మళ్లీ తెరపైకి ఆర్ రెహమాన్- ఆస్కార్ విన్నింగ్ 'జయహో' పాటపై ఆర్జీవీ పాత కామెంట్స్ వైరల్- ట్వీట్తో క్లారిటీ ఇచ్చిన దర్శకుడు
Published : January 21, 2026 at 5:30 PM IST
RGV On AR Rahman : ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ మరోసారి సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారారు. రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో రెహమాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంట్రవర్సీకి దారి తీయడంతో ఆయన హాట్ టాపిక్గా మారారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కంపోజ్ చేసిన ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సాంగ్ 'జయహో' పై ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్గోపాల్ వర్మ గతంలో మాట్లాడిన వీడియో వైరల్గా అవుతోంది. అందులో 'జయహో' రెహమాన్ కంపోజ్ చేసింది కాదంటూ ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే దీనిపై ఆర్జీవీ బుధవారం వివరణ ఇచ్చారు. తన మాటలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు.
వివాదానికి ముగింపు పలికిన ఆర్జీవీ
పాత వివాదం మళ్లీ తెరపైకి రావడంతో ఆర్జీవీ స్పందించారు. సోషల్ మీడియా పోస్టుతో ఈ కాంట్రవర్సీపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను చెప్పిన మాటలను సందర్భం లేకుండా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారని ఆయన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. "నా దృష్టిలో ఏఆర్ రెహమాన్ గొప్ప కంపోజర్ మాత్రమే కాదు, నేను కలిసిన అత్యంత మంచి వ్యక్తి కూడా. ఇతరుల క్రెడిట్ తీసుకునే వ్యక్తి ఆయన కానే కాదు. ఈ వివాదానికి ఇక్కడితో ముగింపు పడుతుందని ఆశిస్తున్నా" అని ట్వీట్ చేశారు.
అసలేంటీ కాంట్రవర్సీ!
రామ్గోపాల్ వర్మ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ పాట అసలు కథ 2008లో మొదలైంది. అప్పట్లో ప్రముఖ దర్శకుడు సుభాష్ గాయ్ 'యువరాజ్' అనే సినిమా తీస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. అయితే రెహమాన్ సమయానికి పాటలు ఇవ్వకపోవడంతో సుభాష్ తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారట. లండన్లో ఉన్న రెహమాన్కు ఒక సీరియస్ మెయిల్ కూడా పంపారు. దీంతో రెహమాన్ వెంటనే ముంబయి వచ్చి సింగర్ సుఖ్వీందర్ సింగ్ స్టూడియోలో ఒక సాంగ్ వింటానంటూ సుభాష్ను అక్కడికి రమ్మని పిలిచారట.
సుఖ్వీందర్ కంపోజ్ చేసిన పాట?
సుభాష్ స్టూడియోకి వచ్చేసరికి అక్కడ సుఖ్వీందర్ సింగ్ ఒక ట్యూన్పై వర్క్ చేస్తున్నాడట. రెహమాన్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నేరుగా వచ్చి సుఖ్వీందర్ను చూసి "నువ్వు కంపోజ్ చేశావా?" అని అడిగి ఆ పాటను సుభాష్కు వినిపించమని చెప్పారట. ఆ ట్యూన్ విన్న సుభాష్కు చిర్రెత్తుకొచ్చిందట. "నేను నీకు 3 కోట్ల రూపాయల రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తోంది నువ్వు మ్యూజిక్ చేయడానికా లేక సుఖ్వీందర్తో చేయించడానికా?" అంటూ రెహమాన్పై అరిచారట. ఒకవేళ తనకు సుఖ్వీందర్ మ్యూజిక్ కావాలంటే తనే నేరుగా అతన్ని బుక్ చేసుకునేవాడిని కదా అని గాయ్ ప్రశ్నించారని ఆర్జీవీ చెప్పారు.
రెహమాన్ ఘాటు సమాధానం
సుభాష్ కోపానికి ఏమాత్రం తడబడకుండా ఏఆర్ రెహమాన్ ఇచ్చిన సమాధానం ఆర్జీవీని ఆశ్చర్యపరిచిందట. "మిస్టర్ గాయ్, మీరు నా పేరు కోసం డబ్బులు ఇస్తున్నారు తప్ప నా పని కోసం కాదు. 'మ్యూజిక్ బై ఏఆర్ రెహమాన్' అని వేసుకోవడానికి మీరు నాకు రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తున్నారు. నా డ్రైవర్ లేదా మాలి కూడా మ్యూజిక్ చేయవచ్చు, కానీ అది నా పేరుతో బయటకు వచ్చినప్పుడే దానికి విలువ ఉంటుంది" అని రెహమాన్ ముఖం మీద చెప్పేశారట.
సుఖ్వీందర్ సింగ్ కు 5 లక్షల చెక్
అప్పట్లో ఆ పాట 'యువరాజ్' సినిమాకు సెట్ కాదని సుభాష్ గాయ్ తిరస్కరించడంతో దానిని రెహమాన్ 'స్లమ్డాగ్ మిలియనీర్' సినిమాకు ఇచ్చారు. అదే జయ హో పాట అదే ఆస్కార్ గెలుచుకుంది. ఆర్జీవీ చెప్పిన మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ పాట ఆస్కార్ గెలిచిన ఏడాది తర్వాత రెహమాన్ మేనేజర్ నుంచి సుఖ్వీందర్ సింగ్ కు 5 లక్షల రూపాయల చెక్ వచ్చిందట. ఎందుకు అని అడిగితే "నువ్వు రెహమాన్ కోసం చేసిన పాటను ఆయన వేరే వారికి అమ్మారు, అందులో నీ షేర్ ఇది" అని మేనేజర్ చెప్పారట. ఈ పాత వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
సింగర్ సుఖ్వీందర్ రియాక్షన్!
ఆర్జీవీ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవ్వడంతో సింగర్ సుఖ్వీందర్ సింగ్ కూడా దీనిపై ఇప్పటికే స్పందించారు. ఆయన ఆర్జీవీ వాదనలను పూర్తిగా కొట్టిపారేశారు. "నేను కేవలం ఆ పాటను పాడాను తప్ప కంపోజ్ చేయలేదు. రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పెద్ద వ్యక్తి, ఆయనకు ఎవరో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి ఉంటారు" అని సుఖ్వీందర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. గుల్జార్ రాసిన ఆ పాటను రెహమాన్ తన స్టూడియోలోనే కంపోజ్ చేశారని కానీ అప్పటికి ఇంకా సాంగ్ రికార్డ్ అవ్వలేదని ఆయన వివరించారు.