'ఇకపై షూటింగ్లు ఉండవు- కంప్యూటర్లతోనే సినిమా తీసే రోజులు వస్తాయి!- దర్శకుడు షాకింగ్ కామెంట్స్!
Mahashakti Vfx Trolls : 'మహాశక్తి' ఏఐ ట్రోలింగ్స్పై డైరెక్టర్ సుందర్ సి ఘూటుగా స్పందించారు. 400 మంది టెక్నీషియన్ల కష్టాన్ని ఏఐ పేరుతో తక్కువ చేయెద్దని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 5, 2026 at 3:55 PM IST
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్పై తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు సుందర్ సి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో షూటింగ్ లేకుండానే సినిమాలు తీసే రోజుల వస్తాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. చెన్నైలో జరిగిన 'మహాశక్తి' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ఆయన, ఈ సినిమా వీఎఫ్ఎక్స్పై వస్తున్న విమర్శలు, ఏఐ వాడకంపై పలు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. వందలాది మంది టెక్నిషియన్ల కష్టాన్ని ఏఐ పేరుతో తక్కువ చేయొద్దని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
'మహాశక్తి సినిమాలో 3,000 కంటే ఎక్కువగానే గ్రాఫిక్స్ CGI) షాట్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో 15 షాట్స్లో మాత్రమే ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించాం. మిగతా పనులన్నీ తమిళనాడుకు చెందిన స్థానిక టెక్నిషియన్లు రేయింబవళ్లు కష్టపడి చేశారు. వారి కష్టాన్ని చిన్నగా చేసి మాట్లాడొద్దు. ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. రాబోయే రోజుల్లో షూటింగ్లు లేకుండానే నటీనటులు ముఖం, వాయిస్ కోసం అగ్రిమెంట్లు చేసుకొని పూర్తిగా ఏఐ ద్వారానే సినిమాలు నిర్మించే రోజులు వస్తాయి' అని ఆయన అంచనా వేశారు.
మహాశక్తి సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ 2025 మార్చిలో తాము దీని షూటింగ్ను ప్రారంభించామన్నారు. ఆ తర్వాత స్టోరీ డిస్కషన్స్, గ్రాఫిక్స్ను కంప్లీట్ చేసుకుని ఆడియెన్స్ ముందుకు రావడానికి ఏడాదిన్నర సమయం పట్టిందని వివరించారు. సీజీ పనుల కోసమే ముందుగా ఇంపార్టెన్స్ సీన్స్ను షూట్ చేయాల్సి వచ్చిందని అన్నారు.
మహాశక్తి సినిమా విషయానికొస్తే 2020లో తెరకెక్కిన అమ్మోరు తల్లి సినిమాకు సీక్వెల్గా ఇది తెరకెక్కింది. తొలి భాగానికి వీరభద్రుడు డైరెక్టర్ ఆర్. జె. బాలాజీ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించారు. అమ్మోరు తల్లి క్యారెక్టర్లో నయనతార ఆకట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్గా వస్తున్న మహాశక్తికి సుందర్ డైరెక్ట్ చేస్తుండటం గమనార్హం. అయితే అమ్మోరు తల్లి పాత్రను మాత్రం నయనతార పోషిస్తున్నారు.
రజనీ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకోవడంపై క్లారిటీ
కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో చేయాల్సిన భారీ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడంపై కూడా సుందర్ సి నోరు విప్పారు. అంతటి అగ్ర నటులను, దిగ్గజ సంస్థను సమన్వయం చేసుకుంటూ వెళ్లడం తీవ్రమైన ఒత్తిడితో కూడుకున్న వ్యవహారమని ఆయన చెప్పారు. తన క్రియేటివ్ ప్రీడమ్కు ఎక్కడైనా రాజీపడాల్సి వస్తుందనే భావనతోనే ప్రాజెక్టు నుంచి బయటకు వచ్చినట్లు స్పష్టం చేశారు.
ఇందులో నటి రెజీనా కసాండ్రా, ఊర్వశి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. దునియా విజయ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లో నటిస్తున్నారు. ఇతర నటీనటుల విషయానికొస్తే కమెడియన్ యోగిబాబు, గరుడ రామ్, అభినయ, ప్రత్యేక పాత్రలో సునీల్ వర్మ, మైనా నందిని సహాయ పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వేల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై డా. ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మించారు. హిప్ హాప్ తమిళ సంగీతం అందించారు. దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 6న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
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