Divvela Madhuri Rules: బిగ్బాస్ హౌజ్లో మాధురి రూల్స్ - మాకేంటీ కర్మ అంటున్న ఆడియన్స్!
- కంటెసెంట్స్కు నేరుగా వార్నింగ్! - ఆమె చెప్పింది పాటించాల్సిందేనట!
Published : October 16, 2025 at 5:25 PM IST
Divvela Madhuri Rules in Bigg Boss 9 Telugu: "బిగ్బాస్ హౌజ్లో వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్గా అడుగుపెట్టిన దివ్వెల మాధురి ఓవర్ యాక్షన్ మామూలుగా లేదు. వచ్చినప్పటి నుంచి పూటకో గొడవ ఉండాల్సిందే అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తోంది. ఎవరైనా ఇది తప్పు అని చెబితే వారిపై నోరేసుకోని పడిపోతోంది." ఇదీ సగటు ఆడియెన్స్ ఫీలింగ్. మరికొంత మందైతే నెక్స్ట్ ఎలిమినేషనల్ పంపించేయండి సార్ అంటూ దూకుడులో బ్రహ్మానందం మాదిరిగా బిగ్ బాస్కు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కూడా! మరి, హౌస్లో ఆమె తీరు ఎలా ఉందో.. దానిపై కంటిస్టెంట్స్ తోపాటు, సోషల్ ట్రెండ్స్ ఏమంటున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హౌజ్లో బిగ్బాస్ రాజు లెక్క. అతను చెప్పిందే వేదం. సీజన్ ఏదైనా, కంటెస్టెంట్స్గా ఎవరు వచ్చినా బిగ్బాస్ కనుసన్నల్లోనే మెలగాలి. వివరంగా చెప్పాలంటే ఆయన చెప్పే రూల్స్ను తూచా తప్పకుండా పాటించాలి. దీనికి తగ్గట్టుగానే కంటెస్టెంట్స్ మసులుకుంటారు. షో స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచీ ఇదే పద్ధతి. ఒకవేళ బిగ్బాస్ చెప్పిన మాట వినలేదంటే పనిష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ప్రసుత్త సీజన్లో కూడా కంటెస్టెంట్స్ అందరూ బిగ్బాస్ మాట వింటున్నారు. కానీ వైల్డ్ కార్డ్గా అడుగుపెట్టిన మాధురి మాత్రం బిగ్బాస్ హౌజ్ను తన ఇల్లు లెక్క ఫీలవుతోందని అంటున్నారు.
సందర్భం ఏదైనా గొడవ కచ్చితం అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తోందనేది ప్రధాన కంప్లైంట్. దీంతో హౌజ్మేట్స్ ఆవిడ ముందు నోరెత్తాలంటే ఒకింత భయపడిపోతున్నారు కూడా! మరీ, ముఖ్యంగా దివ్య, నిఖితను ఆమె టార్గెట్ చేసినట్లు కనిపిస్తోందంటున్నారు. ఆ అమ్మాయి కనిపిస్తే కయ్యానికి కాలుదువ్వుతుండడమే ఇందుకు కారణం! ఇలా తన బిహేవియర్తో నెగెటివ్ షేడ్ మూట గట్టుకుంటున్న మాధురి.. తాజాగా డోస్ పెంచింది. "నా హౌస్.. నా ఇష్టం" అన్నంతగా బిల్డప్ ఇస్తూ కొత్త ఆమె రూల్స్ కూడా పెట్టేసింది! అంతేకాదు, "నా రూల్స్ పాటించకపోతే హౌజ్లో ఉండొద్దు" అని బాహాటంగానే చెబుతోంది. ఈ రూల్స్ గురించే రీతూ చౌదరి, మాధురి మధ్య ఓ రేంజ్లో గొడవ జరిగింది.
మాధురి రూల్స్ ఇవే..
- నాకు నచ్చినట్టు ఉంటా.. నచ్చినట్టు తింటా.. ఎవ్వరూ అడ్డు చెప్పకూడదు. నేను తినేదానికి ఎవరి పర్మిషనూ అడగాల్సిన అవసరం లేదు.
- రెండు కప్పుల పప్పు అందరికీ సరిపోవాలంటే బకెట్ నీళ్లు పోసి చేస్తా. చచ్చినట్టు తినాల్సిందే. కర్రీ సరిపోలేదు.. ఫుడ్ సరిపోలేదని నాకు చెప్పడానికి వీళ్లేదు.
- స్నానం చేసి మాత్రమే వంట చేస్తా. నేను స్నానం చేసొచ్చి వంట చేసేవరకూ వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే మాత్రం ఊరుకోను.
- బిగ్బాస్ లైట్స్ ఆర్పిన వెంటనే అందరూ పడుకోవాలి. గుసగుసలు, చెవులు కొరుక్కోవడాలు, నవ్వడాలు లేదు. నైట్ నుంచి మార్నింగ్ సాంగ్ వరకు సౌండ్ రావొద్దు. ఎవరైనా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే గార్డెన్ ఏరియాకి వెళ్లాల్సిందే. ఈ రూల్ ఫాలో కానివాళ్లు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లొచ్చు.
- ఫుడ్ మానిటర్గా దివ్య నచ్చలేదు తీసేయండి. ఆమె ఫుడ్ మానిటర్గా ఉంటే నేను తినను. బాండింగ్లు పెట్టుకోవడానికి వీళ్లేదు. కానీ నేను మాత్రం రాజా రాజా అని పిలుస్తా.
- ఇలా ఒక్కటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఆమె ఫ్రేమ్లో కనిపించిన ప్రతిసారీ.. గొడవలు, ఎదటివాళ్లని దూషించడం.. వాళ్ల గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడటం. ఇవి తప్పితే ఇప్పటివరకూ దివ్వెల మాధురిలో ఒక్క పాజిటివ్ కూడా కనిపించలేదంటున్నారు ఆడియెన్స్
అటు కంటెస్టెంట్స్.. ఇటు ఆడియన్స్కు తలనొప్పి: ఇక బిగ్బాస్ హౌజ్లో మాధురి చేసే రచ్చ గురించి అటు కంటెస్టెంట్స్, ఇటు ఆడియన్స్ రకరకాలుగా ఫీల్ అవుతున్నారు. దివ్య అయితే ఏకంగా మెంటల్ గాళ్లను తెచ్చారు బిగ్బాస్ హౌజ్కి అని అనేసింది. ఇక సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్కు లెక్కేలేదు. "ఏం కర్మా రా నాయన మాకు", 'ఆ నోటికి ప్లాస్టర్ వెయ్యండి బాస్", "ఇలాంటి వాళ్లను ఎలిమినేట్ చేసేయండి బిగ్బాస్" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఏదేమైనా హౌజ్లోకి వచ్చి రెండు రోజులు కాకపోయినా తన ఓవర్యాక్షన్, ఆటిట్యూడ్, గొడవలతో అటు ఆడియన్స్కు, ఇటు కంటెస్టెంట్స్కు తలనొప్పిగా మారింది మాధురి. మరి, ఇప్పటికైనా ఆమె ఆట తీరు మార్చుకుంటుందా? వచ్చే వారం వెళ్లిపోతుందా? బిగ్ బాస్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? అన్నది చూడాలి.
