ETV Bharat / entertainment

'స్పిరిట్​'పై సందీప్ రెడ్డి క్రేజీ అప్డేట్- షూటింగ్ ఎక్కడిదాకా వచ్చిందంటే?

ప్రభాస్ స్పిరిట్​ అప్డేట్- షూటింగ్​ గురించి కీలక విషయం షేర్ చేసుకున్న సందీప్ రెడ్డి

Sandeep Reddy
Sandeep Reddy (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 8:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SPIRIT Shooting Update : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ లీడ్​ రోల్​లో తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్ సినిమాపై డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా షూటింగ్​ గురించి మేజర్ అప్డేట్ షేర్ చేసుకొని ఫ్యాన్స్​లో జోష్ నింపారు. స్పిరిట్ చిత్రీకరణ ఇప్పటికే 40 శాతం పూర్తయ్యిందని అన్నారు. ఫారిన్​లో తాజాగా జరిగిన ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న సందీప్ ఈ విషయాన్ని స్వయంగా వెల్లడించారు. ఈ సినిమా అభిమానులకు నచ్చేవిధంగానే తెరకెక్కిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

అలాగే సందీప్​తోపాటు ఈ ఈవెంట్​కు దర్శకుడు రామ్​గోపాల్ వర్మ, భద్రకాళీ పిక్చర్స్ ప్రణవ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. కాగా, ప్రభాస్ హీరోగా సందీప్ రెడ్డి కాప్ డ్రామాగా స్పిరిట్​ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్​గా కనిపించనుంది. ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్​​ బ్యానర్ల​పై వచ్చే ఏడాది మార్చి 05న వరల్డ్​వైడ్​ గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

TAGGED:

SPIRIT SHOOTING UPDATES
SPIRIT UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.