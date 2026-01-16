ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కు సంక్రాంతి సర్ప్రైజ్- 'స్పిరిట్' మూవీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్- థియేటర్లకు వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
Published : January 16, 2026 at 6:29 PM IST
Spirit Movie Release Date : రెబల్స్టార్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కు డైరెక్టర్ సందీప్రెడ్డి వంగా అదిరే అప్డేట్ ఇచ్చారు. స్పిరిట్ సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ కాంబోలో భారీ బడ్జెట్తో తెరెక్కుతున్న 'స్పిరిట్' మూవీ విడుదల తేదీని ప్రకటించేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా స్పిరిట్ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చేసింది.
పాన్ఇండియా రేంజ్లో ప్రభాస్ లీడ్లో తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 05న వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానున్నట్లు సందీప్ రెడ్డి ప్రకటించేశారు. దీంతో 'మేం వెయిటింగ్' అంటూ డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఈ పోస్ట్ను వైరల్ చేస్తున్నారు. కాగా, గతేడాది ప్రభాస్ బర్త్ డే సందర్భంగా వాయిస్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ గ్లింప్స్ ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేసింది.
Spirit release date :-)#Spirit pic.twitter.com/PyUrDoxw7d— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) January 16, 2026
కాగా, ఈ సినిమాలో ప్రభాస్కు జోడీగా బాలీవుడ్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రి నటిస్తోంది. భద్రకాళీ, టీ సిరీస్ బ్యానర్లపై ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో వివేక్ ఒబెరాయ్, ప్రకాశ్ రాజ్, ప్రముఖ నటి కాంచన తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా రూపొందుతున్న స్పిరిట్ మూవీ, తొమ్మిది భాషలలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు.