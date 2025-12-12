Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / entertainment

75 ఏళ్లలోనూ 'రజనీ' డామినేషన్- ఎప్పటికీ తలైవా బాక్సాఫీస్ 'కింగే'

సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ డబుల్ బొనంజా- ఫ్యాన్స్​కు ఇక పండగే!

Rajinikanth
Rajinikanth (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajinikanth 75th Birthday : తన స్టైల్‌, నటనతో కోట్లాది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నారు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్. 50ఏళ్ల సుదీర్ఘమైన తన సినీ ప్రయాణంలో అనేక హిట్ సినిమాల్లో నటించి కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. తమిళంలోనే కాదు తెలుగులోనూ ఆయనకు డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఆయనను ఫ్యాన్స్ ముద్దుగా 'తలైవా' అని పిలుచుకుంటారు. అయితే ఈ క్రేజ్ ఒక్క రాత్రిలో వచ్చింది కాదు. దీని వెనుక ఆయన చేసిన కృషి ఎంతో ఉంది. మరి ఆయన సినీ జర్నీ ఏంటి? ఎన్ని ఒడుదొడుకులు దాటుకొని ఈ స్థాయికి వచ్చారు? అనే విషయాలపై ఇవాళ ఆయన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఓ లుక్కేద్దాం!

వరల్డ్ వైడ్​గా ఫ్యాన్స్
రజనీ అనేది మూడక్షరాల పేరే కావొచ్చు, కానీ ఆ పేరు వెనుక అక్షరాలతో కూడా వర్ణించలేని స్టార్‌ డమ్‌, స్టైల్ ఉంది. ఆయన వెండితెరపై కనపడితే చాలు అభిమానులకు పూనకాలే. అంతలా తన స్టైల్, మేనరిజంతో రజనీ ఆకట్టుకుంటారు. అందుకే రజనీకి ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భాష, ప్రాంతంతో సంబంధంతో లేకుండా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు.

కొన్ని కంపెనీలు సూపర్ స్టార్ సినిమా రిలీజ్ నాడు ఏకంగా ఉద్యోగులు సెలవు ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే రజనీకి ఈ సక్సెస్ అంత ఈజీగా రాలేదు. కెరీర్ తొలినాళ్లలో విలన్ పాత్రల్లో నటించి, అచెంలంచెలుగా ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగారు. ఇప్పుడు భారీ స్టార్ డమ్​ను సొంతం చేసుకున్నారు.

కండక్టర్ నుంచి సూపర్ స్టార్ దాకా
కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో రజనీకాంత్ జన్మించారు. ఆయన అసలు పేరు శివాజీరావ్‌ గైక్వాడ్‌. ఐదేళ్ల వయసులోనే తల్లిని కోల్పోయారు. ఎన్నో కష్టాల తర్వాత బస్ కండక్టర్‌గా ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత మద్రాసుకు వెళ్లి రజనీ నటనలో శిక్షణ పొందారు. సినిమా అవకాశాల కోసం పలు స్టూడియోలు, నిర్మాణ సంస్థల చుట్టూ తిరిగారు. కొన్నాళ్ల తర్వాత ప్రముఖ దర్శకుడు కె.బాలచందర్‌ దృష్టిలో పడ్డారు రజనీ. దీంతో తన సినిమా 'అపూర్వ రాగంగళ్' లో అవకాశం ఇచ్చారు. కమల్​తో కలిసి ఈ సినిమాలో రజనీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు.

విలన్​గా తనదైన మార్క్
రజనీకాంత్ కెరీర్ తొలినాళ్లలో విలన్​గానూ నటించారు. 'అపూర్వ రాగంగళ్', 'మూండ్రు ముడిచ్చు', '16 వయతినిలే' అనే చిత్రాల్లో నెగెటివ్ రోల్స్ చేశారు. చిన్న చిరునవ్వు, డిఫరెంట్​గా నడుస్తూ విలన్​గా మెప్పించారు. తన మేనరిజంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఏ రోల్ ఇచ్చిన అదరగొట్టేశారు. దీంతో రజనీకి సినిమా అవకాశాలు పెరిగాయి. 70వ దశకం చివరి నాటికి సూపర్ స్టార్​కు సినిమా అవకాశాలు పెరిగాయి. 'భైరవి' సినిమాతో సోలో హీరోగా మారిపోయారు.

