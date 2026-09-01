'పంజా' కోసం 'బిల్లా 2' ప్రాజెక్టును వదులుకోవాల్సి వచ్చింది- ఆ లుక్ సినిమాకే హైలైట్ : డైరెక్టర్ విష్ణువర్ధన్
పవన్ బర్త్డే సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 2న రీ రిలీజ్ కానున్న పంజా - సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను షేర్ చేసుకున్న డైరెక్టర్ విష్ణువర్ధన్
Published : September 1, 2026 at 11:38 AM IST
Pawan Panja Re Release : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ 'పంజా' సినిమా కోసం బిల్లా 2 ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చిందని డైరెక్టర్ విష్ణువర్ధన్ అన్నారు. రెండు సినిమాల డేట్స్ క్లాష్ అవ్వడం వల్ల బిల్లా 2ను చేయలేకపోయానన్నారు. పవన్ కల్యాణ్ బర్త్డే సందర్భంగా 'పంజా' సెప్టెంబర్ 2న 4కె వెర్షన్లో రీ రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న విష్ణువర్థన్ సినిమాకు సంబంధించి ఆసక్తికర విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు.
బిల్లా2 ను అందుకే చేయలేకపోయా
'పంజా సినిమాను చేయడానికంటే ముందే హీరో అజిత్తో బిల్లా2 ను చేయడానికి ఛాన్స్ వచ్చింది. అప్పటికే బిల్లా బ్లాక్బస్టర్ కావడంతో ఆ తర్వాత బిల్లా2ను అనౌన్స్ చేసి పోస్టర్లు కూడా రిలీజ్ చేశాం. అయితే పవన్తో సినిమాను చేయడానికి అప్పటికే కమిట్మెంట్ ఉండటంతో రెండు సినిమాలను ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత డేట్స్ ఇష్యూ కారణంగా పంజా సినిమాను చేసేందుకు బిల్లా2ను వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే దీన్ని హీరో అజిత్ సర్ అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయనతో కలిసి ఆరంభం సినిమా చేశాను' అని డైరెక్టర్ విష్ణువర్ధన్ పేర్కొన్నారు.
పవన్ గడ్డం లుక్ సినిమాకే హైలెట్
అదే విధంగా పంజా సినిమా చేసేటప్పుడు పవన్ కల్యాణ్తో తనకున్న జ్ఞాపకాలను విష్ణువర్ధన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. పవన్ను పంజా సినిమా కోసం మొదటి సారి కలిసినప్పుడు తామిద్దరి మధ్య ఆసక్తికరమైన చర్చ జరిగిందని తెలిపారు. గన్స్పై ఇద్దరికీ ఉన్న ఆసక్తితో వెంటనే ఒకరికొకరం కనెక్ట్ అయిపోయామని వివరించారు. పవన్లో స్వాగ్, స్టైల్ సినిమాలో స్పెషల్గా ఉంటుందన్నారు. పంజా కోసం పవన్ను గడ్డం పెంచాలని కోరినప్పుడు వెంటనే అంగీకరించారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆయన గడ్డంతో ఉన్న లుక్ సినిమాకే హైలెట్గా నిలిచిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పంజా సినిమా చేసేటప్పుడు తనపై నమ్మకం ఉంచిన నిర్మాతలు నీలిమా తిరుమలశెట్టి, శోభు యార్లగడ్డ, హీరో పవన్ కల్యాణ్కు రుణపడి ఉంటానని ఈ సందర్భంగా విష్ణువర్ధన్ పేర్కొన్నారు.
పంజా బుకింగ్స్
పంజా రీ రిలీజ్ అని మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్లో సైతం బుకింగ్స్ జోరుగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఈ సినిమా టికెట్లు భారీగా సేల్ అయినట్లు సమాచారం. ఇటీవల ఈ సినిమా ట్రైలర్ను డైరెక్టర్స్ హరీశ్ శంకర్, మెహెర్ రమేశ్, సుజీత్ తదితరులు కలిసి రిలీజ్ చేశారు.
ఇక పంజా సినిమా విషయానికొస్తే 2011లో రిలీజైన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పవన్ ఫ్యాన్స్ను విశేషంగా అలరించింది. ఇందులో పవన్ లుక్స్ అండ్ స్వాగ్కు అప్పట్లో సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఇందులో పవన్కు జోడీగా సరా జేన్ డియాస్ నటించారు. అదే విధంగా అంజలి లవానియా, అడివి శేష్, జాకీ ష్రాఫ్, అతుల్ కులకర్ణి, బ్రహ్మానందం, సుబ్బరాజు తదితరులు ఇందులో యాక్ట్ చేశారు. దీనికి విష్ణువర్ధన్, అబ్బూరి రవి, రాహుల్ కోడ సంయుక్తంగా స్టోరీ, స్క్రీన్ప్లేను అందించారు. యువ సంగీత దర్శకుడు యువన్ శంకర్ రాజా స్వరాలను సమకూర్చారు. పి. ఎస్. వినోద్ సినిమాటోగ్రఫీ చేయగా, ఎ. శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు.
స్టోరీ ఇదే!
కోల్కతాకు చెందిన పెద్ద డాన్ భగవాన్ (జాకీ ష్రాఫ్) దగ్గర జై (పవన్ కల్యాణ్) నమ్మకమైన అనుచరుడిగా పనిచేస్తుంటాడు. భగవాన్కు అడ్డొచ్చిన శత్రువులను ఏరిపారేయడంలో జై ఎప్పుడూ ముందుంటాడు. గ్యాంగ్స్టర్ పనులతో పాటు తీరిక సమయాల్లో తన స్నేహితుడు (ఆలీ) తో కలిసి ఒక నర్సరీ నిర్వహిస్తుంటాడు. ఈ సమయంలో జైకి సంధ్య (సారా జే డియోస్) పరిచయమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆమెతో ప్రేమలో పడిన జై గ్యాంగ్స్టర్ పనులకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో భగవాన్ కొడుకు మున్నా (అడివి శేష్) ను జై హత్య చేయడం, ఆ తర్వాత భగవాన్ జై పై ప్రతీకారాన్ని పెంచుకోవడంతో సినిమా మొత్తం సాగుతుంది. ఆ తర్వాత భగవాన్ను జై ఎలా ఎదుర్కొన్నాడన్నదే పంజా కథ.
'అన్నయ్య హీరో కాకముందే నేను ఆయన అభిమానిని' - పవన్ కల్యాణ్ ఎమోషనల్ పోస్టు