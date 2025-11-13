రజనీ- కమల్ హాసన్ సినిమాకు బిగ్ షాక్- ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్న డైరెక్టర్!
తలైవా ఫ్యాన్స్కు బిగ్ షాక్- తలైవా 173 నుంచి తప్పుకున్న దర్శకుడు
Published : November 13, 2025 at 4:07 PM IST
Rajinikanth Thalaivar 173 : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ - కమల్ హాసన్ కాంబినేషన్లో రూపొందనున్న 'తలైవా 173' సినిమాకు బిగ్ బ్రేక్ పడింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తాను తప్పుకుంటున్నట్లు దర్శకుడు సుందర్ సి తాజాగా అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. అయితే వారం కిందటే ఈ ముగ్గురి కాంబోలో సినిమాను అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. కానీ, అంతలోనే ప్రాజెక్ట్ నుంచి డైరెక్టర్ తప్పుకోవడంతో కోలీవుడ్ వర్గాల్లో ఇది ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అటు తలైవా అభిమానులను నిరాశకు గురి చేస్తోంది.
'బరువెక్కిన హృదయంతో ఓ విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ 'తలైవర్ 173' నుంచి నేను వైదొలగాలని కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాను. లెజెండరీ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్తో నా కల నిజమైంది. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల నేను ఈ అవకాశాన్ని వదులుకుంటున్నాను'
'ఈ ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తులు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ నుంచి ఇంకెంతో నేర్చుకుంటునే ఉంటాను. ఈ గొప్ప ప్రాజెక్ట్కు నా పేరును పరిగణించినందుకు వాళ్లిద్దరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ఈ వార్త మిమ్మల్ని నిరాశ పర్చినట్లైతే నన్ను క్షమించండి. మీకు మరింత వినోదం అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాను' అని సుందర్ నోట్లో రాసుకొచ్చారు.
కాగా, రజనీకాంత్ హీరోగా కమల్ హాసన్ రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తోంది. 'తలైవా 173' అనేది వర్కింగ్ టైటిల్. అయితే గతవారమే ఈ ప్రాజెక్ట్కు డైరెక్టర్గా సుందర్ సి ఖరారైనట్లు ప్రకటించారు. అలాగే త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభించి 2027 సంక్రాంతికి సినిమాను రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటన కూడా చేశారు. కానీ, ఇంతలోనే డైరెక్టర్ తప్పుకున్నారు. మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఎవరు టేకప్ చేస్తారో చూడాలి!
Huge Breaking! #SundarC steps back from directing #Thalaivar173! 👇 pic.twitter.com/WnCPSBZVBJ— Sreedhar Pillai (@sri50) November 13, 2025
గతంలో సూపర్హిట్ సినిమా
రజనీ- సుందర్ సి కాంబోలో గతంలో 'అరుణాచలం' సినిమా వచ్చింది. 27 ఏళ్ల కిందట వచ్చిన ఈ సినిమా మంచి విజయం అందుకుంది. ఈ సినిమాకు తెలుగులోనూ మంచి ఆదరణ దక్కింది. ఇందులో రజనీ డ్యుయల్ రోల్లో నటించారు. తండ్రి ఆస్తి దక్కాలంటే కొన్ని షరతులతో 30 రోజుల్లో రూ.30 కోట్లు హీరో ఎలా ఖర్చు పెట్టాడు? అనే అంశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.