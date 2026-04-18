'అడగ్గానే ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ స్కీమ్ కాదు కదా'- ENE సీక్వెల్పై తరుణ్ భాస్కర్ ఫన్నీ సెటైర్!
'గాయపడ్డ సింహం' సినిమా ప్రమోషన్స్లో తరణ్ భాస్కర్- తాజా ఇంటర్వ్యూలో బ్లాక్బస్టర్ ENE సీక్వెల్ గురించి ఫన్నీ కామెంట్స్!
Published : April 18, 2026 at 4:09 PM IST
Tharun Bhascker ENE : టాలీవుడ్ దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ తెరకెక్కించిన ఈ నగరానిక ఏమైంది సినిమాకు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. 2018లో రిలీజైన సినిమా థియేటర్లలో పెద్దగా రెస్పాన్స్ దక్కించుకోకపోయినా, ఓటీటీలో దుమ్ముదులిపేసింది. తెలుగు యువత ఈ సినిమాకు కనెక్ట్ అయిపోయారు. దీంతో ఆడియెన్స్ దీనికి సీక్వెల్ కావాలంటూ ఎప్పట్నుంచో అడుగుతుంగా, ఎట్టకేలకు తరుణ్ గతేడాది సీక్వెల్ను ప్రకటించారు. అయితే దీనిపై తాజాగా తరుణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్గా మారాయి. ఇంతకీ ఆయన ఏం అన్నారంటే?
తరుణ్ లీడ్ రోల్లో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'గాయపడ్డ సింహం'. ఇది మే 01న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఆయన వరుస ప్రమోషన్లలో పాల్గొంటున్నారు. తాజాగా పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయనకు ఈఎన్ఈ సీక్వెల్ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. 'ప్రేక్షకులు ఎప్పట్నుంచో అడుతుండగా మీరు సీక్వెల్ను ఇప్పడు మొదలు పెట్టారు. ఇప్పుడే రావడానికి కారణం ఏంటి?' అని అడిగారు. దీనికి ఆయన 'అడిగితే వెంటనే ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ స్కీమ్ కాదు కదా. దానికీ ఓ కథ ఉంటుంది. ఈ సీక్వెల్ ప్రారంభించేందుకు చాలా సమయం తీసుకున్నాను. కానీ అనుకోకుండా ఇప్పటికి కథ కుదిరింది' అని తన శైలిలో ఫన్నీగా రిప్లై ఇచ్చారు.
టాలీవుడ్లో తరుణ్ పెళ్లి చూపులు, ఈ నగరానికి ఏమైంది, కీడా కోలా సినిమాలకు సూపర్ హిట్ డైరెక్టర్గా పెరు తెచ్చుకున్నారు. అదే సమయంలో తనకు నటనపై ఉన్న మక్కువను కూడా చూపిస్తున్నారు. ఇటీవల 'ఓం శాంతి శాంతిః'తో సందడి చేసిన ఆయన, ఇప్పుడు 'గాయపడ్డ సింహం' సినిమాతో వస్తున్నారు. కశ్యప్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఫరియా అబ్దుల్లా, మానసా చౌదరి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దీనిని కల్యాణ చక్రవర్తి మంతిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ క్రిష్ణ లింగమనేని, ఉమేశ్ బన్సల్ నిర్మిస్తున్నారు.
ఇదీ కథ!
చిన్నప్పటి నుంచి అమెరికా వెళ్లాలనుకుంటున్న యువకుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. అయితే ప్రయత్నాలు ఫలించి ఎట్టకేలకు వెళ్లాలనుకునేలోపు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొత్త నిబంధనలతో వీసా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దీంతో అతడు ట్రంప్పై కోపం పెంచుకుంటాడు. మరి అతడు ఏం చేశాడు? అమెరికా వెళ్లాడా లేదా అనేది థియేటర్లలో చూసి తెలుకోవాల్సిందే!