'అడగ్గానే ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ స్కీమ్​ కాదు కదా'- ENE సీక్వెల్​పై తరుణ్ భాస్కర్ ఫన్నీ సెటైర్!

'గాయపడ్డ సింహం' సినిమా ప్రమోషన్స్​లో తరణ్ భాస్కర్- తాజా ఇంటర్వ్యూలో బ్లాక్​బస్టర్ ENE సీక్వెల్​ గురించి ఫన్నీ కామెంట్స్!

Tharun Bhascker
Tharun Bhascker (Source : ETV Bharat)
Published : April 18, 2026 at 4:09 PM IST

Tharun Bhascker ENE : టాలీవుడ్ దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ తెరకెక్కించిన ఈ నగరానిక ఏమైంది సినిమాకు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. 2018లో రిలీజైన సినిమా థియేటర్లలో పెద్దగా రెస్పాన్స్ దక్కించుకోకపోయినా, ఓటీటీలో దుమ్ముదులిపేసింది. తెలుగు యువత ఈ సినిమాకు కనెక్ట్ అయిపోయారు. దీంతో ఆడియెన్స్ దీనికి సీక్వెల్ కావాలంటూ ఎప్పట్నుంచో అడుగుతుంగా, ఎట్టకేలకు తరుణ్ గతేడాది సీక్వెల్​ను ప్రకటించారు. అయితే దీనిపై తాజాగా తరుణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్​గా మారాయి. ఇంతకీ ఆయన ఏం అన్నారంటే?

తరుణ్ లీడ్​ రోల్​లో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'గాయపడ్డ సింహం'. ఇది మే 01న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఆయన వరుస ప్రమోషన్లలో పాల్గొంటున్నారు. తాజాగా పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయనకు ఈఎన్​ఈ సీక్వెల్ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. 'ప్రేక్షకులు ఎప్పట్నుంచో అడుతుండగా మీరు సీక్వెల్​ను ఇప్పడు మొదలు పెట్టారు. ఇప్పుడే రావడానికి కారణం ఏంటి?' అని అడిగారు. దీనికి ఆయన 'అడిగితే వెంటనే ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ స్కీమ్​ కాదు కదా. దానికీ ఓ కథ ఉంటుంది. ఈ సీక్వెల్ ప్రారంభించేందుకు చాలా సమయం తీసుకున్నాను. కానీ అనుకోకుండా ఇప్పటికి కథ కుదిరింది' అని తన శైలిలో ఫన్నీగా రిప్లై ఇచ్చారు.

టాలీవుడ్​లో తరుణ్ పెళ్లి చూపులు, ఈ నగరానికి ఏమైంది, కీడా కోలా సినిమాలకు సూపర్ హిట్ డైరెక్టర్​గా పెరు తెచ్చుకున్నారు. అదే సమయంలో తనకు నటనపై ఉన్న మక్కువను కూడా చూపిస్తున్నారు. ఇటీవల 'ఓం శాంతి శాంతిః'తో సందడి చేసిన ఆయన, ఇప్పుడు 'గాయపడ్డ సింహం' సినిమాతో వస్తున్నారు. కశ్యప్​ శ్రీనివాస్​ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఫరియా అబ్దుల్లా, మానసా చౌదరి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దీనిని కల్యాణ చక్రవర్తి మంతిన, భాను కిరణ్​ ప్రతాప, విజయ్​ క్రిష్ణ లింగమనేని, ఉమేశ్​ బన్సల్​ నిర్మిస్తున్నారు.

ఇదీ కథ!
చిన్నప్పటి నుంచి అమెరికా వెళ్లాలనుకుంటున్న యువకుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. అయితే ప్రయత్నాలు ఫలించి ఎట్టకేలకు వెళ్లాలనుకునేలోపు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొత్త నిబంధనలతో వీసా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దీంతో అతడు ట్రంప్​పై కోపం పెంచుకుంటాడు. మరి అతడు ఏం చేశాడు? అమెరికా వెళ్లాడా లేదా అనేది థియేటర్లలో చూసి తెలుకోవాల్సిందే!

