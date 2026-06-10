దృశ్యం 3 వెంకీ చేసినా మనోళ్లకు క్లైమాక్స్ నచ్చేది కాదా? డైరెక్టర్ ఏమన్నారంటే?
హిందీలో మాత్రం కొన్ని మార్పులతో రీమేక్- తెలుగులో డబ్ చేసి విడుదల చేసినట్లు స్పష్టం చేసిన మూవీ టీమ్
Published : June 10, 2026 at 8:36 AM IST
Drishyam 3 Telugu Remake : దృశ్యం సినిమా మొదటి రెండు పార్ట్స్ సూపర్ హిట్ అయిన నేపథ్యంలో తాజాగా వచ్చిన దృశ్యం 3 కూడా మలయాళంలో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. అయితే విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన మొదటి రెండు భాగాలు తెలుగు వెర్షన్లో రిలీజ్ అయ్యాయి. కానీ మూడో పార్ట్ తెలుగులో రీమేక్ కాకపోవడానికి గల కారణాన్ని దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ చెప్పారు.
కొన్ని మార్పులతో హిందీ రీమేక్
ఈ సినిమా హిందీలో మాత్రమే రీమేక్ చేస్తున్నట్లు దర్శకుడు చెప్పారు. ఇతర భాషల్లో ఉన్న హీరోల ఇమేజ్కు ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ సెట్ కాకపోవడం వల్ల రీమేక్ చేయడం లేదన్నారు. హిందీ టీమ్కు ఆ క్లైమాక్స్ నచ్చలేదని, తమ మార్కెట్, హిందీ ప్రేక్షకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా స్క్రిప్ట్లో అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవచ్చా అని వారు అడిగారని, దానికి తాను అంగీకరించానని జీతూ చెప్పారు.
కానీ ఇతర భాషల్లో ఉన్న హీరోల ఇమేజ్ దృష్ట్యా తెలుగు, కన్నడలో రీమేక్ చేయలేకపోయామని తెలిపారు. అంటే ఈ సినిమా కోసం దర్శకుడు జోసెఫ్ రాసుకున్న క్లైమాక్స్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు నచ్చకపోవచ్చు అన్నమాట. ఒకవేళ ఆసినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ నటిస్తే తెలుగు అభిమానులు తన క్లైమాక్స్ ఇష్టపడరని దర్శకుడు జోసెఫ్ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు . అందుకే మోహన్ లాల్ నటించిన మలయాళ చిత్రాన్ని తెలుగులో డబ్ చేసి విడుదల చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు.