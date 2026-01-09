'ఏ పురుష దర్శకుడికీ అంత ధైర్యం లేదు!' - టాక్సిక్ డైరెక్టర్ గీతూపై ఆర్జీవీ ప్రశంసలు
Published : January 9, 2026 at 1:16 PM IST
RGV Comments On Toxic Glimps: కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్, దర్శకురాలు గీతు మోహన్దాస్ కాంబోలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'టాక్సిక్'. ఈ సినిమాను ఉగాది కానుకగా 2026 మార్చి 19న విడుదల చేయనున్నారు. యశ్ 40వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ను పరిచయం చేస్తున్న వీడియోను మూవీ మేకర్స్ గురువారం రిలీజ్ చేశారు. ఈ గ్లింప్స్కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ గ్లింప్స్పై స్పందించారు. డైరెక్టర్ గీతూమోహన్దాస్ను అభినందిస్తూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ప్రశంసలు కురిపించిన ఆర్జీవీ
తాజాగా రిలీజైన గ్లింప్స్ చాలా బోల్డ్గా ఉంది. మునుపెన్నడు లేని విధంగా యశ్ ఇందులో కనిపించారు. దీంతో ఈ గ్లింప్స్ను తెరకెక్కించిన విధానం తనను విపరీతంగా ఆకట్టున్నట్లు ఆర్జీవీ తెలిపారు. ముఖ్యంగా డైరెక్టర్ గీతూమోహన్ దాస్పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆమె విజన్, మేకింగ్ స్టైల్ను మెచ్చుకుంటూ ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. 'టాక్సిక్ ట్రైలర్ గ్లింప్స్ చూశాక, మహిళా సాధికారతకు గీతూ మోహన్దాస్ నిదర్శనమని చెప్పడానికి ఎలాంటి సందేహం అక్కలేదు. ఇలాంటి సీన్స్ చేయడానికి ఈమెకున్న ధైర్యం ఏ పురుష దర్శకుడికి లేదు. అలాంటి ఆ సీన్ ఈమె ఎలా చిత్రీకరించిందో నేను ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నాను' అని అర్జీవీ ట్వీట్లో రాసుకొచ్చారు.
After seeing the @TheNameIsYash starring trailer of #Toxic I have no doubt that @GeethuMohandas_ is the ultimate symbol of Women Empowerment ..No Male director is Man enough in comparison to this Woman .. I still can’t believe she shot this 👇🏻 😳 https://t.co/ZxyxU8Da40 pic.twitter.com/qzFUcv9JIb— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 8, 2026
మూవీ టీమ్
టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ పిరియాడిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కనుంది. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఒబెరాయ్, సుదేవ్ నాయర్, అమిత్ తివారీ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. రవి బస్రూర్ ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నారు. కేవీఎన్ బ్యానర్స్పై యశ్, వెంకట్ కే నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. జాన్ విక్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జెజె పెర్రీ కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలకు కొరియోగ్రఫీ చేశారు. ఈ సినిమా కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో సేమ్ టైమ్లో రిలీజ్ కానుంది. అంతేకాక హిందీ, మలయాళం, తెలుగు, తమిళంతో పాటు ఆరు భారతీయ భాషల్లో ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా లెవెల్ విడుదల కానుంది.
