమయంతో కూడా ఇంకేదైనా సినిమాకు లింక్ ఉంటుందా? అని చాలా మంది ఉహించారు. కానీ దీనిపై ఇంటర్వ్యూలో ప్రశాంత్ నీల్ వివరణ ఇచ్చారు. గ్లింప్స్ విడుదల సమయంలో ఎలాంటి రహస్యం లేదని ప్రశాంత్ నీల్ అన్నారు.
ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మాత్రమే ఈ టీజర్ను విడుదల చేసినట్లు ప్రశాంత్ నీల్ చెప్పారు. గత సంవత్సరం ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజున టీజర్ విడుదల చేయాలనుకున్నామని, అయితే మరో సినిమా విడుదల కారణంగా ఆ ప్లాన్ వాయిదా వేయాల్సి వచ్చిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ సంవత్సరంలో వచ్చే ఎన్టీఆర్ పుట్టిన రోజు కోసం సినిమా నుంచి గ్లింప్స్ లేదా ట్రైలర్ విడుదల చేయాలనుకున్నానని ప్రశాంత్ నీల్ అన్నారు. దానికి అనుగుణంగానే ఈ గ్లింప్స్ విడుదల చేసినట్లు చెప్పారు.
రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్- 24గంటల్లో 64మిలియన్ల వ్యూస్
ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్లో ఎడుగురు విలన్లు!- డేంజరస్ మాఫియాను పరిచయం చేసిన ప్రశాంత్ నీల్