జక్కన్న ఫార్ములాతో సక్సెస్ అవుతున్న ప్రశాంత్- NTR 'డ్రాగన్' కూడా అదే దారిలో!
రాజమౌళిని ఫాలో అవుతున్న నీల్- సీక్వెల్ స్టోరీస్ కంటిన్యూ!
Published : November 7, 2025 at 11:43 AM IST
Rajamouli Prashant Neel : ఇండియన్ సినిమాకి కొత్త దారిని చూపించిన దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి. 'బాహుబలి' ని రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తూ ఆయన బ్లాక్బస్టర్ కొట్టడమే కాదు, సీక్వెల్ ట్రెండ్ను సృష్టించారు. 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్'తో దానికి దారి చూపించగా, 'బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్'తో గేమ్నే మార్చేశారు. ఈ రెండో భాగం సాధించిన ఘన విజయంతో ప్రేక్షకులు ఒకే కథను రెండు సినిమాలుగా చూడడం ఇష్టపడ్డారు.
ఒకే కథను రెండు భాగాలగా తెరకెక్కించడం కొత్త మంత్రంలా మారింది. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే, ఇలా చాలామంది ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. రెండు భాగాలు తెరకెక్కించాలన్న ఉద్దేశంలో అసలు కథపై ఫోకస్ పెట్టకుంటే ఫలితం రాదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరు మాత్రం ప్రత్యేకంగా నిలిచారు. ఆయనే ప్రశాంత్ నీల్. మొదట 'కేజీఎఫ్'ను ఒకే సినిమాగా ప్లాన్ చేసిన ఆయన, 'బాహుబలి 2' విజయానంతరం దాన్ని రెండు చాప్టర్లుగా విస్తరించారు. ఆ నిర్ణయం సూపర్హిట్గా మారింది. 'కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 1'తో యష్ పాన్ ఇండియా స్టార్గా ఎదగగా, 'చాప్టర్ 2' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు చెరిపేసింది.
అక్కడితో ఆగలేదు నీల్. తరువాతి ప్రాజెక్ట్ 'సలార్' కూడా ఇదే ఫార్మాట్లో నడిచింది. మొదట ఒకే సినిమాగా ప్రారంభమైన ఇది, షూటింగ్ దశలోనే రెండు భాగాలుగా మారింది. 'సలార్: పార్ట్ 1 – సీస్ఫైర్' ఘన విజయంతో ముగియగా, అభిమానులు ఇప్పుడు రెండో భాగం కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కూడా అదే బాటలో నడుస్తుందా? అనే ప్రశ్న అభిమానుల్లో మెదులుతుంది.
మొదట ఒకే సినిమాగా ఆలోచించిన ఈ కథను, స్క్రిప్ట్ చర్చల తర్వాత నీల్ రెండు భాగాలుగా చేయాలని నిర్ణయించారని తెలుస్తోంది. రాజమౌళి ఈ ట్రెండ్ను ఆరంభించగా, దాన్ని స్థిరంగా కొనసాగిస్తున్నది ప్రశాంత్ నీల్ మాత్రమే. చాలామంది ప్రయత్నించి విఫలమైనా, ప్రేక్షకుల అంచనాలను నీల్ మాత్రం నిరంతరం అందుకుంటున్నారు. మరోవైపు, రాజమౌళి మహేశ్బాబుతో చేస్తున్న గ్లోబ్ట్రోటర్ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. నవంబర్ 15న ఈ చిత్రం నుంచి మొదటి అప్డేట్ రానుంది.
