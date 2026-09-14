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ఈషా రెబ్బా తరుణ్ భాస్కర్ డేటింగ్ రూమర్స్- పండగరోజు స్పెషల్​ పోస్ట్- హింట్ ఇస్తున్నారా?

హీరోయిన్​తో తరుణ్ భాస్కర్ వినాయక చవితి సెలబ్రేషన్స్ - శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న ఫ్యాన్స్

Tharun Bhascker Eesha Rebba
తరుణ్ భాస్కర్ - ఈషా రెబ్బా (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 3:06 PM IST

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Tharun Bhascker Eesha Rebba : టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ - హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నారంటూ కొద్ది రోజులుగా జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. గతంలో పలుమార్లు ఈ ఇద్దరూ ఎయిర్​పోర్టు, షాపింగ్ మాల్స్​లో కనిపించిన వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో డేటింగ్ పుకార్లకు బలం చేకూరింది. అయితే తరుణ్ భాస్కర్ తాజాగా ఓ ఫొటో షేర్​ చేసి ఫ్యాన్స్​ను సర్​ప్రైజ్ చేశారు. దీంతో వీళ్ల రిలేషన్​షిప్​పై ఇంకొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది.

ఈరోజు వినాయకచవితి సందర్భంగా తరుణ్ భాస్కర్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ ఫొటో షేర్ చేశారు. అయితే ఈ ఫొటోలో ఆయన పక్కన హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా ఉండడం విశేషం. ఇంట్లో వినాయకుడికి పూజ చేసిన అనంతరం ఈ ఫొటో తీసుకున్నారు. అయితే ఈ పోస్టుకు తరుణ్ ఎలాంటి క్యాప్షన్ రాయలేదు. ఈషా కూడా దీనికి కామెంట్ పెట్టలేదు. కానీ, తమ రిలేషన్​షిప్​ గురించి ఇలా హింట్ ఇస్తున్నారని ఫ్యాన్స్ భావిస్తూ, అప్పుటే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. త్వరలోనే వీళ్లు పెళ్లి చేసుకోనున్నారని కామెంట్ సెక్షన్​లో రాస్తున్నారు.

కాగా, ఈ పోస్టులు హీరోయిన్ కావ్యా కల్యాణ్​రామ్ కామెంట్ చేశారు. 'ఈ ఫొటోలో పండగ రోజు మంచి పులిహోర తిన్న ఫీల్ ఉంది' అని కామెంట్ రాశారు.

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