తారక్ మాస్ మేనియా- 'జై ఎన్టీఆర్' అంటూ ఫ్యాన్స్​తో డ్రాగన్ వైబ్ ఎంజాయ్ చేసిన ప్రశాంత్​ నీల్ భార్య!

ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ గ్లింప్స్​ విడుదల- థియేటర్లలో అభిమానుల హంగామా- ఫ్యాన్స్​తో కలిసి మాస్ మేనియా ఎంజాయ్ చేసిన ప్రశాంత్ నీల్ భార్య

Dragon Glimps
Dragon Glimps
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 10:04 AM IST

Dragon Glimps At Theaters : ఎన్టీఆర్- ప్రశాంత్ నీల్ 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్ ఇంటర్నెట్​ను షేక్ చేసెస్తుంది. ఈ వీడియో గ్లింప్స్​ను మేకర్స్ నిన్న రాత్రి ఆన్​లైన్​తోపాటు ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలోనూ విడుదల చేశారు. దీంతో అర్థరాత్రి థియేటర్ల వద్ద నందమూరి అభిమానుల కోలాహలం కనిపించింది. గ్లింప్స్​కే సినిమా విడుదల రేంజ్​లో ఫ్యాన్స్ ఎంజాయ్ చేశారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్​ లుక్​ను బిగ్​ స్క్రీన్​పై చూడగానే పూనకాలు ఊగిపోయారు. అభిమానుల సందడితో డ్రాగన్ మాస్ మేనియా కనిపించింది.

జై ఎన్టీఆర్!
డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ సతీమణి లిఖితా రెడ్డి కూడా ఈ గ్లింప్స్​ను థియేటర్​లో ఫ్యాన్స్​కో కలిసి వీక్షించారు. లైవ్​లో డ్రాగన్ మ్యాడ్​నెస్​ను ఆమె ఎంజాయ్ చేశారు. గ్లింప్స్ వస్తున్నంతసేపు విజిల్స్, చప్పట్లతో ఫ్యాన్స్ హంగామా సృష్టించారు. వీడియో పూర్తి అవ్వగానే ఒక్కసారిగా థియేటర్ హాలు మొత్తం 'జై ఎన్టీఆర్' నినాదాలతో దద్దరిల్లిపోయింది. ఈ మాస్ మేనియాను లఖితా రెడ్డి కూడా ఎంజాయ్ చేశారు. ఫ్యాన్స్​తో కలిసి ఆమె కూడా 'జై ఎన్టీఆర్' అంటూ నినాదాలు చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

