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'నేను ముందే ఊహించా' -ఏషనాగుల సాంగ్​పై ట్రోల్స్​పై డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ రియాక్షన్

యేషనాగుల సాంగ్​లో స్టెప్స్​పై నెట్టింట ట్రోల్స్ - డ్యాన్స్ అలా ఉండాలన్న నిర్ణయం తనదే అన్న డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల

Srikanth Odela on Yeshanagula Trolls
ప్యారడైజ్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల (Source: SLV Cinemas Official 'X' Account)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 11:41 AM IST

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Srikanth Odela on Yeshanagula song Trolls : నాని 'ది ప్యారడైజ్'​ మూవీ నుంచి ఇటీవల 'ఏషనాగుల కట్టమీద' అనే మాస్ సాంగ్​ని మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ వైరల్ సాంగ్​ను కొరియోగ్రాఫర్ ఆట సందీప్ కంపోజ్ చేశారు. అయితే ఇంత ఊపు ఉన్న సాంగ్​కి సింపుల్ అండ్ స్లో స్టెప్స్ వేయించారంటూ అంటూ ఆట సందీప్​పై పలువురు నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఇక నాని ఫ్యాన్స్ అయితే కొరియోగ్రఫీ బాలేదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ట్రోల్స్​పై డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల ప్రెస్​మీట్​లో స్పందించారు. మాట్లాడారు.

'ఏషనాగుల కట్ట సాంగ్​లో ఉన్న స్టెప్స్​పై ట్రోల్స్ వచ్చాయి. కానీ అది నా నిర్ణయమే. ఇందులో ఆట సందీప్ తప్పేంలేదు. నేనే అతనితో స్టెప్స్ స్లోగా ఉండాలి అని చెప్పాను. స్టేజ్ బద్దలైపోయేట్టు ఎగరకుండా పెళ్లిళ్లలో సింపుల్​గా వేసే స్టెప్పుల్లా ఉండాలని చెప్పాను. ఈ సాంగ్ రిలీజైన తర్వాత దీనిపై ట్రోల్స్ వస్తాయనే విషయం ముందే నాకు తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు ఆ విమర్శలు లేవు. అందరూ ఈ సాంగ్​ని, ఇందులో ఉన్న స్టెప్స్​ను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు' అని శ్రీకాంత్ ఓదెల పేర్కొన్నారు.

నా ఒరిజినల్ అదే!
అదే విధంగా సినిమాలోని కొన్ని అభ్యంతరకర డైలాగ్స్​పై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు డైరెక్టర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'మూవీ నుంచి రిలీజైన గ్లింప్స్, టీజర్​లో ఉన్న డైలాగ్స్ చూసి ఏంటి ఇలా ఉన్నాయని కొద్ది మంది అనుకోవచ్చు. కానీ ఫైనల్​గా ఇందులోని ఎమోషన్ ఫ్లో, ఓవరాల్ సినిమాను చూస్తే కచ్చితంగా వారంతా నాతో ఏకీభవిస్తారు' అని పేర్కొన్నారు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ వైలెన్స్ సినిమాలు చేయడం అడిగిన ప్రశ్నకు శ్రీకాంత్ రియాక్ట్ అయ్యారు. తన ఒరిజినల్ అదేననీ, బయటికి చూడ్డానికే అలా ఉంటానని శ్రీకాంత్ నవ్వుతూ బదులిచ్చారు.

అంతేకాకుండా హీరో కీర్తి సురేశ్​ను ఏషనాగుల సాంగ్​కు ఎంపిక చేసుకోవడంపైనా శ్రీకాంత్ స్పందించారు. దీని కోసం ఎవరిని తీసుకుందాం? అని చాలా ఆలోచించినట్లు ఆయన వివరించారు. ఈ క్రమంలో ఓ సారి కీర్తి సురేశ్​కు కాల్ చేసినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ సందర్భంలో ఈ సాంగ్​ ఎవరితో చేయించాలో అర్ధం కావట్లేదని కీర్తితో చెప్పానని శ్రీకాంత్ అన్నారు. దీంతో తానే చేస్తానని కీర్తి చెప్పడంతో ఈ సాంగ్ పట్టాలెక్కిందని శ్రీకాంత్ ఈ సందర్భంగా వివరించారు.

ప్యారడైజ్ స్టోరీ ఇదే!
ప్యారడైజ్ నుంచి ఏ కంటెంట్ రిలీజైనా ఆడియెన్స్ హిట్ చేస్తున్నారని శ్రీకాంత్ ఓదెల అన్నారు. చాలా మందికి ఈ సినిమా స్టోరీ ఏంటనే దానిపై చాలా సందేహాలున్నాయన్నారు. 'ప్యారడైజ్ ఒక రెవల్యూషనరీ ఎమోషనల్ ఫిలిం. ఇదో తల్లీకొడుకుల కథ, సవారీ జాతి కథ. కాళోజీ నారాయణరావు చెప్పిన ఒక లైన్ ఉంటుంది. పుట్టుక మనది, చావు మనది, బతుకంతా దేశానిది అని. అలా దేశం కోసం పోరాడిన ఓ జాతిని దేశంతోనే సంబంధం లేదంటే వాళ్లందరికీ ఏం చేయాలో తెలీని జాతి కథే ఈ ప్యారడైజ్' అని శ్రీకాంత్ ఓ లైన్​గా చెప్పారు.

మరోవైపు ఏషనాగుల సాంగ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇన్​స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ వేదికగా ఈ సాంగ్​పై యువత ఇప్పటికే లక్షలాది రీల్స్​ను చేశారు. సెలబ్రిటీల నుంచి సాధారణ ప్రజల వరకూ ఈ పాటకు రీల్స్​ చేస్తుండటం విశేషం. మరోవైపు ఈ సాంగ్ విడుదలైన కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే యూట్యూబ్​లో 50 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్​ను సాధించి సరికొత్త రికార్డ్​ను సెట్​ చేసింది.

నేచురల్ స్టార్ నాని 'ది ప్యారడైజ్' పై ఆడియెన్స్​లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కొన్నిసార్లు వాయిదా పడుతూ వచ్చిన ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 24న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో నానికి జోడీగా కయాదు లోహర్ నటిస్తున్నారు. హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ స్పెషల్ సాంగ్​లో ఆడిపాడనున్నారు. సీనియర్ నటుడు మోహన్​బాబు, రాఘవ్ జుయల్ నెగిటివ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను SLV సినిమాస్ బ్యానర్​పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు.

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