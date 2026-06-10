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దృశ్యం 3 వెంకీ చేసినా మనోళ్లకు క్లైమాక్స్ నచ్చేది కాదా? డైరెక్టర్ ఏమన్నారంటే?

హిందీలో మాత్రం కొన్ని మార్పులతో రీమేక్- తెలుగులో డబ్ చేసి విడుదల చేసినట్లు స్పష్టం చేసిన మూవీ టీమ్​

Drishyam 3 Telugu Remake
Drishyam 3 Telugu Remake (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 8:36 AM IST

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Drishyam 3 Telugu Remake : దృశ్యం సినిమా మొదటి రెండు పార్ట్స్ సూపర్​ హిట్ అయిన నేపథ్యంలో తాజాగా వచ్చిన దృశ్యం 3 కూడా మలయాళంలో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. అయితే విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన మొదటి రెండు భాగాలు తెలుగు వెర్షన్​లో రిలీజ్​ అయ్యాయి. కానీ మూడో పార్ట్​ తెలుగులో రీమేక్​ కాకపోవడానికి గల కారణాన్ని దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ చెప్పారు.

కొన్ని మార్పులతో హిందీ రీమేక్
ఈ సినిమా హిందీలో మాత్రమే రీమేక్ చేస్తున్నట్లు దర్శకుడు చెప్పారు. ఇతర భాషల్లో ఉన్న హీరోల ఇమేజ్​కు ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ సెట్​ కాకపోవడం వల్ల రీమేక్​ చేయడం లేదన్నారు. హిందీ టీమ్​కు ఆ క్లైమాక్స్ నచ్చలేదని, తమ మార్కెట్​, హిందీ ప్రేక్షకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా స్క్రిప్ట్‌లో అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవచ్చా అని వారు అడిగారని, దానికి తాను అంగీకరించానని జీతూ చెప్పారు.

కానీ ఇతర భాషల్లో ఉన్న హీరోల ఇమేజ్ దృష్ట్యా తెలుగు, క‌న్న‌డ‌లో రీమేక్ చేయలేకపోయామని తెలిపారు. అంటే ఈ సినిమా కోసం దర్శకుడు జోసెఫ్ రాసుకున్న క్లైమాక్స్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు నచ్చకపోవచ్చు అన్న‌మాట. ఒకవేళ ఆసినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ నటిస్తే తెలుగు అభిమానులు తన క్లైమాక్స్ ఇష్టపడరని దర్శకుడు జోసెఫ్‌ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు . అందుకే మోహన్ లాల్ నటించిన మలయాళ చిత్రాన్ని తెలుగులో డబ్ చేసి విడుదల చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు.

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