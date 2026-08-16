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చిరంజీవితో వెంకీ అట్లూరి థ్రిలర్​ మూవీ ప్లాన్ - ఆలస్యానికి కారణం ఇదే!

చిరంజీవితో ఓ సినిమా అనుకున్నానని వెల్లడించిన వెంకీ అట్లూరి - కానీ సబ్జెక్టును చేయాలంటే అన్నీ సరిగ్గా చూసుకోవాలని వెల్లడి

Venky Atluri Chiru Combo
Venky Atluri Chiru Combo (Source: Movie Poster, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 12:34 PM IST

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Venky Atluri on Chiranjeevi : 'సార్', 'లక్కీభాస్కర్', 'విశ్వనాథ్ అండ్​ సన్స్' ​తో హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అయితే వరుస విజయాల తర్వాత వెంకీ తదుపరి ప్రాజెక్టు ఎవరితో చేయనున్నారనే దానిపై ఇండస్ట్రీలో చర్చ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవితో తాను ఓ సినిమా చేయాలని అనుకున్నానని వెంకీ అట్లూరి వెల్లడించారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన ఆయన ఈ తరహా కామెంట్స్ చేయడం ఇప్పుడు ఇటు మెగాఫ్యాన్స్​లో, అటు సాధారణ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

లేట్ అవ్వడం వెనక రీజన్ ఇదే!
'చిరంజీవి సర్​తో ఓ సినిమా చేయాలని అనుకున్నా. కానీ అలాంటి పెద్ద స్టార్ హీరోతో చేసేటప్పుడు అన్నీ బాగా చూసుకోవాలి. నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి మూడో సినిమా వరకు బడ్జెట్​ను కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వచ్చాను. ఆ తర్వాత 'సార్'​ సినిమా నుంచి బడ్జెట్ ఇంకా పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను అనుకున్న థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్​ను చిరంజీవితో తీసే క్రమంలో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే నేను ఇంకాస్త ఎదగాలి అనుకుంటున్నాను' అని వెంకీ అట్లూరి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.

తెలుగు హీరోలు కాకుండా వరుసపెట్టి వేరే భాషల హీరోలతో సినిమాలు చేయడానికి కారణంపై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు వెంకీ అట్లూరి సమాధానమిచ్చారు 'సార్ సినిమా చేసే ముందు కొవిడ్ వచ్చింది. దాంతో 2 సంవత్సరాలు షూటింగ్స్ లేవు. నేను కలిసిన హీరోలందరూ కూడా తాము ముందుగా కమిట్​మెంట్ ఇచ్చిన ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలి. అందుకు కొంచెం టైమ్ పడుతుంది. ఆ సమయంలో ధనుశ్ సర్​ను కలిసి స్టోరీ చెప్పగా ఆయనకు నచ్చింది. ఆ తర్వాత వెంటనే సినిమాను పూర్తి చేశాం. ఆ తర్వాత లక్కీ భాస్కర్, విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ విషయంలోనూ అదే జరిగింది.

ఇది థ్రిల్లర్ కాదు - ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైనర్
మరోవైపు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​ క్లైమాక్స్​పై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విమర్శలపై అడిగిన ప్రశ్నకు వెంకీ అట్లూరి బదులిచ్చారు. 'నా సినిమాతో 90 శాతం ప్రేక్షకులను ఎంటర్​టైన్ చేస్తానని ఇంతకు ముందే చెప్పాను. అలా చూస్తే అంతమందికే సినిమా నచ్చుతుంది. రెండోది నేను మెజార్టీ ఆడియెన్స్ ఆకట్టుకోవడానికే ఆలోచించాలి. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ థ్రిలర్ కాదు, ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైనర్ అని ముందే చెప్పాను. ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకులను ఏడిపిస్తా, నవ్విస్తా, థియేటర్ల నుంచి బయటకొచ్చేటప్పుడు ఆలోచించేలా చేస్తా. ఆ మూడు ఈ సినిమా ద్వారా చేశాను' అని వెంకీ అన్నారు.

అడల్ట్ కంటెంట్​పై డైరెక్టర్ క్లారిటీ
ఈ సినిమాలో ఓ సీన్​లో అడల్ట్ కంటెంట్ అవసరమా? అనే ప్రశ్నకు వెంకీ అట్లూరి క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'నేను ఒకటి నమ్ముతాను. ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా అతనికీ ఓ బలహీనత ఉంటుంది. సంజయ్ విశ్వనాథ్ అనే వ్యక్తికి పెళ్లి కాలేదు. సింగిల్​గా ఉన్నాడు. కొడుకు తాగుతాడని తల్లికి తెలుసు. కానీ తెలిసే విధంగా ప్రవర్తించదు. ఒకవేళ ఆ విషయం గురించి అడిగితే కొడుకు ఇబ్బంది పడతాడు. మరోపక్క తమ పరువు పోతుందని తల్లిదండ్రులు ఏమీ తెలీనట్లు ప్రవర్తిస్తారు. ఈ విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకున్నాను' అని వెంకీ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.

విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ విషయానికొస్తే ఆగస్టు 14న రిలీజ్ అయిన ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్​తో థియేటర్లలో రన్ అవుతుంది. ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్, ఫార్ట్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.

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