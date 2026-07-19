'స్పిరిట్'పై సందీప్ రెడ్డి క్రేజీ అప్డేట్- షూటింగ్ ఎక్కడిదాకా వచ్చిందంటే?
ప్రభాస్ స్పిరిట్ అప్డేట్- షూటింగ్ గురించి కీలక విషయం షేర్ చేసుకున్న సందీప్ రెడ్డి
Published : July 19, 2026 at 8:01 PM IST
SPIRIT Shooting Update : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్ సినిమాపై డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ గురించి మేజర్ అప్డేట్ షేర్ చేసుకొని ఫ్యాన్స్లో జోష్ నింపారు. స్పిరిట్ చిత్రీకరణ ఇప్పటికే 40 శాతం పూర్తయ్యిందని అన్నారు. ఫారిన్లో తాజాగా జరిగిన ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న సందీప్ ఈ విషయాన్ని స్వయంగా వెల్లడించారు. ఈ సినిమా అభిమానులకు నచ్చేవిధంగానే తెరకెక్కిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
అలాగే సందీప్తోపాటు ఈ ఈవెంట్కు దర్శకుడు రామ్గోపాల్ వర్మ, భద్రకాళీ పిక్చర్స్ ప్రణవ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కాగా, ప్రభాస్ హీరోగా సందీప్ రెడ్డి కాప్ డ్రామాగా స్పిరిట్ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్ బ్యానర్లపై వచ్చే ఏడాది మార్చి 05న వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.