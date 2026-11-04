'విషాదాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని సినిమాపై నిందలు వేస్తారా?!'- విమర్శకులపై సందీప్రెడ్డి ఫైర్
Sandeep Reddy Vanga : విమర్శకులపై దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగ తనదైన శైలిలో కౌంటరిచ్చారు. భయాకన నేరాలు జరిగినప్పుడు బాధితులపై సానుభూతి చూపించాలని అన్నారు.
Published : November 4, 2026 at 2:29 PM IST
సమాజంలో నేరాలు జరినప్పుడు దానికి గల కారణాల గురించి తెలుసుకోకుండా సినిమాలను నిందిస్తున్నారని దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగ అన్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదని పేర్కొన్నారు. విషాధ ఘటనలు జరిగినప్పుడు బాధితులపై సానుభూతి చూపించడం అత్యంత ఆవసరం అని అన్నారు. కానీ విషాదాన్ని అడ్డుగా పెట్టుకొని వ్యక్తిగత కక్షతో కొంతమంది విమర్శలు చేయడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.
'సమాజంలో దారుణ ఘటలు, భయానక నేరాలు జరిగినప్పుడు అందుకు గల కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. బాధితుల పట్ల సానుభూతి చూపించాలి. అంతేకానీ అందుకు సినిమాలను విమర్శించి బలిపుశువును చేయొద్దు. కానీ ఇండస్ట్రీలో అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా సామాజిక సంస్కర్తల్లాగా వ్యవహరిస్తూ కొంతమంది విఫలమైన నటులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు ఇతరులను విమర్శించడమే పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు సాకుగా చూపిస్తూ తరచూ విమర్శిస్తున్నారు. అయితే చివరగా చెప్పేదేంటంటే, విషాదం జరిగినప్పుడు సానుభూతి చూపించాలి. అంతేకానీ అవకాశవాదం కాదు. ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న ఆ తేడాను తెలుసుకోండి' అని సందీప్ అన్నారు.
When someone commits a heinous crime, the first response should be empathy & an attempt to understand the larger problem. Not finding a convenient scapegoat in cinema. It is becoming increasingly clear that your concern is not for the victims or their families, but that you're using a horrific tragedy as a dirty excuse to settle your personal scores. This is especially directed at those failed frustrated jobless male/female actors, few directors, producers & parasites, who suddenly appoint themselves as social reformers whenever an opportunity arises to take a dig at someone else's work. A tragedy deserves empathy 🙏, not opportunism. Learn the difference.— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) November 4, 2026
కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాప్తాడులో ఇటీవల బాలికపై ఓ ఉన్మాది రంపంతో దాడి చేశాడు. అయితే సినిమాల వల్లే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని కొంతమంది విమర్శలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సందీప్ తాజాగా స్పందించారు.