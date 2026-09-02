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'ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్'- OG యూనివర్స్​ నుంచి గ్లింప్స్ ఔట్

ఓజీ యూనివర్స్ నుంచి గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసిన దర్శకుడు సుజీత్ - సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్

OG Universe
ఓజీ యూనివర్స్ గ్లింప్స్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 4:42 PM IST

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OG Universe Glimps : పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'ఓజీ యూనివర్స్' నుంచి డైరెక్టర్ సుజీత్ స్పెషస్ వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో హీరో పవన్ కల్యాణ్​తో దర్శకుడు సుజీత్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ మాట్లాడుకున్నట్లు చూపించారు. ఇండియన్ ఆరిజిన్, సౌత్​ఈస్ట్ ఎమోషన్స్, వెస్ట్రర్న్ ప్రజెంటేషన్ అంటూ తమన్ చెప్పే మాటలు ఓజీ యూనివర్స్​పై అంచనాలు పెంచాయి. ఇక ఈ యూనివర్స్​లో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నుంచి ఇప్పటి కాలం దాకా జరిగిన సంఘటనలను ఇందులో చూపించనున్నట్లు గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఈ గ్లింప్స్ ఇంట్రెస్టింగ్​గా ఉంది.

కాగా, సుజీత్ దర్శకత్వంలో గతేడాది వచ్చిన ఓజీ మంచి విజయం సాధించింది. సెప్టెంబర్ 25న రిలీజైన ఈ చిత్రం రూ.300 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూళ్లు అందుకుంది. ఇందులో ప్రియాంకా మోహన్ ఫీమేల్​ లీడ్​లో కనిపించగా, శ్రేయా రెడ్డి, ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు హైలైట్​గా నిలిచింది. డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

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OG UNIVERSE GLIMPS
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