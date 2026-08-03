ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో 'వారణాసి'- ఎందుకో కారణం చెప్పిన దర్శకధీరుడు రాజమౌళి
వారణాసిలో వినియోగించే ఐమాక్స్ టెక్నాలజీపై జక్కన్న కీలక కామెంట్స్- ఇప్పటికే 80శాతం షూటింగ్ పూర్తయినట్లు సమాచారం.
Published : August 3, 2026 at 12:18 PM IST
Rajamouli On Varanasi : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి- సూపర్ స్టార్ మహేష బాబు కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా వారణాసి. ఈ మూవీకి సంబంధించి తాజా ఓ కీలక అప్డేట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని రాజమౌళి ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో తెరెక్కిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ అడ్వెంచర్ చిత్రాన్ని ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో చిత్రీకరించడానికి గల కారణాన్ని రాజమౌళి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
ఈ సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలు, లొకేషన్లు చాలా భారీ స్థాయిలో ఉంటాయని దర్శకధీరుడు చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో సాధారణ స్క్రీన్లపై ఆ సన్నివేశాలను చూస్తే ఆ అనుభూతి పూర్తిగా కలగదన్నారు. సినిమాలో అంటార్కిటికా నేపథ్యానికి సంబంధించిన సన్నివేశాలు ఉంటాయని, అందులో దాదాపు 300 అడుగుల ఎత్తున్న భారీ మంచు పర్వతాలు ప్రేక్షకుల కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించడానికి ఐమాక్స్ ఫార్మాట్ చాలా అవసరమని పేర్కొన్నారు. కథలో భాగమైన 'వానర సేన'కి సంబంధించిన భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలు, వాటి సైజును పర్ఫెక్ట్గా చూపించడానికే ఈ ప్రీమియం ఫార్మాట్ను ఎంచుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇది ఒక అడ్వెంచర్ యాక్షన్ మూవీ కావడంతో వారణాసి నుంచి అంటార్కిటికాకు, అక్కడ నుంచి ఆఫ్రికాకు, ఆపై ప్రాచీన రోమ్కు కాలంలో వెనక్కి ప్రయాణించి తిరిగి వారణాసికి చేరుకుంటుందని రాజమౌళి అన్నారు.
#Varanasi 80% Shoot Completed & Wraps Major Action Episodes😳#SSRajamouli reveals that Varanasi is 80% complete with only smaller episodes left to be filmed. Shot entirely in IMAX.— The South Cinemaa (@southcinemaaaa) August 3, 2026
The globe-trotting action epic travels from Varanasi to Antarctica, Africa, ancient Rome & back… pic.twitter.com/xbU4DLkueM
అదే విధంగా ఇప్పటికే ఈ సినిమా 80 శాతం చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మిగిలిన 20 శాతం వర్క్ను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయనున్నట్లు సమాచారం. చిత్రీకరణను స్టార్ చేసిన వెంటనే ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ మొదలవుతుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పూర్తయిన సన్నివేశాలను వెంటనే వీఎఫ్ఎక్స్ టీమ్కు పంపనున్నారు. అయితే సినిమా మొత్తం ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్లోనే ఉండకుండా, ఇందులో కొన్ని సీన్స్ను మాత్రమే ఉంటాయని సమాచారం. మిగిలిన ఎక్కువ భాగం సన్నివేశాలను మాత్రం సినిమా స్కోప్ రేషియోలో చిత్రీకరించనున్నారని తెలిసింది. మిగిలిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ను మాత్రం ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ను జోడించనున్నారు.
రాజమౌళి గతంలో వారణాసిని కచ్చితంగా ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లోనే విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. ఒకవేళ భారత్లో 2027 నాటికి ఐమ్యాక్స్లు అందుబాటులోకి రాకపోయినట్లయితే ఏం చేస్తారు? అని యాంకర్ ప్రశ్నించారు. దీనికి బదులిస్తూ 'ఇండియాలో మాకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది. అనుకున్నది జరగకపోతే ఆఫీసుల ముందు ధర్నా చేయవచ్చు. ఒకవేళ నా సినిమా రిలీజ్ టైమ్కు ఐమ్యాక్స్ రాకపోతే నేను టెంట్ వేసుకుని థియేటర్ బయట ధర్నా చేస్తాను' అని రాజమౌళి ఫన్నీగా రిప్లై ఇచ్చారు.
రాజమౌళి ఇప్పటి వరకూ వారణాసిపై పలు ఇంటర్వ్యూల్లో ప్రస్తావిస్తూ ఇది యాక్షన్ అడ్వెంచర్తో పాటు తండ్రీకొడుకుల ఎమోషన్స్తో కూడి ఉంటుంది అని పేర్కొన్నారు. కానీ కథలోని కీ పాయింట్స్ మాత్రం ఆయన ఎక్కడా రివీల్ చేయలేదు. అయితే విజువల్స్ పరంగా ఆడియెన్స్కు ఓ కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందనే విషయాలను మాత్రం జక్కన్న పలు సందర్భాల్లో వివరించారు.
పోస్ట్పోన్ రూమర్లకు చెక్
ఇటీవల వారణాసి రిలీజ్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. అయితే వీటన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ 'వారణాసి రిలీజ్కు ఇంకా 250 రోజులు సమయం ఉంది' అని మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో అఫీషియల్గా పోస్టు చేసి అనుకున్న తేదీకి వస్తున్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఈ మూవీలో మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విజేత ఎం.ఎం. కీరవాణి ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రియాంక చోప్రా రుద్ర, మందాకినిగా అలరించనున్నారు. కె.ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ అడ్వెంచర్ డ్రామాను వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
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