డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ బిగ్ షాక్- 'స్పిరిట్' సినిమా పోస్ట్పోన్
ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్ సినిమా వాయిదా పడింది. ఈ విషయాన్ని డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Published : October 18, 2026 at 1:19 PM IST
Spirit New Release Date : డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా భారీ షాకిచ్చారు. ప్రభాస్ లీడ్ రోల్లో ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ స్పిరిట్ వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్కు సంబంధించి కొత్త పోస్టర్తోపాటుగా కొత్త విడుదల తేదీని వెల్లడించారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్ 29న విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
కాగా, భారీ అంచనాలున్న ఈ సినిమా 2027 మార్చి 05న రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే దీనిని వాయిదా వేస్తూ సందీప్ కొత్త తేదీని తాజాగా ప్రకటించారు.కానీ ఇందుకు గల కారణాలు మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు. దీంతో ఇది ఏడు నెలలు ఆలస్యంగా రానుంది. సందీప్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో త్రిప్తి దిమ్రి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఇందులో వివేక్ ఒబెరాయ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. భద్రకాళీ, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.