'సలార్ 2' క్రేజీ అప్డేట్ - షూటింగ్ ఎప్పుడో చెప్పేసిన ప్రశాంత్ నీల్
ప్రభాస్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ సినిమాల్లో సలార్ 2 ఒకటి. ఇవాళ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా షూటింగ్పై దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు.
Published : October 23, 2026 at 6:47 PM IST
Salaar 2 Shooting Update : ప్రభాస్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన అప్కమింగ్ సినిమాల నుంచి వరుసగా అప్డేట్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కల్కి 2, ఫౌజీ నుంచి మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. తాజాగా సలార్ 2 నుంచి కూడా సాలిడ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్కు దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కిక్కిచ్చే ట్రీట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ ఎప్పుడు ప్రారంభించేది అధికారికంగా తెలిపారు.
ప్రశాంత్ నీల్ సమర్పణలో రూపొందిన 418 మూవీ ఇవాళ రిలీజైంది. కీర్తన్ నాదగౌడ ఈ చిత్రాన్ని హారర్ థ్రిల్లర్ జాన్రాలో తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీటీమ్కు హీరో ప్రభాస్ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈమేరకు ప్రశాంత్ నీల్తోపాటు దర్శకుడు కీర్తన్తో కలిసి ప్రభాస్ అభినందనలు తెలియజేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మేకర్స్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభాస్ బర్త్ డే సందర్భంగా సలార్ 2కు సంబంధించిన అప్డేట్ను ప్రశాంత్ నీల్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జూన్లో ప్రారంభం అవుతుందని ఆయన తెలిపారు.
డ్రాగన్ తర్వాత సలార్ 2
ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ సినిమాతో నీల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జూన్ 11న విడుదల కానుంది. ఆ తర్వాత వెంటనే సలార్ 2ను పట్టాలెక్కించేలా ప్రశాంత్ నీల్ ప్లాన్ చేసుకున్నారన్నమాట! ఇప్పటిదాకా ఇంత క్లారిటీగా ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి అప్డేట్ రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు నీల్ స్వయంగా షూటింగ్ అప్డేట్ ఇవ్వడంతో దీనిపై ఓ క్లారిటీ వచ్చేసింది. శౌర్యంగ పర్వం పేరుతో రానున్న ఈ చిత్రం కోసం ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.
Thank you, REBEL STAR #PRABHAS Garu ❤️ The entire team of #418TheFilm is truly elated with your wishes for our film. A beautiful coincidence that our big day coincides with your special day ✨ Happy Birthday, DINOSAUR! IN CINEMAS NOW. Think you can survive DEVIKA? Book your tickets now! 🎟️ https://t.co/fpz4eYUIhy #418TheFilm in TELUGU, KANNADA, TAMIL, MALAYALAM & HINDI 🔥 #MythriBringsHorror— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 23, 2026
హోంబలే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై విజయ్ కిరగందూర్ సలార్ సినిమాను నిర్మించారు. 2023లో రిలీజైన ఈ సినిమా ప్రభాస్కు కమ్బ్యాక్ మూవీగా చెప్పవచ్చు. ఇందులో ప్రభాస్ ఫుల్ వైలంట్ పాత్రలో ఫ్యాన్స్కు ఫుల్మీల్స్ పెట్టారు. ఆయనతోపాటు పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్, జగపతిబాబు, శ్రుతి హాసన్, శ్రియా రెడ్డి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. వరల్డ్వైడ్గా ఈ సినిమా రూ.700+ కోట్లు వసూల్ చేసింది.
స్పిరిట్ కాంబో కొత్త ఫొటో
మరోవైపు, ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇంకో ఫొటో బయటకు వచ్చింది. ఇది స్పిరిట్ దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. అయితే ఇది సినిమాలోని పోస్టర్ కాదు. క్యాజువల్గా ప్రభాస్తో ఆయన కిచెన్లో ఓ బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నట్లు ఉన్న ఫొటో కావడం విశేషం. ఇందులో సందీప్ ఓ డ్రింక్ బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తుండగా, ప్రభాస్ పక్కనే నిల్చొని నవ్వుతూ కనిపిస్తున్నారు. ఈ ఫొటోను సందీప్ ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. దీనికి స్పిరిట్ హై అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.
అయితే ప్రభాస్ తన కెరీర్లోనే తొలిసారిగా ఇందులో పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించనున్నారు. ఆయనను సందీప్ వన్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉన్న అధికారిగా చూపించనున్నారు. సాధారణంగా సందీప్ సినిమాల్లో తన హీరోల క్యారెక్టరైజేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. పాత్రలో భాగంగా హీరోకు ఆల్కహాల్, కోపం, ప్రేమ, ఎమోషన్స్ ఇలా పలు కోణాల్లో చూపిస్తారు. మరి స్పిరిట్లో ప్రభాస్ పాత్రను ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారో తెలియాలంటే ఇంకో ఏడాది వెయిట్ చేయాల్సిందే.
కాగా, ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 05న రావాల్సి ఉండగా, వాయిదా వేశారు. 2027 దీపావళి సందర్భంగా అక్టోబర్ 29న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు సందీప్ రెడ్డినే రీసెంట్గా ప్రకటించారు. ఇందులో త్రిప్తి దిమ్రి ఫీమేల్ లీడ్లో నటిస్తుండగా, వివేక్ ఒబెరాయ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. హర్షవర్థన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ మూవీని భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.
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