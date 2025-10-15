నాలుగు సినిమాలతో దీపావళి బాక్సాఫీస్ ఫైట్- ఒక్కటే కామన్ పాయింట్!
దీపావళి బాక్సాఫీస్ ధమాకా- రెండు రోజుల్లో నాలుగు సినిమాల రిలీజ్- దేనికది ప్రత్యేకమే
Published : October 15, 2025 at 5:07 PM IST
Diwali Movie Releases 2025 : పండగ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో థియేటర్ల వద్ద కొత్త సినిమాల సందడి మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా దీపావళికి స్టార్ హీరోల సినిమాల మధ్య పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతుంది. కానీ, ఈసారి సీన్ కాస్త భిన్నంగా ఉంది. టాలీవుడ్లో ఈ దీపావళికి స్టార్ హీరోలు కాదు, కొత్త దర్శకులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి వస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 'కోర్ట్', 'లిటిల్ హార్ట్స్' వంటి చిన్న సినిమాలు, కొత్త దర్శకులతో వచ్చి విజయాలు సాధించాయి. ఇప్పుడు అదే స్ఫూర్తితో, ఏకంగా నలుగురు డైరెక్టర్లు అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. తమ తొలి సినిమాలతో దీపావళికి బాక్సాఫీస్ వద్ద ధమాకా సృష్టించడానికి రెడీ అయ్యారు.
'మిత్రమండలి'
ఈ దీపావళి సందడిని కామెడీతో మొదలుపెడుతోంది 'మిత్రమండలి' టీమ్. 'జాతిరత్నాలు', 'మ్యాడ్' వంటి ట్రెండింగ్ కామెడీ సినిమాల జాన్రాలో ఇది రానుంది. కొత్త దర్శకుడు విజయేందర్ ఎస్ ఈ చిత్రంతో పరిచయమవుతున్నారు. ప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్ఎమ్, రాగ్ మయూర్, విష్ణు ఓయ్ వంటి యూత్ఫుల్ స్టార్ కాస్ట్తో వస్తున్న ఈ కామెడీ డ్రామాపై మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. బన్నీ వాస్ సమర్పణలో, బీవీ వర్క్స్ బ్యానర్పై వస్తుండటంతో సినిమాకు మంచి బజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా, పండగ సీజన్ను నవ్వులతో ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16 నుంచే థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
ఒకే రోజు రెండు సినిమాలు
అక్టోబర్ 17న బాక్సాఫీస్ వద్ద అసలు సిసలు ఫైట్ జరగనుంది. ఒకే రోజు రెండు ఆసక్తికరమైన సినిమాలు విడుదలవుతున్నాయి. అందులో మొదటిది 'తెలుసు కదా'. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్, లిరిసిస్ట్ అయిన నీరజ కోన ఈ సినిమాతో దర్శకురాలిగా మెగాఫోన్ పట్టారు. 'టిల్లు స్క్వేర్'తో బ్లాక్బస్టర్ కొట్టిన సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, రాశీ ఖన్నా, 'KGF' ఫేమ్ శ్రీనిధి శెట్టి ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాపై యూత్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. అదే రోజు, 'లవ్ టుడే' ఫేమ్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా నటించిన తమిళ చిత్రం 'డ్యూడ్' తెలుగులో డబ్ అయి విడుదలవుతోంది. సుధా కొంగర శిష్యుడు కీర్తిశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ రిలీజ్ చేస్తోంది.
రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్గా 'కే ర్యాంప్'
ఈ దీపావళి బరిలో మూడో తెలుగు చిత్రంగా వస్తోంది కిరణ్ అబ్బవరం 'కే ర్యాంప్'. అక్టోబర్ 18న విడుదలవుతున్న ఈ సినిమాతో జైన్స్ నాని అనే మరో కొత్త దర్శకుడు పరిచయమవుతున్నారు. కిరణ్ అబ్బవరం, యుక్తి జంటగా నటిస్తున్న ఈ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ను హాస్య మూవీస్, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. చైతన్ భరద్వాజ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాతో కిరణ్ అబ్బవరం మళ్లి హిట్ ట్రాక్ ఎక్కాలని చూస్తున్నారు. వరుసగా కామెడీ, లవ్, యాక్షన్, రొమాన్స్ ఇలా అన్ని జాన్రా సినిమాలు ఈ దీపావళికి ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
కొత్త టాలెంట్కు పట్టం!
ఒకప్పుడు పండగ సీజన్ అంటే కేవలం పెద్ద హీరోల సినిమాలే ఉండేవి. కానీ, ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. కంటెంట్ ఉన్న చిన్న సినిమాలు కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ దీపావళికి ఏకంగా నలుగురు కొత్త దర్శకులు తమ సినిమాలతో రావడం టాలీవుడ్లో వస్తున్న మార్పుకు నిదర్శనం. స్టార్ పవర్ మీద కాకుండా, కథ మీద నమ్మకంతో వస్తున్న ఈ కొత్త కెప్టెన్లలో ఎవరు విజయం సాధిస్తారో చూడాలి.