సింగీతానికి కూడా తప్పని సెన్సార్ చిక్కులు- ఆయన సినిమాకు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వనన్నారట!
సెన్సార్తో ఇబ్బందులు ఎదుర్కున్న సింగీతం శ్రీనివాసరావు- ఆయన తీసిన ఓ సినిమాకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరణ- ఈటీవీ ఇంటర్వ్యూలో గుర్తుచేసుకున్న లెజెండరీ డైరెక్టర్
Published : October 4, 2026 at 8:05 PM IST
Singeetham On Censor Issue : సింగీతం శ్రీనివాసరావు సినిమాలు వినోదంతోపాటు సందేశాత్మకంగా ఉంటాయి. అందుకేనేమో ఆయన సినిమాలకు స్పెషల్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అన్నివర్గాల ప్రేక్షకులు చూసి ఆస్వాదించే విధంగా ఆయన కథలను తెరకెక్కిస్తారు. అయితే అలాంటి డైరెక్టర్ కూడా సెన్సార్ సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారట. ఓ సినిమా విషయంలో ఆయనకూ చిక్కులు తప్పలేదు. సాధారణంగా సినిమాల్లో మితిమీరిన వైలెన్స్, అశ్లీలతతో కూడిన కంటెంట్, వివాదాస్పద సన్నివేశాలు ఉంటే సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తుంది. కానీ ఓ విభిన్నమైన కారణాన్ని చూపుతూ సింగీతం తీసిన సినిమాకు సెన్సార్ అధికారులు సర్టిఫికెట్ను జారీ చేయలేమని తేల్చి చెప్పేరట. ఇంతకీ ఆ సినిమా కాన్సెప్ట్ ఏంటి? మరి ఆ సమస్యను సింగీతం ఎలా అధిగమించారు? చివరకు ఏ విధంగా సెన్సార్ క్లియర్ చేసుకున్నారో అని ఆసక్తికర విషయాలను ఆయన గతంలో 'ఈటీవీ' కి ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా వివరించారు.
ఆ కారణంతో సెన్సార్ షాక్
1987లో కమల్ హాసన్ లీడ్ రోల్లో సింగీతం 'పుష్పక విమానం' అనే సినిమాను తెరకెక్కించారు. అయితే రొటీన్కు భిన్నంగా మాటల్లేని మూకీ సినిమాగా ఈ చిత్రాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఇక సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత చిత్ర యూనిట్ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే సెన్సార్ అధికారులు షాకిచ్చారట. 'మాటలు లేని, భాషలేని సినిమాకు మేము సెన్సార్ చేయలేము, మా నిబంధనల ప్రకారం స్క్రిప్ట్ లేదా సంభాషణలు ఉండాలి' అని సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించారని సింగీతం వివరించారు. అయితే ఇది ఏ భాష సినిమానో అని కూడా ముందుగా పేర్కొనలేకపోవడం కూడా దీనికి ఒక కారణం అయ్యిందని చెప్పారు.
చిక్కులు వీడాయిలా!
సెన్సార్ నిబంధనల ప్రకారం సినిమాలో ఏదో ఒక రూపంలో శబ్దం లేదా మాటలు ఉండాలని అధికారులు చెప్పినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. దీంతో ఆ సమయంలో తాను ఒక ఉపాయం చేసినట్లు సింగీతం గుర్తు చేసుకున్నారు. సినిమాలోని ఒక సీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చేలా రేడియోలో ఒక పాటను (సందర్భానుసారంగా) సెట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ పాటలో వచ్చే పదాలను (లిరిక్స్) చూపించి, టెక్నికల్గా సెన్సార్ నిబంధనలను పూర్తి చేసి సర్టిఫికేట్ సాధించినట్లు ఈ సందర్బంగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు గుర్తు చేసుకున్నారు.
సినిమాలో మాటలు లేవని సెన్సార్ చేయనన్నారు #Pushpakavimanam #SingeetamSrinivasaRao #KamalHaasan #ETV #Etvdigital https://t.co/4V2vBrk2s5— ETV Telangana (@etvtelangana) October 4, 2026
స్టోరీ ఐడియా పుట్టిందిలా!
ఈ సినిమా గురించి మరికొన్ని విశేషాలను కూడా సింగీతం శ్రీనివాసరావు పంచుకున్నారు. తాను ఏ చిత్రం చేయాలన్నా చాలా ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటానని ఆయన వివరించారు. అదే విధంగా ఆ సినిమా చేయాలనే పట్టుదల ఆయనకు ఎప్పుడు కలిగిందో కూడా వెలిబుచ్చారు. విజువల్ లేకుండా కథ మొత్తం చెప్పొచ్చని తాను కె. వి. రెడ్డి వద్ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నేర్చుకున్నానని వివరించారు. విజువల్స్ లేకుండా కథ మొత్తం చెప్పొచ్చని, కానీ డైలాగ్లు లేకుండా కథ చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఐడియా తనకు కలిగిందని సింగీతం తెలియజేశారు. ఆ ఆలోచన తర్వాతే పుష్పక విమానం అనే స్టోరీకి బీజం పడినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇందులో డైలాగ్స్ తప్ప, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నారు. ఆ సమయంలో ఈ సినిమా చేయడం తనకు ఓ ఛాలెంజ్గా నిలిచిందని సింగీతం పేర్కొన్నారు.
మొదట్లో మూకీ సినిమా అనగానే 'ఎవరు చూస్తారు?' అని అందరూ సింగీతంని నిరుత్సాహపరిచారట. కానీ 1987లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరి అంచనాలు ఈ సినిమాతో తలకిందులయ్యాయి. ఈ చిత్రం అటు కమల్, ఇటు సింగీతం కెరీర్లో ఓ స్పెషల్ ఫిల్మ్గా నిలిచింది. భారతదేశంలో ఫస్ట్టైమ్ మాటలులేని చిత్రంగా ఈ సినిమా రికార్డ్ సృష్టించింది. చదువుకున్న నిరుద్యోగుడి చుట్టూ ఈ సినిమా స్టోరీ మొత్తం తిరుగుతుంది.
ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజై మంచి ఆదరణను అందుకోవడంతో పాటుగా విమర్శకుల ప్రశంసలను సైతం అందుకుంది. అంతేకాకుండా 35న ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్లో బెస్ట్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ డైరెక్టర్, బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డులను అందుకోవడం విశేషం. ఈ సినిమాలో కనిపించే క్యారెక్టర్స్కు డైలాగ్స్ లేకపోవడంతో ఇందులో నటులను వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎంపిక చేసుకున్నారు.
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