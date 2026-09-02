'ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్'- OG యూనివర్స్ నుంచి గ్లింప్స్ ఔట్
ఓజీ యూనివర్స్ నుంచి గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసిన దర్శకుడు సుజీత్ - సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్
Published : September 2, 2026 at 4:42 PM IST
OG Universe Glimps : పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'ఓజీ యూనివర్స్' నుంచి డైరెక్టర్ సుజీత్ స్పెషస్ వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో హీరో పవన్ కల్యాణ్తో దర్శకుడు సుజీత్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ మాట్లాడుకున్నట్లు చూపించారు. ఇండియన్ ఆరిజిన్, సౌత్ఈస్ట్ ఎమోషన్స్, వెస్ట్రర్న్ ప్రజెంటేషన్ అంటూ తమన్ చెప్పే మాటలు ఓజీ యూనివర్స్పై అంచనాలు పెంచాయి. ఇక ఈ యూనివర్స్లో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నుంచి ఇప్పటి కాలం దాకా జరిగిన సంఘటనలను ఇందులో చూపించనున్నట్లు గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఈ గ్లింప్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది.
కాగా, సుజీత్ దర్శకత్వంలో గతేడాది వచ్చిన ఓజీ మంచి విజయం సాధించింది. సెప్టెంబర్ 25న రిలీజైన ఈ చిత్రం రూ.300 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూళ్లు అందుకుంది. ఇందులో ప్రియాంకా మోహన్ ఫీమేల్ లీడ్లో కనిపించగా, శ్రేయా రెడ్డి, ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచింది. డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
From the #OGUniverse— Sujeeth (@Sujeethsign) September 2, 2026
To the #OG…
ALL LOVE for everything so far…
And everything that begins from here :) 🧿🧿♥️♥️
Happy Birthday @PawanKalyan Sir 🔥 pic.twitter.com/nVCzic6nBk