రజనీకాంత్ : ది స్టైల్ సింబల్
ఇతర హీరోలతో పోలిస్తే రజనీలో ఉండే స్పెషల్ ఆయన స్టైల్. దానికి వయసులో సంబంధం లేకుండా అందరూ ఫిదా అయిపోతారు. స్టైల్​గా సిగరెట్ తాగినా, సన్ గ్లాసెస్ తిప్పి కళ్లకు పెట్టినా, చూయింగ్ గమ్ నోట్లోకి విసిరినా ఫ్యాన్స్​కు పునకాలే. అందులోనూ ఓ స్టైల్ ఉంటుంది. భుజం మీద శాలువా వేయడం, స్లో మోషన్​లో నడవడం వంటివి కూడా రజనీ స్టైల్ స్పెషల్స్. డైలాగ్ డెలివరీలో కూడా రజనీ స్టైలే వేరు.

డ్రెస్సింగ్
రజనీకాంత్ సినిమాలకు తగ్గట్లు డ్రెస్సింగ్ చేస్తారు. 1970లలో 'మూండ్రు ముడిచ్చు', '16 వయతినిలే' సినిమాలో కష్టజీవుల ధరించే సాధారణ చొక్కాలు, ప్యాంటులను ధరించారు. 80వ దశకం ప్రారంభంలో 'బిల్లా'లో జానీ ఫిట్టెడ్ టీ షర్టులు, డెనిమ్ జాకెట్లు, డార్క్ గ్లాసెస్ వాడారు. 'ముత్తు', 'అన్నామలై' వంటి గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న సినిమాల్లో షేర్వాణీ, శాలువాలను వేసుకున్నారు. 'బాషా' మూవీలో సాదా చొక్కాలు, ప్యాంటులను ధరించారు. ప్లాష్ బ్యాక్ రోల్ కోసం సూట్లు, కోట్లు వేసుకుని గ్రాండ్ లుక్​ను ప్రదర్శించారు. ఇలా సినిమా సినిమాకు రజనీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్​లో మార్పులు చేశారు.

రజనీకాంత్: ది పీపుల్స్ మ్యాన్
రజనీ తన సినిమాల్లో ఎక్కువగా సాదాసీదాగా కనిపిస్తారు. ప్లాష్ బ్యాక్​లో పవర్ ఫుల్ రోల్​లో కనిపిస్తారు. ఆటో డ్రైవర్, కూలీ, వ్యవసాయదారుడు ఇలాంటి పాత్రలో మెరుస్తారు. అందుకే మాస్ ఫ్యాన్స్​లో రజనీకి మంచి క్రేజ్ ఉంది. కాగా, ఇప్పటివరకు రజనీ 171 సినిమాల్లో నటించారు. ఆయన్నుంచి ఆఖరిగా వచ్చిన చిత్రం లోకేశ్ కనకరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన కూలీ. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో రిలీజైన ఈ చిత్రంలో సూపర్ స్టార్ తనదైన నటనతో అదరగొట్టేశారు. ఇక తదుపరి జైలర్ 2, నరసింహ 2 వంటి సినిమాలను కూడా లైన్​లో పెట్టారు. 75ఏళ్ల వయసులోనూ యంగ్ హీరోలకు పోటీగా వరుస సినిమాలు చేస్తున్నారు.

TAGGED:

RAJINIKANTH UPCOMING MOVIES
RAJINIKANTH BIRTHDAY SPECIAL
RAJINIKANTH 50 YEARS CELEBRATION
RAJINIKANTH KAMAL HASAN MOVIE
RAJINIKANTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.