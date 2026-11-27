'చిరంజీవి సినీ ప్రస్థానం అల్ పచినో కంటే గొప్పది!'- సందీప్ రెడ్డి వంగా
Sandeep Reddy Vanga on Chiranjeevi : ప్రముఖ దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగ సౌత్ఇండియ్ స్టార్లు చిరంజీవి, కమల్ హాసన్, మమ్ముట్టిపై కీలక కామెంట్స్ చేశారు.
Published : November 27, 2026 at 6:26 PM IST
దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా సౌత్ ప్రముఖ నటులు చిరంజీవి, కమల్ హాసన్, మమ్ముట్టి సినీ ప్రస్థానంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారతీయ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఈ తారల ప్రస్థానం హాలీవుడ్ దిగ్గజాలు రాబర్ట్ డి నీరో, అల్ పచినోల కంటే గొప్పదని పేర్కొన్నారు. తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్ చిట్చాట్లో పాల్గొన్న సందీప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఇవి వైరల్గా మారాయి.
గ్లోబల్ లెవల్లో సినిమాల గురించి చర్చించినప్పుడు భారతీయ నటులకు తగిన గుర్తింపు లభించడం లేదని భావిస్తున్నట్లు సందీప్ రెడ్డి చెప్పారు. కానీ మన నటులు మాత్రం అద్భుతమైన పనితీరును కనబరుస్తారని అన్నారు. ముఖ్యంగా కమల్ హాసన్, మమ్ముట్టి, చిరంజీవి సినీ ప్రస్థానం, వాళ్లు తమతమ సుదీర్ఘ కెరీర్లో చేసిన పాత్రలు చూసుకుంటే, అల్ పచినో, రాబర్ట్ డి నీరోల కెరీర్ల కంటే విస్తృతమైనదిగా కనిపిస్తుందని తెలిపారు. అయితే గ్లోబల్ వేదికపై భారతీయ సినిమాకు ఉన్న ఏకైక ప్రతికూలమైన అంశం కేవలం మూవీ పోస్టర్లేనని అన్నారు.
"ప్రపంచ సినిమాల్లో చూసుకుంటే ఇండియన్ మూవీస్ పోస్టర్ల క్వాలిటీ బాగుండదు. ఇదే మన దగ్గర ఉన్న సమస్య. మన స్టార్లు చిరు, కమల్, మమ్మూట్టి చిత్రాల్లో నాకు ఎంతగానో ఇష్టమైన సినిమాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆ సినిమాల పోస్టర్ల క్వాలిటీ మాత్రం బాగుండదు. అయితే వాళ్లు తమతమ కెరీర్లలో చేసిన సినిమాలు, అందులో పోషించిన వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలను చూస్తుంటే మాత్రం మన నటులు అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచారనిపిస్తుంది. ఈ విషయంలో మనవాళ్లు హాలీవుడ్ స్టార్ల కంటే గొప్పవాళ్లని నాకు అనిపిస్తుంది" అని సందీప్ చెప్పారు.
Chiranjeevi sir, Mammooty sir, Kamal Haasan sir have bigger body of work than Al Pacino and Robert Deniro:@imvangasandeep https://t.co/mDkmmjSvka https://t.co/tFSE8uKEMb— Faridoon Shahryar (@iFaridoon) November 27, 2026
స్పిరిట్పై అప్డేట్
ఇదే చిట్చాట్లో స్పిరిట్పై ప్రశ్నించగా, చిన్న విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. తాజాగా సినిమాకు సంబంధించి కొన్ని సన్నివేశాలు ఎడిట్ చేశానని, అవి అద్భుతంగా వచ్చాయని చెప్పారు. అంతేకాకుండా స్పిరిట్ తర్వాత తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్పైనా అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం ముగిసిన తదుపరి యానిమల్ పార్క్ చేస్తానని అన్నారు. దీంతో ప్రభాస్ తర్వాత మళ్లీ సందీప్ బాలీవుడ్ హీరోతోనే సినిమా చేయనున్నారని క్లారిటీ వచ్చేసింది.
Heartfelt thank you to our MEGASTAR CHIRANJEEVI sir for blessing the event with his presence. Sir..... your gesture is unforgettable — we all love you 🙏 @KChiruTweets 🙏 #SPIRIT MUHURTHAM https://t.co/y9Sckt71IN— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) November 23, 2025
గోడలకు సినిమా పోస్టర్లు
సందీప్ ఎడిటింగ్ రూమ్ను గమనిస్తే ఆ గదిలోని గోడలకు అన్ని సినిమా పోస్టర్లు అతికించారు. ఎందుకు పోస్టర్లు అతికించారని అడగ్గా, ఖాళీ గోడలకు బదులుగా, తాను సినిమా పోస్టర్లను పెడతానని చెప్పారు. ఆ సినిమాలు తన ఫేవరెట్ అని అన్నారు. తాను తెరకెక్కించే సినిమాల్లో బీజీఎమ్, సౌండ్ డిజైన్ కోసం ఈ చిత్రాల నుంచి స్ఫూర్తి పొంతుతానని సందీప్ అన్నారు. ఈ పోస్టర్లలో హాలీవుడ్ స్టార్లు మార్టిన్ స్కోర్సెసే, డేవిడ్ ఫించర్, స్టాన్లీ కుబ్రిక్, పాల్ థామస్ ఆండర్సన్ వంటి దిగ్గజ దర్శకుల చిత్రాల పోస్టర్లతో పాటు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా పోస్టర్లు కూడా ఉన్నాయి. కాగా, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే తనకు ఎంతో అభిమానం అని సందీప్ రెడ్డి గతంలో పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. ప్రస్తుతం తెరకెక్కిస్తున్న స్పిరిట్ సినిమా మహూర్తం షాట్ కూడా చిరంజీవి చేతులమీదే చేయించారు.
HAPPY BIRTHDAY CHIRANJEEVI SIR ❤️ We remember the progression of our school years through the titles of your films. Your films didn’t just mark an era, they marked our lives. You are not just our cinema..... You are very big part of our lives. The passion. The drive. The madness. The way you broke the fourth wall and connected directly with the audience..... that connection is what made cinema an emotion for all of us.— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) August 22, 2026
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