బన్నీ రికార్డును మహేశ్ బద్దలుకొట్టేస్తారా?

పుష్ప రికార్డును మహేశ్ బాబు– రాజమౌళి సినిమా బ్రేక్ చేస్తుందా?

Twitter Record Break
Twitter Record Break (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 9:40 AM IST

1 Min Read
Mahesh Allu Arjun Record : టాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోలు ఒకరి రికార్డును మరొకరు బద్ధలుకొట్టడం కామన్. ఇలా ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటోంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో కూడా కొన్ని రికార్డులు స్టార్ హీరోల పేరిట ఇప్పటికే ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలో ఎక్స్(గతంలో ట్విట్టర్)లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సినిమా ప్రమోషనల్ పోస్ట్ సాధించిన రికార్డును ఏ హీరో మూవీ కూడా బీట్ చేయలేకపోయింది.

ప్రస్తుతం ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ మాత్రం అల్లు అర్జున్ దగ్గరే ఉంది. పుష్ప: ది రూల్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ రివీల్ చేసి పోస్ట్ అప్పట్లో ఓ రేంజ్​లో వైరల్ అయింది. విడుదలైన 24 గంటల్లోనే 2.85 లక్షల లైక్స్, 1.4 కోట్లకు పైగా ఇంప్రెషన్స్‌ సాధించింది. ఇది ఇప్పటివరకు తెలుగులో అత్యధిక రీచ్ ఉన్న పోస్ట్​ కలిగిన సినిమాగా పుష్ప-2 నిలిచింది. ఇప్పుడు ఆ రికార్డును సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబినేషన్ లో రానున్న SSMB 29 మూవీ బ్రేక్ చేస్తుందని అంతా అంటున్నారు.

నవంబర్‌లో సినిమా ఫస్ట్ లుక్​ను రిలీజ్ చేస్తామని ఇటీవల జక్కన్న ప్రకటించారు. దీంతో ఆ పోస్ట్ అల్లు అర్జున్ రికార్డ్‌ను బ్రేక్ చేసే పోస్టు అవుతుందనే నెటిజన్లు, సినీ ప్రియులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఆ రికార్డును అధిగమించడం అంత సులభం కాకపోయినా, మహేశ్ – రాజమౌళి కాంబో మీద ఉన్న గ్లోబల్ హైప్ దాన్ని సాధ్యమయ్యేలా చేస్తుందనే చెప్పాలి.

