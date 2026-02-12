'RC17' : ఇంట్రో సీన్​​ అప్డేట్!- జక్కన్న హైప్ ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ఉండదా?

ETV Bharat / entertainment

RC17 Movie Update : మెగాపవర్​ స్టార్​ రామ్​చరణ్​ - బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' సినిమా ఏప్రిల్​ 30న విడుదలకు రెడీ అయ్యింది. దీంతో రామ్​చరణ్​ తదుపరి సినిమా 'RC17' చుట్టూ భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాపై 2022లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఇచ్చిన హింట్​ అందరిలో మరింత హైప్​ను పెంచేసింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన​ ఇంట్రో సీన్​ గురించి సుకుమార్​ రైటర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్​ టాపిక్​గా మారాయి.

RC17పై భారీ హైప్​
ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్​ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అయితే గతంలో 'RRR' మూవీ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా రాజమౌళి, సుక్కు సినిమాకు సంబంధించి ఓ ప్రత్యేకమైన సన్నివేశం గురించి చిన్న హింట్​ ఇచ్చారు. ఆ సీన్​కు థియేటర్లలో విజిల్స్ పడడం ఖాయమని అన్నారు. టాప్​ డైరెక్టరే ఆ సీన్​ గురించి అంతలా మాట్లాడేసరికి ఆ ప్రాజెక్ట్​పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే, తాజాగా సుకుమార్​ సన్నిహితుల నుంచి వచ్చిన చిన్న అప్డేట్​ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు పెద్ద షాక్​ తగిలిందనే చెప్పవచ్చు. అదేంటంటే?

దర్శకుడైనా బ్యాగ్రౌండ్​లో రైటర్​
సుకుమార్ బృందంలోని కీలక రచయితల్లో ఒకరైన హుస్సేన్ షా కిరణ్, శ్రీ విష్ణు రాబోయే చిత్రం 'మృత్యుంజయతో' దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న విడుదల కానుంది. ఇటీవల మీడియాతో జరిగిన సమావేశంలో, ఈ సినిమాకు తాను దర్శకత్వం వహించినప్పటికీ కూడా బ్యాగ్రౌండ్​లో తాను సుకుమార్​తో కలిసి పని చేస్తున్నానని తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే రామ్​చరణ్​ సినిమా గురించి పలు విషయాలు వెల్లడించారు.

చెర్రీ కోసం రెండు బృందాలు
సుకుమార్​ తెరకెక్కించే RC17లో తాను కూడా భాగమేనని హుస్సేన్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం రెండు బృందాలుగా విడిపోయి రెండు ఆలోచనలపై తాము పని చేస్తున్నట్లు ఆయన అన్నారు. "నేను సుక్కు సర్ ఒక స్క్రిప్ట్​పై పని చేస్తున్నాము. మరొక బృందం ఒకేసారి మరొక స్క్రిప్ట్​పై పని చేస్తోంది. ఈ రెండు ఆలోచనలు ఎలా పని చేస్తాయో మనం వేచి చూడాలి" అని ఆయన తెలిపారు.

ఇంకా ప్లానింగ్​లోనే
హుస్సేన్​ చెప్పిన ప్రకారం చూస్తే, ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్​ పనులు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదని తెలుస్తోంది. కేవలం ఇంకా చర్చల దశలోనే ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది. సుకుమార్​ బృందం కలిసి స్క్రిప్ట్​ పనులు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే చరణ్​కు మొత్తం కథ వినిపించే అవకాశం ఉంది. చరణ్​ ఈ స్టోరీకి ఓకే చెప్పిన వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలని మూవీ టీమ్​ అనుకుంటున్నారట!.

ఇంట్రోకు అభిమానుల సూచనలు
ఇందంతా పక్కన పెడితే, రామ్​ చరణ్​ ఫ్యాన్స్​లో ఆందోళన కలిగించే విషయం ఒకటి ఉంది. అదే రాజమౌళి చెప్పిన చెర్రీ ఇంట్రో సీన్​. అప్పట్లో ఆ సన్నివేశానికి ఎంతో హైప్​ క్రియేట్​ చేశారు రాజమౌళి. రామ్ చరణ్ అభిమానులు దానిని పెద్ద తెరపై చూడటానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు. అప్పట్లో దర్శకధీరుడు ఇచ్చిన హైప్​ ఇప్పటికీ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతూనే ఉంది.

ఇప్పుడు ఒకవేళ స్క్రిప్ట్ మారితే సుకుమార్ అదే సీన్​ను ఇంట్రోగా తీస్తాడా? లేదా కొత్త కథకు సరిపోయే విధంగా సన్నివేశాన్ని రూపొందిస్తాడా? అని అభిమానుల మనస్సులో ప్రశ్నలు మొదలవుతున్నాయి. అయితే స్క్రిప్ట్ మారినప్పటికీ, అవసరమైతే చిన్న మార్పులు చేసుకొని సుకుమార్ ఆ ప్రత్యేక సన్నివేశాన్ని మాత్రం అలాగే ఉంచుతారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. పెద్ది సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్​ అధికారికంగా మొదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

