'లక్కీ భాస్కర్కు సీక్వెల్ ఉంది- కానీ!'- వెంకీ అట్లూరి క్రేజీ అప్జేట్
దుల్కర్ సల్మాన్ 'లక్కీ భాస్కర్'కు సీక్వెల్- పార్ట్ 2పై డైరెక్టర్ కామెంట్స్- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్
Published : July 30, 2026 at 5:50 PM IST
Lucky Bhaskar Sequel Update : ఫిల్మ్ మేకర్స్ తమ సినిమాలను రెండు పార్టులుగా తీసే ట్రెండ్ ఇటీవల ఎక్కువైంది. బడ్జెట్ రికవరీ, మూవీకి ఉన్న క్రేజ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని క్లైమాక్స్లో సెకండ్ పార్ట్కు లీడ్ ఇస్తూ, ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేసే విధంగా సెకండ్ పార్ట్ను తీస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ లేటెస్ట్ మూవీ 'రాకా' కూడా మొదట్లో సింగిల్ మూవీగానే అనుకున్నప్పటికీ ప్రస్తుతం అది రెండు పార్టులుగా తెరకెక్కించనున్నట్లు సమాచారం.
అయితే రీసెంట్గా ఈ సక్సెస్ మోడల్ లిస్ట్లోకి మరో సినిమా చేరనున్నట్లు ప్రస్తుతం వార్తలు వస్తున్నాయి. యంగ్ డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి డైరెక్షన్లో 2024లో వచ్చిన లక్కీ భాస్కర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఇందులోని నేచురల్ డైలాగ్స్కు ఆడియెన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. అందుకే కాబోలు ఇటీవల కేంద్రం ప్రకటించిన నేషనల్ అవార్డ్స్లో కూడా ఈ సినిమాకు చోటు దక్కింది. ఇందులో ఆయన రాసిన డైలుగులకు ఉత్తమ డైలాగ్ రైటర్గా వెంకీ అట్లూరి ఎంపికయ్యారు. అయితే ఈ మూవీ సీక్వెల్గా రానుందంటూ కొన్ని రోజులుగా ప్రచారం నడుస్తున్న తరుణంలో వెంకీ స్వయంగా దీనిపై స్పందించారు.
Dir #VenkyAtluri about his Upcoming Films— Movie Tamil (@_MovieTamil) July 30, 2026
- Before #LuckyBaskhar2, I want to complete two films, a cop drama and another film centered on kids.
- There aren't many proper kids' films being made these days, so I want to make one. pic.twitter.com/h6Yvl6e3ii
సీక్వెల్పై వెంకీ అప్డేట్
సీక్వెల్పై రీసెంట్గా వెంకీ అట్లూరి ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ లక్కీ భాస్కర్ సీక్వెల్ ఉంటుందన్నారు. కాకపోతే ఈ సీక్వెల్ వచ్చేందుకు కొంచెం టైమ్ పడుతుందని అన్నారు. ఎందుకంటే అతను ప్రస్తుతం కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్యతో 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' సినిమాను తీస్తున్నారు. దీని తర్వాత ధనుశ్తో కూడా ఓ సినిమా చేసేందుకు కమిట్మెంట్ ఉంది. దాంతో తన కమిట్ అయిన ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసిన తర్వాతే ఈ సినిమాను పట్టాలెక్కించనున్నట్లు ఈ సందర్భంగా వెంకీ అట్లూరి చెప్పారు. వెంకీ తాజా అప్డేట్తో ప్రేక్షకులు లక్కీ భాస్కర్ సీక్వెల్ వస్తుందని ఖుషీ అవుతున్నారు.
అంతేకాకుండా తన వద్ద ప్రస్తుతం రెండు స్టోరీలు ఉన్నట్లు స్వయంగా వివరించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ తర్వాతే లక్కీ భాస్కర్ సీక్వెల్ ప్లాన్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయని వివరించారు. ఇందులో ఒకటి కాప్ డ్రామా కాగా, మరొకటి చిన్న పిల్లలు ప్రధానంగా సాగే చిత్రమని వెంకీ అట్లూరి తెలిపారు. పోలీసు నేపథ్యంలో సాగే కథను ధనుశ్తో చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వర్కింగ్ అవర్స్పై మాట్లాడిన డైరెక్టర్
అలాగే ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమవుతున్న వర్కింగ్ అవర్స్ (పని గంటలు)పై వెంకీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ విషయంలో ఎంతో నిబద్ధతతో ఉంటామని పేర్కొన్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు షూటింగ్ మొదలుపెట్టి దాదాపు 10 నుంచి 12 గంటలు సెట్స్లోనే పనిచేస్తామని వివరించారు. హీరోలైతే 10 గంటల కూడా పనిచేస్తారన్నారు. ఇది అందరికీ వర్తించే నియమం అనీ, ఎవరైనా దీనికి అంగీకరించాలనీ, లేదా చర్చించాలని డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి అభిప్రాయపడ్డారు.
దీంతో వెంకీ అట్లూరి తన కామెంట్స్తో పరోక్షంగా బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణెకు కౌంటర్ ఇచ్చారని పలువురు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మూవీ షూటింగ్స్లో ఉండే వర్కింగ్ అవర్స్పై గతంలో దీపికా పదుకొణె చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ వైరల్ అయ్యాయి. రోజుకు ఇన్ని గంటలు మాత్రమే వర్క్ చేస్తానంటూ కొన్ని నిబంధనలు పెట్టినట్లు సమాచారం. అప్పట్లో ఇది హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ వర్కింగ్ అవర్స్లో దీపికకు, డైరెక్టర్స్కు వచ్చిన డిఫరెన్స్ల కారణంగానే కల్కి 2, స్పిరిట్ మూవీ నుంచి తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన రూ.100 కోట్ల 'లక్కీ భాస్కర్' - ఎక్కడ చూడాలంటే?
ఓవర్సీస్లో దుల్కర్ మేనియా - రిలీజైన కొద్ది రోజుల్లోనే అక్కడి బాక్సాఫీస్ వద్ద రేర్ రికార్డ్!