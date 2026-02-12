'RC17' : ఇంట్రో సీన్ అప్డేట్!- జక్కన్న హైప్ ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ఉండదా?
రామ్ చరణ్ ఇంట్రో షాట్పై అభిమానులు అయోమయం - మూవీపై ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పిన సుకుమార్ రైటర్ - చెర్రీ కోసం రెండు టీమ్లు రంగంలోకి!
Published : February 12, 2026 at 7:33 PM IST
RC17 Movie Update : మెగాపవర్ స్టార్ రామ్చరణ్ - బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' సినిమా ఏప్రిల్ 30న విడుదలకు రెడీ అయ్యింది. దీంతో రామ్చరణ్ తదుపరి సినిమా 'RC17' చుట్టూ భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాపై 2022లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఇచ్చిన హింట్ అందరిలో మరింత హైప్ను పెంచేసింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రో సీన్ గురించి సుకుమార్ రైటర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
RC17పై భారీ హైప్
ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అయితే గతంలో 'RRR' మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా రాజమౌళి, సుక్కు సినిమాకు సంబంధించి ఓ ప్రత్యేకమైన సన్నివేశం గురించి చిన్న హింట్ ఇచ్చారు. ఆ సీన్కు థియేటర్లలో విజిల్స్ పడడం ఖాయమని అన్నారు. టాప్ డైరెక్టరే ఆ సీన్ గురించి అంతలా మాట్లాడేసరికి ఆ ప్రాజెక్ట్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే, తాజాగా సుకుమార్ సన్నిహితుల నుంచి వచ్చిన చిన్న అప్డేట్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు పెద్ద షాక్ తగిలిందనే చెప్పవచ్చు. అదేంటంటే?
దర్శకుడైనా బ్యాగ్రౌండ్లో రైటర్
సుకుమార్ బృందంలోని కీలక రచయితల్లో ఒకరైన హుస్సేన్ షా కిరణ్, శ్రీ విష్ణు రాబోయే చిత్రం 'మృత్యుంజయతో' దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న విడుదల కానుంది. ఇటీవల మీడియాతో జరిగిన సమావేశంలో, ఈ సినిమాకు తాను దర్శకత్వం వహించినప్పటికీ కూడా బ్యాగ్రౌండ్లో తాను సుకుమార్తో కలిసి పని చేస్తున్నానని తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే రామ్చరణ్ సినిమా గురించి పలు విషయాలు వెల్లడించారు.
చెర్రీ కోసం రెండు బృందాలు
సుకుమార్ తెరకెక్కించే RC17లో తాను కూడా భాగమేనని హుస్సేన్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం రెండు బృందాలుగా విడిపోయి రెండు ఆలోచనలపై తాము పని చేస్తున్నట్లు ఆయన అన్నారు. "నేను సుక్కు సర్ ఒక స్క్రిప్ట్పై పని చేస్తున్నాము. మరొక బృందం ఒకేసారి మరొక స్క్రిప్ట్పై పని చేస్తోంది. ఈ రెండు ఆలోచనలు ఎలా పని చేస్తాయో మనం వేచి చూడాలి" అని ఆయన తెలిపారు.
ఇంకా ప్లానింగ్లోనే
హుస్సేన్ చెప్పిన ప్రకారం చూస్తే, ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదని తెలుస్తోంది. కేవలం ఇంకా చర్చల దశలోనే ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది. సుకుమార్ బృందం కలిసి స్క్రిప్ట్ పనులు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే చరణ్కు మొత్తం కథ వినిపించే అవకాశం ఉంది. చరణ్ ఈ స్టోరీకి ఓకే చెప్పిన వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలని మూవీ టీమ్ అనుకుంటున్నారట!.
ఇంట్రోకు అభిమానుల సూచనలు
ఇందంతా పక్కన పెడితే, రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్లో ఆందోళన కలిగించే విషయం ఒకటి ఉంది. అదే రాజమౌళి చెప్పిన చెర్రీ ఇంట్రో సీన్. అప్పట్లో ఆ సన్నివేశానికి ఎంతో హైప్ క్రియేట్ చేశారు రాజమౌళి. రామ్ చరణ్ అభిమానులు దానిని పెద్ద తెరపై చూడటానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు. అప్పట్లో దర్శకధీరుడు ఇచ్చిన హైప్ ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంది.
ఇప్పుడు ఒకవేళ స్క్రిప్ట్ మారితే సుకుమార్ అదే సీన్ను ఇంట్రోగా తీస్తాడా? లేదా కొత్త కథకు సరిపోయే విధంగా సన్నివేశాన్ని రూపొందిస్తాడా? అని అభిమానుల మనస్సులో ప్రశ్నలు మొదలవుతున్నాయి. అయితే స్క్రిప్ట్ మారినప్పటికీ, అవసరమైతే చిన్న మార్పులు చేసుకొని సుకుమార్ ఆ ప్రత్యేక సన్నివేశాన్ని మాత్రం అలాగే ఉంచుతారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. పెద్ది సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్ అధికారికంగా మొదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
