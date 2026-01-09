ETV Bharat / entertainment

'ఏ పురుష దర్శకుడికీ అంత ధైర్యం లేదు!' - టాక్సిక్ డైరెక్టర్ గీతూపై ఆర్జీవీ ప్రశంసలు

టాక్సిక్ గ్లింప్స్​పై రామ్​గోపాల్ వర్మ రియాక్షన్- డైరెక్టర్ గీతూపై ఆర్జీవీ ప్రశంసల వర్షం- పురుష దర్శకులు సైతం పోటీ పడలేదని కితాబు!

RGV Comments On Toxic Glimps
RGV Comments On Toxic Glimps (movie poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RGV Comments On Toxic Glimps: కేజీఎఫ్​ స్టార్​ యశ్​​, దర్శకురాలు గీతు మోహన్​దాస్ కాంబోలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'టాక్సిక్​'. ఈ సినిమాను ఉగాది కానుకగా 2026 మార్చి 19న విడుదల చేయనున్నారు. యశ్​ 40వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్​ను పరిచయం చేస్తున్న వీడియోను మూవీ మేకర్స్ గురువారం రిలీజ్ చేశారు. ఈ గ్లింప్స్​కు మంచి రెస్పాన్స్​ వస్తోంది. తాజాగా దర్శకుడు రామ్​ గోపాల్​ వర్మ ఈ గ్లింప్స్​పై స్పందించారు. డైరెక్టర్ గీతూమోహన్​దాస్​​ను అభినందిస్తూ ఇంట్రెస్టింగ్​ కామెంట్స్​ చేశారు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

ప్రశంసలు కురిపించిన ఆర్జీవీ
తాజాగా రిలీజైన గ్లింప్స్ చాలా బోల్డ్​గా ఉంది. మునుపెన్నడు లేని విధంగా యశ్​ ఇందులో కనిపించారు. దీంతో ఈ గ్లింప్స్​ను తెరకెక్కించిన విధానం తనను విపరీతంగా ఆకట్టున్నట్లు ఆర్జీవీ తెలిపారు. ముఖ్యంగా డైరెక్టర్ గీతూమోహన్ దాస్​పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆమె విజన్​, మేకింగ్ స్టైల్​ను మెచ్చుకుంటూ ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. 'టాక్సిక్ ట్రైలర్ గ్లింప్స్ చూశాక, మహిళా సాధికారతకు గీతూ మోహన్​దాస్ నిదర్శనమని చెప్పడానికి ఎలాంటి సందేహం అక్కలేదు. ఇలాంటి సీన్స్ చేయడానికి ఈమెకున్న ధైర్యం ఏ పురుష దర్శకుడికి లేదు. అలాంటి ఆ సీన్ ఈమె ఎలా చిత్రీకరించిందో నేను ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నాను' అని అర్జీవీ ట్వీట్​లో రాసుకొచ్చారు.

మూవీ టీమ్​
టాక్సిక్​: ఎ ఫెయిరీ టేల్​ ఫర్​ గ్రోన్​-అప్స్​ పిరియాడిక్​ యాక్షన్​ థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కనుంది. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్​ ఒబెరాయ్​, సుదేవ్​ నాయర్​, అమిత్​ తివారీ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. రవి బస్రూర్​ ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నారు. కేవీఎన్ బ్యానర్స్​పై యశ్​, వెంకట్​ కే నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. జాన్ విక్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జెజె పెర్రీ కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలకు కొరియోగ్రఫీ చేశారు. ఈ సినిమా కన్నడ, ఇంగ్లీష్​ భాషల్లో సేమ్​ టైమ్​లో రిలీజ్​ కానుంది. అంతేకాక హిందీ, మలయాళం, తెలుగు, తమిళంతో పాటు ఆరు భారతీయ భాషల్లో ఈ సినిమా పాన్​ ఇండియా లెవెల్ విడుదల కానుంది.

టాక్సిక్​ @100- యశ్ కొత్త లుక్​ అదిరిపోయింది!

ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​లో 'టాక్సిక్‌' రిలీజ్ - డిసెంబర్​ కల్లా థియేటర్లలోకి!

TAGGED:

YASH TOXIC MOVIE GLIMPS
RGV COMMENTS ON TOXIC GLIMPS
TOXIC MOVIE DIRECTOR
RGV COMMENTS ON TOXIC
TOXIC MOVIE RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.