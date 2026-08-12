స్టేజ్పైనే సూర్య కాళ్లపై పడ్డ డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి - హీరో రియాక్షన్ ఏంటంటే?
సూర్య కొత్త సినిమా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్- కార్యక్రమానికి హాజరైన సూర్య, నాగవంశీ- డైరెక్టర్ వెంకీ చేసిన పనికి ప్రేక్షకులు ఫిదా
Published : August 12, 2026 at 10:18 AM IST
Venky Atluri Touch Suriyas Feet : డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరీ లెటెస్ట్గా సూర్య హీరోగా తెరకెక్కించిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో సూర్యతోపాటు ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ, మూవీటీమ్ హాజరై సందడి చేశారు. అయితే స్టేజ్పై దర్శకుడు వెంకీ చేసిన ఓ పనికి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
సూర్యకు గౌరవంగా!
ఈవెంట్లో హీరో సూర్య మాట్లాడుతుండగా, వెంకీ మధ్యలో కలుగజేసుకున్నారు. 'అక్కడేదో ఉన్నట్టుంది' అంటూ సూర్యను మాటల్లోపెట్టి వెంటనే వెంకీ ఆయన కళ్లపై పడ్డారు. ఇది గమనించిన సూర్య దర్శకుడిని సున్నితంగా మందలించబోయారు. అయితే ఒక స్టార్ హీరో పట్ల వెంకీ చేసిన పనికి ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. తనకు అవకాశం ఇచ్చిన హీరో పట్ల డైరెక్టర్ చూపించిన గౌరవానికి ఇది నిదర్శనం అంటూ వెంకీపై ప్రసంశలు కురిపిస్తున్నారు.
😂😂♥️♥️ pic.twitter.com/IQpfNJECjb— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 11, 2026