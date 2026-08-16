'సూర్యను మ్యాచ్ చేయలేకపోయానని ఆమిర్ఖాన్ అన్నారు' - త్రివిక్రమ్ వైరల్ కామెంట్స్
ఆ స్టార్ హీరోల వయసు వెనక్కి ప్రయాణిస్తుందన్న త్రివిక్రమ్ - విశ్వనాథ్ అండ్ సక్సెస్ మీట్లో గురూజీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Published : August 16, 2026 at 10:32 AM IST
Trivikram Praises Suriya : గజినీ సినిమాలో సూర్య చేసిన ఫెర్ఫార్మెన్స్ను మ్యాచ్ చేయలేకపోయానని బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ఖానే స్వయంగా ఒప్పుకున్నారని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య లేటెస్ట్ మూవీ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సక్సెస్ మీట్కు హాజరైన ఆయన సూర్యపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ క్రమంలో గజినీ సినిమా గురించి ప్రస్తావిస్తూ సంజయ్ రామస్వామి క్యారెక్టర్ ఆడియెన్స్కు ఓ ఎమోషన్ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆ సినిమాలో సంజయ్ రామస్వామి క్యారెక్టర్ మనతో పాటే కొన్ని సంవత్సరాలు పాటు ప్రయాణించిందని త్రివిక్రమ్ అన్నారు. ఈ సినిమాను హిందీలో చేసిన ఆమిర్ ఖాన్ అప్పట్లో చెప్పిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా త్రివిక్రమ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఓ సందర్భంలో గజనీ సినిమాలో సూర్య మ్యాజిక్ను తాను మ్యాచ్ చేయలేకపోయినట్లు అల్లు అరవింద్తో ఆమిర్ చెప్పారని త్రివిక్రమ్ అన్నారు. అంతేకాకుండా వయసు వెనక్కి వెళ్తున్న హీరోల్లో తనకు తెలిసినంత వరకు ఇండియాలో ఇద్దరే ఉన్నారని మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వైరల్గా మారుతున్నాయి.
ఇద్దరే హీరోలు
'నాకు తెలిసి ఇండియాలో ఇద్దరు హీరోల వయసు వెనక్కి వెళ్తుంది. అది హీరోలు మహేశ్బాబు, సూర్య. వీరిద్దరి ఏజ్ రివర్స్లోకి ట్రావెల్ చేస్తుంది. వెంకీ అట్లూరి ఈ సినిమా స్టోరీ నాకు చెప్పిన టైమ్లో గజినీ మూవీలోని సంజయ్ రామస్వామి క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టమని అన్నారు. ఎందుకంటే ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఎంతో నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది. కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనతో పాటూ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ప్రయాణిస్తాయి. బాలీవుడ్ హీరో ఆమిర్ఖాన్ సూర్యను ఫెర్ఫార్మెన్స్ మ్యాచ్ చేయలేకపోయానని హిందీలో గజినీ చేసేటప్పుడు అన్నారట. ఈ విషయం నాకు నిర్మాత అల్లు అరవింద్ చెప్పారు. మళ్లీ గజినీ తరహా లుక్ను విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్లో తీసుకురావడానికి వెంకీ ఎంతో కష్టపడ్డారు. రచనపరంగా డైరెక్టర్ బెస్ట్ వర్క్ని అందించారు' అని దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ అన్నారు.
సూర్యతో త్వరలో సినిమా చేస్తా - త్రివిక్రమ్
గతంలో సూర్యతో తాను ఓ సినిమాను చేయాల్సిందని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఫ్యాన్స్ను కిక్ ఇచ్చే కామెంట్స్ చేశారు. అయితే సూర్యకు నచ్చే స్టోరీని తాను చెప్పలేకపోయినట్లు త్రివిక్రమ్ వివరించారు. త్వరలోనే సూర్యతో కలిసి పనిచేస్తానని ఆయన తెలిపారు. సూర్యకు తన భార్య పెద్ద ఫ్యాన్ అని పేర్కొన్నారు. ఓ సినిమా చేయాలని తన భార్య నుంచి పెద్ద డిమాండ్ ఉందని త్రివిక్రమ్ చమత్కరించారు. ఈ కామెంట్స్తో సూర్య ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు.
రెండ్రోజులకే 1 మిలియన్ డాలర్ కలెక్షన్స్
యూఎస్ మార్కెట్లో హీరో సూర్య తన స్టామినాను చూపిస్తున్నారు. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ రెండు రోజుల్లోనే 1 మిలియన్ డాలర్కు పైగా గ్రాస్ను నమోదు చేసింది. ఈ విషయాన్ని తాజాగా మేకర్స్ అఫీషియల్గా ప్రకటించారు. వీకెండ్ కావడంతో ఈ కలెక్షన్స్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో ఆడియెన్స్కు ఎక్కడా బోర్ కొట్టనీయకుండా డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
A Heartfelt Blockbuster… with a RECORD BREAKING RUN ❤️🔥❤️🔥#VishwanathAndSons hits $1 MILLION+ Gross at the USA box office and going bonkers 💥💥— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 15, 2026
The fastest $1M grosser for THE ONE @Suriya_offl in the USA 🔥🔥#BlockbusterVAS#BlockbusterVishwanathAndSons #VenkyAtluri… pic.twitter.com/wyKjvtsZbp
48 గంటల్లోనే 10 లక్షల టికెట్ సేల్స్
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ రిలీజ్ అయిన కేవలం 48 గంటల్లోనే బుక్మైషోలో 10 లక్షల టికెట్లు సేల్స్ అయినట్లు మేకర్స్ చెప్పారు. విడుదలైన ఫస్ట్ షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతున్న ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ టికెట్ సేల్స్తో ఆడియెన్స్పై ఈ చిత్రం క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో సూర్య గత చిత్రాలు 'కంగువ', 'రెట్రో' లైఫ్ టైమ్ టికెట్ సేల్స్ను రెండు రోజులకే ఈ సినిమా అధిగమించడం విశేషం.
డీసెంట్ కలెక్షన్స్తో సూర్య మూవీ
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ వసూళ్లను గమనిస్తే, శాక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం రెండ్రోజులకు భారత్లో రూ. 37.60 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ నమోదు చేసింది. అదే విధంగా ఓవర్సీస్లో మరో రూ.33 కోట్ల గ్రాస్ సాధించింది. దాంతో వరల్డ్వైడ్గా 76.47 గ్రాస్ కలెక్షన్స్ నమోదు చేసినట్లు అంచనా.
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