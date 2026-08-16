చిరంజీవితో వెంకీ అట్లూరి థ్రిలర్ మూవీ ప్లాన్ - ఆలస్యానికి కారణం ఇదే!
చిరంజీవితో ఓ సినిమా అనుకున్నానని వెల్లడించిన వెంకీ అట్లూరి - కానీ సబ్జెక్టును చేయాలంటే అన్నీ సరిగ్గా చూసుకోవాలని వెల్లడి
Published : August 16, 2026 at 12:34 PM IST
Venky Atluri on Chiranjeevi : 'సార్', 'లక్కీభాస్కర్', 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' తో హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అయితే వరుస విజయాల తర్వాత వెంకీ తదుపరి ప్రాజెక్టు ఎవరితో చేయనున్నారనే దానిపై ఇండస్ట్రీలో చర్చ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవితో తాను ఓ సినిమా చేయాలని అనుకున్నానని వెంకీ అట్లూరి వెల్లడించారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన ఆయన ఈ తరహా కామెంట్స్ చేయడం ఇప్పుడు ఇటు మెగాఫ్యాన్స్లో, అటు సాధారణ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
లేట్ అవ్వడం వెనక రీజన్ ఇదే!
'చిరంజీవి సర్తో ఓ సినిమా చేయాలని అనుకున్నా. కానీ అలాంటి పెద్ద స్టార్ హీరోతో చేసేటప్పుడు అన్నీ బాగా చూసుకోవాలి. నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి మూడో సినిమా వరకు బడ్జెట్ను కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వచ్చాను. ఆ తర్వాత 'సార్' సినిమా నుంచి బడ్జెట్ ఇంకా పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను అనుకున్న థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ను చిరంజీవితో తీసే క్రమంలో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే నేను ఇంకాస్త ఎదగాలి అనుకుంటున్నాను' అని వెంకీ అట్లూరి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.
తెలుగు హీరోలు కాకుండా వరుసపెట్టి వేరే భాషల హీరోలతో సినిమాలు చేయడానికి కారణంపై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు వెంకీ అట్లూరి సమాధానమిచ్చారు 'సార్ సినిమా చేసే ముందు కొవిడ్ వచ్చింది. దాంతో 2 సంవత్సరాలు షూటింగ్స్ లేవు. నేను కలిసిన హీరోలందరూ కూడా తాము ముందుగా కమిట్మెంట్ ఇచ్చిన ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలి. అందుకు కొంచెం టైమ్ పడుతుంది. ఆ సమయంలో ధనుశ్ సర్ను కలిసి స్టోరీ చెప్పగా ఆయనకు నచ్చింది. ఆ తర్వాత వెంటనే సినిమాను పూర్తి చేశాం. ఆ తర్వాత లక్కీ భాస్కర్, విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ విషయంలోనూ అదే జరిగింది.
#VishwanathAndSons welcomes another Sunday with housefuls across the board 🔥🔥— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 16, 2026
Bring your loved ones along and make some beautiful memories at the cinemas ❤️#BlockbusterVAS#BlockbusterVishwanathAndSons @Suriya_offl #VenkyAtluri @_mamithabaiju @realradikaa @TandonRaveena… pic.twitter.com/nZk5liE7DH
ఇది థ్రిల్లర్ కాదు - ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్
మరోవైపు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ క్లైమాక్స్పై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విమర్శలపై అడిగిన ప్రశ్నకు వెంకీ అట్లూరి బదులిచ్చారు. 'నా సినిమాతో 90 శాతం ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తానని ఇంతకు ముందే చెప్పాను. అలా చూస్తే అంతమందికే సినిమా నచ్చుతుంది. రెండోది నేను మెజార్టీ ఆడియెన్స్ ఆకట్టుకోవడానికే ఆలోచించాలి. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ థ్రిలర్ కాదు, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని ముందే చెప్పాను. ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకులను ఏడిపిస్తా, నవ్విస్తా, థియేటర్ల నుంచి బయటకొచ్చేటప్పుడు ఆలోచించేలా చేస్తా. ఆ మూడు ఈ సినిమా ద్వారా చేశాను' అని వెంకీ అన్నారు.
USA 🔥🔥🔥— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 15, 2026
YOU ARE BREATHING FIRE!!! ❤️🔥❤️🔥
A SOLID SATURDAY ON THE CARDS! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#VishwanathAndSons#BlockbusterVAS #BlockbusterVishwanathAndSons pic.twitter.com/iibOe25aCC
అడల్ట్ కంటెంట్పై డైరెక్టర్ క్లారిటీ
ఈ సినిమాలో ఓ సీన్లో అడల్ట్ కంటెంట్ అవసరమా? అనే ప్రశ్నకు వెంకీ అట్లూరి క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'నేను ఒకటి నమ్ముతాను. ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా అతనికీ ఓ బలహీనత ఉంటుంది. సంజయ్ విశ్వనాథ్ అనే వ్యక్తికి పెళ్లి కాలేదు. సింగిల్గా ఉన్నాడు. కొడుకు తాగుతాడని తల్లికి తెలుసు. కానీ తెలిసే విధంగా ప్రవర్తించదు. ఒకవేళ ఆ విషయం గురించి అడిగితే కొడుకు ఇబ్బంది పడతాడు. మరోపక్క తమ పరువు పోతుందని తల్లిదండ్రులు ఏమీ తెలీనట్లు ప్రవర్తిస్తారు. ఈ విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకున్నాను' అని వెంకీ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ విషయానికొస్తే ఆగస్టు 14న రిలీజ్ అయిన ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్తో థియేటర్లలో రన్ అవుతుంది. ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్ట్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.
'లక్కీ భాస్కర్' రివ్యూ - సినిమాకే అది హైలైట్
మరో తెలుగు సినిమాకు దుల్కర్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఈ సారి వెంకీ అట్లూరీతో