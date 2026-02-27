'స్పిరిట్' నుంచి కొత్త పోస్టర్- మూవీలో విలన్ లుక్ రివీల్- సందీప్ రెడ్డి సర్ప్రైజ్
Published : February 27, 2026 at 6:22 PM IST
Vivek Oberoi Spirit : టాలీవుడ్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ ప్రాజెక్ట్ స్పిరిట్ నుంచి మరో కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైంది. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ను డైరెక్టర్ సందీప్రెడ్డి వంగా శుక్రవారం సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా షేర్ చేశారు. 'స్పిరిట్లో ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్న మిస్టర్. వివేక్ ఆనంద్ ఒబెరాయ్ను పరిచయం చేస్తున్నాం' అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. అంటే ఈ సినిమాలో విలన్గా వివేకే నటిస్తున్నారని క్లారిటీ వచ్చేసింది!
ఈ పోస్టర్లో వివేక్ లుక్ ట్రెండీగా ఉంది. చేతిలో తల్వార్, కళ్లకు గాగుల్స్, నోటిలో సిగార్తో మాస్ లుక్లో పోస్టర్ ఉంది. పొస్టర్లో ఆయన కుర్తా ధరించి, సోఫాపై ఓ కాలు వేసి నిల్చొని ఉన్నారు. పక్కనే ఓ అమ్మాయి కింద కూర్చొని ఉంది. మొత్తానికి ఈ పోస్టర్తో సందీప్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశారు. ఈ పోస్టు క్షణాల్లోనే వైరల్గా మారింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ పోస్టర్ ట్రెండింగ్లోకి దూసుకొచ్చింది.
Presenting you all, the antagonist of the film SPIRIT.— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) February 27, 2026
Mr. Vivek Anand Oberoi. pic.twitter.com/e0imSbSDmm