'స్పిరిట్' నుంచి కొత్త పోస్టర్- మూవీలో విలన్ లుక్ రివీల్- సందీప్ రెడ్డి సర్​ప్రైజ్

ప్రభాస్ స్పిరిట్ నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్- క్రేజీ పోస్టర్ షేర్ చేసిన డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి- క్షణాల్లో వైరల్!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 27, 2026 at 6:22 PM IST

Vivek Oberoi Spirit : టాలీవుడ్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ ప్రాజెక్ట్ స్పిరిట్ నుంచి మరో కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైంది. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్​ను డైరెక్టర్ సందీప్​రెడ్డి వంగా శుక్రవారం సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా షేర్ చేశారు. 'స్పిరిట్​లో ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్న మిస్టర్. వివేక్ ఆనంద్ ఒబెరాయ్​ను పరిచయం చేస్తున్నాం' అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. అంటే ఈ సినిమాలో విలన్​గా వివేకే నటిస్తున్నారని క్లారిటీ వచ్చేసింది!

ఈ పోస్టర్​లో వివేక్ లుక్ ట్రెండీగా ఉంది. చేతిలో తల్వార్, కళ్లకు గాగుల్స్, నోటిలో సిగార్​తో మాస్​ లుక్​లో పోస్టర్ ఉంది. పొస్టర్​లో ఆయన కుర్తా ధరించి, సోఫాపై ఓ కాలు వేసి నిల్చొని ఉన్నారు. పక్కనే ఓ అమ్మాయి కింద కూర్చొని ఉంది. మొత్తానికి ఈ పోస్టర్​తో సందీప్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశారు. ఈ పోస్టు క్షణాల్లోనే వైరల్​గా మారింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ పోస్టర్ ట్రెండింగ్​లోకి దూసుకొచ్చింది.

