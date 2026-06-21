'రిటైర్ అవుతానన్నారట- వద్దు సార్'- కమల్హాసన్కు డైరెక్టర్ రిక్వెస్ట్!
హీరో సత్యదేవ్ నటనపై ప్రశంసలు కురిపించిన డైరెక్టర్ వెంకటేశ్- కమల్ హాసన్ అంతటి రేంజ్లో ఫెర్ఫార్మెన్స్ చేయగల నటుడంటూ కితాబు
Published : June 21, 2026 at 11:53 AM IST
Venkatesh Maha On Kamal Haasan : ప్రస్తుతం ఉన్న యువ హీరోల్లో ఎటువంటి బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా నటుడు సత్యదేవ్ తనకంటూ ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. బ్లఫ్మాస్టర్, ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య వంటి చిత్రాలు తనలోని మెచ్యూర్డ్ యాక్టింగ్ను బయటకుతీశాయి. ఇప్పుడు రావుబహదూర్తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధం అయ్యారు. జులై 03న ఇది రిలీజ్ కానుంది. తాజాగా సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లో సత్యదేవ్ను ప్రస్తుత జనరేషన్ కమల్హాసన్ అంటూ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్ మహా ప్రశంసలు కురిపించారు. సత్యదేవ్ను కమల్ హాసన్తో పోల్చారు.
కమల్ ఓ ఎన్సైక్లోపీడియా
లోకనాయకుడు ఇలా ఏ పేరైనా సరే గుర్తొచ్చే ఒకే ఒక్క పేరు కమల్హాసన్. ఆయన యాక్టింగ్కు గురించి ప్రస్తావిస్తే మాటలు సరిపోవు. ఆయన పోషించే పాత్రలను పరిశీలిస్తే ఒక చిత్రానికి మరో చిత్రానికి అసలు ఏ మాత్రం సంబంధం ఉండదు. ఓ పక్క సాగరసంగమంలో నృత్యకారుడిగా, మరోవైపు స్వాతిముత్యంలో అమాయక యువకుడిగా విభిన్న పాత్రలతో అలరించడం కమల్కు మాత్రమే సాధ్యమైంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే యాక్టింగ్కు ఆయన ఓ ఎన్సైక్లోపీడియా. అలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్ కమల్హాసన్తో నటుడు సత్యదేవ్ను వెంకటేశ్ మహా పోల్చారంటే రావుబహదూర్ చిత్రంలో అంతగా ఆకట్టుకునే అంశాలు ఏముంటాయా? అని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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సత్యదేవ్ను యాక్టింగ్ స్కిల్స్ను ప్రస్తావిస్తూ 'రావుబహదూర్ మూవీలో కొన్ని సీన్స్ను మా టీమ్ అంతా కలిసి చూశాం. అయితే కమల్హాసన్ తన తర్వాత జనరేషన్లో, తన కంటే బాగా యాక్ట్ చేస్తే రిటైర్ అయిపోతానని ఎప్పుడో అన్నారని మా టీమ్ మెంబర్ గుర్తుచేశారు. కమల్ సర్, మీరు అనుకుంటున్న నెక్ట్స్ జనరేషన్లో మీ అంతటి ఫెర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగే యాక్టర్ ఒకడొచ్చేశాడు. అతనే సత్యదేవ్. కానీ, కమల్ సార్ మీరు రిటైర్ అవ్వొద్దు. ఎందుకంటే, మాలాంటి ఎంతోమందికి మీరు స్ఫూర్తినిస్తూ వచ్చారు. లాస్ట్ 50, 60 ఇయర్స్గా మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాంటి మీరు రిటైర్ అవ్వకూడదు' అని రావుబహదుర్ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్ మహా అన్నారు.
జ్యోతిలక్ష్మితో గుర్తింపు
పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'జ్యోతిలక్ష్మి'తో సత్యదేవ్ ఆ తర్వాత ఆయా సినిమాల్లోని పాత్రలతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశారు. అడివి శేష్ దర్శకత్వం వహించిన 'క్షణం', 'బ్లఫ్ మాస్టర్', మలయాళ రీమేక్ చిత్రమైన 'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య' సినిమాల్లో తన నటనతో ఇంకో మెట్టు ఎక్కాశారు. తెలుగులోనే కాకుండా సంకల్ప్ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రం 'ఘాజీ'తో హిందీలోనూ అరంగేట్రం చేశారు. అలా హీరోగా, నెగెటివ్ షేడ్ పాత్రలతో అలరిస్తూ వస్తున్నారు.
మెగాస్టార్ నుంచి ప్రశంసలు
ఘాజీ నుంచి తెలుగు ప్రజలకు మరింత దగ్గరయ్యారు. ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్ నటనకు పెద్ద పెద్ద నటులు సైతం ఫిదా అయిపోయారు. పలువురు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశంసలు కురిపించారు. లూసిఫర్ రీమేక్ 'గాడ్ ఫాదర్'లో విలన్ రోల్ పోషించారు సత్యదేవ్. అందులో తన నటన, మేనరిజంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. 2022లో అక్షయ్ కుమార్తో కలిసి 'రామ్ సేతు' చిత్రంలో కనిపించారు. అందులో తనదైన నటన కనబర్చి మంచి మార్కులే కొట్టేశారు.
ప్రస్తుతం వెంకటేశ్ మహా డైరెక్షన్లో రావు బహదుర్ చిత్రంతో ధియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు హీరో సత్యదేవ్ సిద్ధమయ్యారు. జులై 3న ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దాంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
సూపర్స్టార్ మహేశ్ సమర్పణలో
ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్కు జోడీగా దీపా థామన్ నటిస్తున్నారు. వికాస్ ముప్పాల, బాల పరాశర్, ఆనంద్ భారతి తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. స్మరణ్ సాయి సంగీతం అందించగా, చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి, శరత్ చంద్ర సంయుక్తంగా నిర్మించారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాను జీఎంబీ బ్యానర్పై సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు సమర్పిస్తుండటం విశేషం.
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