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'ఎన్టీఆర్ మాట మాత్రమే వింటాను!'- డ్రాగన్​ లుక్స్​పై ప్రశాంత్ నీల్ కామెంట్స్

డార్క్ మోడ్ విజువల్స్​, బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్​ స్టైల్​పై స్పందించిన ప్రశాంత్ నీల్- సినిమా చూస్తేనే డ్రాగన్ మ్యాజిక్ అర్థమవుతుందంటూ వ్యాఖ్యలు

Neel About Dragon
Neel About Dragon (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 5:30 PM IST

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Prasanth Neel About Dragon Movie : వచ్చే ఏడాది విడుదల కానున్న పాన్ఇండియా చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్- ప్రశాంత్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'డ్రాగన్' ఒకటి. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదలైన వీడియో గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. లూగర్ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్​ను నీల్ పరిచయం చేసిన తీరు ఆడియెన్స్​లో సినిమాపై ఉన్న ఉత్సాహాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసింది. తారక్ లుక్స్, వైలెంట్ సీన్స్, స్టోరీని పరిచయం చేసిన తీరుకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. అయితే డార్క్​ మోడ్​లో సినిమాలకు డ్రాగన్​లో ఫుల్​స్టాప్ పెట్టేస్తానని గతంలో ప్రశాంత్ నీల్ ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. తాజాగా మరోసారి దీనిపై ఆయన మాట్లాడారు.

డ్రాగన్ ప్రత్యేకమైన అనుభవం : గత చిత్రాల మాదిరిగానే డార్క్ మోడ్​లోనే కథను వివరించే తీరు, బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ స్టైల్​లోనే డ్రాగన్ కొనసాగుతుందా? అనే విషయంపై తాజాగా ప్రశాంత్ నీల్ స్పందించారు. తన డార్క్ మోడ్ ఫాంటసీలో డ్రాగన్​ను ఆఖరి సినిమాగా పేర్కొన్నారు. మునుపటి చిత్రాల్లోలాగే ఇందులో పలు ఎలిమెంట్స్​ ఉన్నప్పటికీ డ్రాగన్ మూవీ మాత్రం ప్రేక్షకులకు ఓ ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. డ్రాగన్ విషయంలో ఉన్న సందేహాలన్నీ సినిమా చూసిన తర్వాతే అందరికీ క్లారిటీ వస్తుందని అన్నారు.

ఎవరి మాట వినను - ఎన్టీఆర్ మాట మాత్రం వింటాను : తన సినిమాలన్నీ చూసేందుకు ఒకే విధంగా ఎందుకున్నాయనే అంశం తన ఫ్యామిలీలో కూడా ఓసారి చర్చకు వచ్చింది ప్రశాంత్ నీల్ చెప్పారు. 'నా సినిమాలన్నీ చూసేందుకు అన్నీ ఒకేలా ఎందుకుంటాయని మా కుటుంబంలోనూ చర్చకు వచ్చింది. అయితే నేను ప్రశాంత్ నీల్​ను పరిచయం చేయడానికి మాత్రమే ఇండస్ట్రీలోకి రాలేదు. భిన్నమైన కథలను చెప్పడానికే వచ్చాను. ఎవరో ఏదో అన్నారు కదా అని నా శైలిని నేను మార్చుకుంటే, నా కథకు నేను అన్యాయం చేసుకున్న వాడిని అవుతాను. అంతేకానీ నేను ఎవరి మాటలు వినను. కానీ నా హీరో (ఎన్టీఆర్) మాటలను వింటాను. ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్​కు నాకు మధ్య పరస్పర అవగాహన ఉంది. ఈ విజువల్స్​లో ఉండే డార్క్​ ప్యార్టన్​​ను ఎన్టీఆర్ సైతం అర్ధం చేసుకుంటారు. సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు (ప్రేక్షకులు) అది అర్థమవుతుంది. దీన్ని ప్రత్యేకమైన కోణంలో చూడడం అవసరమని మీరే అంటారు' అని ప్రశాంత్ అన్నారు.

ఫ్యాన్స్​లో విపరీతమైన క్రేజ్: విపరీతమైన మాస్​ ఫాలోయింగ్ ఉన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఓవైపు, కథతోపాటు హీరోల ఎలివేషన్స్​తో ఫ్యాన్స్​తో విజిల్స్ కొట్టించే ప్రశాంత్ నీల్ మరోవైపు. అంతే ఇక సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్​లోకి వెళ్లిపోయాయి. లూగర్ పాత్రలో తమ అభిమాన నటుడు ఎన్టీఆర్ స్క్రీన్​పై చేసే విధ్వంసాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా అంటూ ఫ్యాన్స్​ ఎదురుచూస్తున్నారు.

సినిమా విషయానికొస్తే, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌ను 2027 జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో రుక్మిణి వసంత్ ఫీమేల్ లీడ్​ రోల్​లో నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్, ఖుష్బు, అశుతోష్ రాణా, తదితరులు ఆయా పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

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