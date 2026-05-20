'దేవుడు నాకో గొప్ప వరం ఇచ్చాడు- ట్రిగ్గర్ నొక్కగానే'- గూస్బంప్స్ వచ్చేలా ఎన్టీఆర్ 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్
ఎన్టీఆర్-నీల్ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల- టైటిల్ పేరును డ్రాగన్గా ఫిక్స్
Jr NTR in Dragon glimpse (Instagram@Mythriofficial)
Published : May 20, 2026 at 7:01 AM IST
Dragon Movie Updates: యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న 'NTR Neel' సినిమా నుంచి అప్డేట్ వచ్చింది. తారక్ పుట్టినరోజు (మే 20) సందర్భంగా "డ్రాగన్" అనే అఫీషియల్ టైటిల్ను ఖరారు చేస్తూ మైండ్ బ్లోయింగ్ గ్లింప్స్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. 4 నిమిషాల 28 సెకన్ల నిడివితో వచ్చిన ఈ వీడియో డ్రాగన్ ప్రపంచాన్ని, అందులోని పాత్రలను పరిచయం చేసింది.