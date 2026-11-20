'రూ.2కోట్ల సినిమాతో రూ.400 కోట్లు కొట్టాం- అయినా మమ్మల్ని గుర్తించలేదు!'- 'హనుమాన్ అంశ్' డైరెక్టర్ అసంతృప్తి
Hanuman Ansh Vishal Chaturvedi : 'హనుమాన్ అంశ్' విజయాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు గుర్తించకపోవడం పట్ల దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 20, 2026 at 5:15 PM IST
చిన్న సినిమాగా అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన 'హనుమాన్ అంశ్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనమైన విజయం అందుకుంది. రూ.2 కోట్లు అతి తక్కువ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.400+ కోట్ల వసూళ్లు సాధించి సత్తా చాటింది. అయితే తాను తెరకెక్కించిన చిత్రం ఘన విజయం సాధించినప్పటికీ, బడా నిర్మాణ సంస్థల నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేకపోవడం పట్ల దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తమ విజయాన్ని ఏ ఒక్క ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కూడా గుర్తించలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇటీవల ఒక వెబ్ పోర్టల్తో జరిగిన చిట్చాట్లో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
మా విషయంలో అలా జరగలేదు
ఇండస్ట్రీలో భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలకు లభించే గుర్తింపు తమ సినిమాకు దక్కలేదని చతుర్వేది ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సాధారణంగా పెద్ద నిర్మాణ సంస్థలు, సినిమాలు విజయం సాధించినప్పుడు అభినందనలు తెలుపుతూ అధికారిక ప్రకటనలు విడుదల చేస్తుంటాయని, కానీ 'హనుమాన్ అంశ్' విషయంలో మాత్రం అటువంటిదేమీ జరగలేదని ఆయన అన్నారు. అదేసమయంలో వ్యక్తిగతంగా అనేకమంది తన సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారని తెలిపారు.
"బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏదైనా భారీ బడ్జెట్ సినిమా విజయం సాధించినప్పుడు ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు అభినందనలు తెలుపుతూ అధికారికంగా పోస్టులు వేస్తుంటాయి. ఇలాంటివి గతంలో నేను అనేకం చూశాను. కానీ మా చిత్రం విషయంలో అలా జరగలేదు. ఏ ఒక్క ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ నుంచి కనీసం ఒక్క పోస్టు కూడా రాలేదు. బహుషా, ఇది ఒక కొత్త దర్శకుడు రూపొందించిన చిన్న సినిమా కావడంతోనే అలా జరిగిందేమో!" అని చతుర్వేది అన్నారు. నిర్మాణ సంస్థల నుంచి రెస్పాన్స్ రాకపోయినా, వ్యక్తిగతంగా ప్రశంసలు వచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. "నా సినిమాకు వ్యక్తిగతంగా అనేక ప్రశంసలు వచ్చాయి. నన్ను కలిసినప్పుడు దీని గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్పారు. వరుణ్ ధావన్, వీరేందర్ సెహ్వాగ్లాంటి కొందరు వ్యక్తులు మా చిత్రాన్ని బహిరంగంగానే ప్రశంసించారు" అని చతుర్వేది తెలిపారు.
అయితే స్టార్ నటీనటులు, భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిన సినిమాలు మాత్రమే బాక్సాఫీస్ వద్ద రాణించగలవనే అపోహలను 'హనుమాన్ అంశ్' పటాపంచలు చేసిందని దర్శకుడు అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక సినిమా విజయాన్ని నిర్ణయించే విషయంలో పరిశ్రమలోని కొందరి అభిప్రాయాల కంటే, ప్రేక్షకుల తీర్పే అంతిమమని తాను నమ్ముతానని చెప్పారు. సినిమాకు కథే అత్యంత బలం అని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాలీవుడ్ నమిత్ మల్హోత్రా రామాయణం సినిమాను ప్రస్తావించారు. తాను కొన్ని పనుల్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల ఈ సినిమాను ఇంకా చూడలేదని, అయితే ఆ చిత్రాన్ని చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు చెప్పారు.
"సినిమాలకు బడ్జెట్ విషయంలో నిర్మాతలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న రామాయణం సినిమాకు రెండు భాగాలకు కలిపి రూ.4 వేల కోట్ల బడ్జెట్ అంటున్నారు. అయితే సినిమాను రూపొందించే ముందు అది ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుందో లేదో ముందే అంచనాలు వేసుకోవాలి. సినిమాపై రూ. 200 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, అది కనీసం రూ. 400 కోట్లు రాబట్టలేకపోతే, దానిని 'ఫ్లాప్'గా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే? సినిమా విజయం సాధించిందా లేదా అనేది 'రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్' అనే సింపుల్ ఫార్ములాపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఎంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కించినా, అవి బాక్సాఫీస్ వద్ద విఫలమవుతుంటాయి. అందుకే సినిమాకు బలమైన స్క్రిప్ట్ ఉండటం చాలా ముఖ్యం" అని చతుర్వేది పేర్కొన్నారు.
కాగా, నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 07న హిందీలో రిలీజైంది. దీనికి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అనంతరం గతనెల తెలుగులోనూ విడుదలైంది. ఇక థియేటర్ రన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం నవంబర్ 27 నుంచి సోనీలివ్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
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