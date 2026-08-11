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శబరిమల బ్యాక్​డ్రాప్​లో 'ఇరుముడి'! - క్లారిటీ ఇచ్చిన డైరెక్టర్

ఇరుముడి స్టోరీపై డైరెక్టర్ కీలక కామెంట్స్ - 41 రోజుల అయ్యప్ప దీక్ష సినిమాలో ఒక భాగం మాత్రమేనని వెల్లడి

Raviteja Irumudi
రవితేజ ఇరుముడి సినిమా (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 11:24 AM IST

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Shiva Nirvan On Irumudi : రవితేజ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'ఇరుముడి' పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రోజు రోజుకు ఎక్కువవుతుంది. డిఫరెంట్ స్టోరీ, స్క్రీన్​ప్లేతో వస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే రిలీజైన గ్లింప్స్, సాంగ్స్​ మంచి ఆదరణను సొంతం చేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ మూవీ స్టోరీపై తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

'ఈ స్టోరీకి శబరిమలతో ఏ విధమైన సంబంధం లేదు. సినిమాలో కథానాయకుడి జీవితంలో 41 రోజుల అయ్యప్ప దీక్ష ఒక భాగం మాత్రమే. దీక్షా కాలంలో అయ్యప్ప భక్తులు తమ నియమావళి, అలవాట్ల విషయంలో చాలా నిష్టగా ఉంటారు. వ్యసనాలు ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈ దీక్ష తీసుకోవాల్సి వస్తే అతడు మద్యానికి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అక్కడే కథలో అసలైన సంఘర్షణ మొదలవుతుంది. కఠినమైన నియమాలు ఉండాలి. అందుకే నేను అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష నేపథ్యాన్ని ఎంచుకున్నాను. అంతే తప్ప ఇది శబరిమలకు సంబంధించిన కథ కాదు' అని శివ నిర్వాణ పేర్కొన్నారు.

ఇరుముడిలో హైలెట్​గా రవితేజ ఫెర్ఫార్మెన్స్
అంతేకాకుండా ఇరుముడిలో అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుందని శివ నిర్వాణ అన్నారు. తండ్రీ కూతుళ్ల ఉండే ఎమోషన్స్ ఆడియెన్స్​ను ఆకట్టుకుంటాయని అన్నారు. మద్యం అలవాటున్న ఓ వ్యక్తి 41 రోజుల అయ్యప్ప దీక్ష సమయంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లు ఇందులో కీలకంగా నిలుస్తాయని శివ పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనుకోని ఓ సంఘటన ఎదురవుతుందని ఆ తర్వాత కథ కీలక మలుపు తీసుకుంటుందని వివరించారు. వీటితో పాటు రవితేజపై శివ నిర్వాణ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇందులో క్యారెక్టర్​కు రవితేజ పర్ఫెక్ట్​గా సెట్ అయ్యారని అన్నారు. సినిమా తీసేటప్పుడు ఈ పాత్రలో ఆయన ఇమిడిపోయినట్లు గుర్తు చేశారు. ఇందులో మిడిల్ క్లాస్ తండ్రిగా, భర్తగా, రెండు భిన్న కోణాలు కలిగిన పాత్రలో కనిపించిన తీరు ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని శివ నిర్వాణ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

రొటీన్ స్టోరీలకు భిన్నంగా ఇరుముడి - జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్
అదే విధంగా ఈ సినిమా గురించి యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ. ప్రకాశ్ కుమార్ సైతం ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ఇరుముడి తెలుగు సినిమాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని ఆయన అన్నారు. ఇది ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, డివోషనల్ టచ్​తో పాటు, ఒక చిన్నపాటి థ్రిల్లర్ జోన్​లో కూడా ఉంటుందన్నారు. ఇలాంటి సినిమా టాలీవుడ్​లో ఇప్పటి వరకూ వచ్చి ఉండదని జీవీ ప్రకాశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. సాధారణ సినిమాలకు పూర్తి భిన్నంగా, కొత్త తరహా స్క్రీన్​ప్లేతో సాగుతుందన్నారు.

ఇక సినిమా విషయానికొస్తే రవితేజ, ప్రియాభవానీ శంకర్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. 'నిన్ను కోరి', 'మజిలీ' 'ఖుషీ' తదితర చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శివ నిర్వాణ ఈసారి అయ్యప్పస్వామి భక్తి, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్​తో కూడిన విభిన్న తరహా కథ అయిన 'ఇరుముడి' రవితేజతో తెరకెక్కిస్తుండటం విశేషమని చెప్పవచ్చు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీమూవీ మేకర్స్ ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు విడుదలైన గ్లింప్స్ సినిమాపై ఆసక్తిని రేకెత్తించగా తాజాగా 'ఇరుముడి కట్టు', 'యాలో యాలాలో' లిరికల్ సాంగ్స్​ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇక ఆగస్టు 12న మూవీ నుంచి ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఇరుముడి ఆగస్టు 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళంతో పాటు పలు భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది.

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