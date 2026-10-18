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డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​ బిగ్ షాక్- 'స్పిరిట్' సినిమా పోస్ట్​పోన్

ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్ సినిమా వాయిదా పడింది. ఈ విషయాన్ని డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

Spirit
స్పిరిట్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 18, 2026 at 1:19 PM IST

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Spirit New Release Date : డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్​కు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా భారీ షాకిచ్చారు. ప్రభాస్ లీడ్​ రోల్​లో ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ స్పిరిట్ వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్​కు సంబంధించి కొత్త పోస్టర్​తోపాటుగా కొత్త విడుదల తేదీని వెల్లడించారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్ 29న విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

కాగా, భారీ అంచనాలున్న ఈ సినిమా 2027 మార్చి 05న రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే దీనిని వాయిదా వేస్తూ సందీప్ కొత్త తేదీని తాజాగా ప్రకటించారు.కానీ ఇందుకు గల కారణాలు మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు. దీంతో ఇది ఏడు నెలలు ఆలస్యంగా రానుంది. సందీప్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో త్రిప్తి దిమ్రి హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. ఇందులో వివేక్ ఒబెరాయ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. భద్రకాళీ, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.

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