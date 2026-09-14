ఈషా రెబ్బా తరుణ్ భాస్కర్ డేటింగ్ రూమర్స్- పండగరోజు స్పెషల్ పోస్ట్- హింట్ ఇస్తున్నారా?
హీరోయిన్తో తరుణ్ భాస్కర్ వినాయక చవితి సెలబ్రేషన్స్ - శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న ఫ్యాన్స్
Published : September 14, 2026 at 3:06 PM IST
Tharun Bhascker Eesha Rebba : టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ - హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారంటూ కొద్ది రోజులుగా జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. గతంలో పలుమార్లు ఈ ఇద్దరూ ఎయిర్పోర్టు, షాపింగ్ మాల్స్లో కనిపించిన వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో డేటింగ్ పుకార్లకు బలం చేకూరింది. అయితే తరుణ్ భాస్కర్ తాజాగా ఓ ఫొటో షేర్ చేసి ఫ్యాన్స్ను సర్ప్రైజ్ చేశారు. దీంతో వీళ్ల రిలేషన్షిప్పై ఇంకొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది.
ఈరోజు వినాయకచవితి సందర్భంగా తరుణ్ భాస్కర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ ఫొటో షేర్ చేశారు. అయితే ఈ ఫొటోలో ఆయన పక్కన హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా ఉండడం విశేషం. ఇంట్లో వినాయకుడికి పూజ చేసిన అనంతరం ఈ ఫొటో తీసుకున్నారు. అయితే ఈ పోస్టుకు తరుణ్ ఎలాంటి క్యాప్షన్ రాయలేదు. ఈషా కూడా దీనికి కామెంట్ పెట్టలేదు. కానీ, తమ రిలేషన్షిప్ గురించి ఇలా హింట్ ఇస్తున్నారని ఫ్యాన్స్ భావిస్తూ, అప్పుటే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. త్వరలోనే వీళ్లు పెళ్లి చేసుకోనున్నారని కామెంట్ సెక్షన్లో రాస్తున్నారు.
కాగా, ఈ పోస్టులు హీరోయిన్ కావ్యా కల్యాణ్రామ్ కామెంట్ చేశారు. 'ఈ ఫొటోలో పండగ రోజు మంచి పులిహోర తిన్న ఫీల్ ఉంది' అని కామెంట్ రాశారు.