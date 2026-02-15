ETV Bharat / entertainment

విజయ్ ఫ్యాన్స్​కు షాక్- అప్పటిదాకా 'జన నాయకుడు' రిలీజ్ లేనట్లే!

Jana Nayagan Movie Controversy : విజయ్ జన నాయకుడు సినిమా మరింత ఆలస్యం- సోషల్ మీడియా పోస్టు వైరల్- ఏప్రిల్ తర్వాతే రిలీజయ్యే ఛాన్స్!

Jana Nayagan Movie
Jana Nayagan Movie (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 3:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jana Nayagan Movie Release : తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ అభిమానులకు బ్యాడ్​న్యూస్. ఆయన లేటెస్ట్ సినిమా 'జన నాయకుడు' ఏప్రిల్ 30లోపు విడుదల కావడం కష్టమేనని కెనడాకు చెందిన 'యార్క్ సినిమాస్' (York Cinemas) తెలిపింది. అయితే కెనడాలో ఈ సినిమా కోసం ఇప్పటికే విక్రయించిన అన్ని అడ్వాన్స్ టిక్కెట్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్లు తమ డబ్బును తిరిగి తీసుకోవాలని సోషల్ మీడియా ద్వారా సూచించింది. టికెట్ల రీఫండ్ ఇంకా అందకుంటే వెంటనే తమ సినిమా థియేటర్లను సంప్రదించి వీలైనంత త్వరగా తీసుకోవాలని ఎక్స్‌ వేదికగా పేర్కొంది.

వాళ్లకు ప్రాధాన్యం!
కొత్త విడుదల తేదీ ఖరారైన తర్వాత VIP మెంబర్‌షిప్ ఉన్న వారికి బుకింగ్స్‌లో తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని యార్క్ సినిమాస్ హామీ ఇచ్చింది. కెనడాలోని అంటారియో కేంద్రంగా పనిచేసే యార్క్ సినిమాస్‌ అక్కడ భారతీయ సినిమాలను ప్రదర్శిస్తుంటుంది. విజయ్ సినిమాను కూడా కెనడాలో ఈ సంస్థే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తోంది. అయితే గతంలో 'జన నాయకుడు' సినిమాను తొలి రోజు మొదటి ఆట చూసే అవకాశం కల్పిస్తామంటూ 89.99 కెనడియన్ డాలర్లకు VIP మెంబర్‌షిప్‌లను విక్రయించింది. అయితే యార్క్ సినిమాస్ సంస్థ ప్రకటనపై ఈ సినిమా మేకర్స్ నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.

కాగా, జనవరి 09న రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, సెన్సార్‌ సమస్యలతో విజయ్ సినిమా విడుదల ఆలస్యమవుతోంది. కోర్టులోనూ మేకర్స్​కు ఊరట లభించలేదు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా సెన్సార్‌ బోర్డు రివైజింగ్‌ కమిటీకి పంపింది. అక్కడ్నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాతే థియేటర్లలో సినిమా రిలీజ్ అవతుంది. అయితే ఈ ప్రక్రియకు మరింత సమయం పట్టేలా కనిపిస్తుంది.

TAGGED:

JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE STATUS
JANA NAYAGAN CENSOR ISSUES UPDATE
JANA NAYAGAN COURT CASE JUDGEMENT
JANA NAYAGAN CONTROVERSY SCENES
JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.