రూమర్స్కు చెక్- బన్నితో సినిమాపై లోకేశ్ కనగరాజ్ అదిరే అప్డేట్
AA23 అప్డేట్ను లోకేశ్ కనగరాజ్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఆసక్తికరమైన అప్టేట్లను త్వరలో వెల్లడిస్తామని లోకేశ్ వివరించారు.
Published : October 12, 2026 at 5:16 PM IST
Lokesh on AA23 Update : అల్లు అర్జున్ - లోకేశ్ కనగరాజ్ కాంబోలో తెరకెక్కనున్న మూవీపై అదిరిపోయే అప్డేట్ వచ్చింది. అప్పుడెప్పుడో సినిమాకి సంబంధించి అనౌన్స్మెంట్ వీడియో మినహా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అప్డేట్లు రాలేదు. దీంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. అసలు సినిమా ఉంటుందా? అనే పరిస్థితికి వెళ్లింది. అయితే అలాంటి సందేహాలకు చెక్ పెడుతూ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు చేశారు. బన్నీతో ఆయన దిగిన ఓ ఫొటోను షేర్ చేశారు. దీనికి 'ఇంట్రెస్టింగ్ అప్టేట్లు త్వరలో వస్తాయి' అని క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై నెలకొన్న అనుమానాలన్నీ పటాపంచలైపోయాయి.
ఈ ప్రాజెక్ట్ లైన్లో ఉన్నట్లు బన్నీతో దిగిన ఫొటోను షేర్ చేసి లోకేశ్ తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఫొటో చూస్తుంటే ఈ ఇద్దరు స్టోరీ గురించి చర్చిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇద్దరూ సీరియస్ డిస్కషన్ చేస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఇక అప్డేట్లు త్వరలోనే వస్తాయంటూ ఆయన రాసిన క్యాప్షన్ మరింత ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. రానున్న దసరా లేదా దీపావళికి ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఫస్ట్ లుక్ లేదా గ్లింప్స్ ఏదైనా రిలీజ్ చేస్తారేమోనని ఆసక్తి నెలకొంది. ఎందుకంటే, కొత్త సినిమా అప్డేట్లు ఇవ్వడానికి పండగ కంటే మంచి సందర్భం ఏముంటుంది? మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో మేకర్స్ ఎలా ముందుకెళ్లనున్నారో వేచి చూడాలి. అల్లు అర్జున్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టెక్నీషియన్స్ గురించి లోకేశ్ ఇంకా రివీల్ చేయలేదు. సంగీత దర్శకుడిగా అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ను ఖరారు చేశారు. కానీ సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, హీరోయిన్, నెగిటివ్ రోల్ ఇలా ఇతర విషయాలేవీ అఫీషియల్గా వెల్లడించలేదు.
Interesting updates coming soon 💥💥💥@alluarjun 🔥🔥 @MythriOfficial @anirudhofficial https://t.co/XcycmgMXZX— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) October 12, 2026
ఆగిపోయిందటూ ప్రచారం
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే సినిమాపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఎలాంటి అప్డేట్లు లేవు. కానీ మధ్యలో కొన్ని రూమర్స్ వచ్చాయి. హీరోయిన్ లేకుండానే సినిమా చేయనున్నారని, పూజ హెగ్డే ఫీమేల్ లీడ్లో కన్ఫర్మ్ అయ్యిందని ప్రచారం జరిగింది. కానీ మేకర్స్ స్పందించలేదు. ఏకంగా సినిమా ఆగిపోయిందంటూ కూడా రీసెంట్గా ప్రచారం జరిగింది. లోకేశ్ చెప్పిన కథలో బన్నీ మార్పులు సూచించారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. సెకండాఫ్ విషయంలో మార్పులు చేయాలని లోకేశ్కు చెప్పారని టాక్ నడిచింది.
ప్రాజెక్ట్పై లోకేశ్ ఏమన్నారంటే?
కొన్ని రోజుల క్రితం ఓ ఇంటర్వ్యూలో లోకేశ్ కనగరాజ్ ఈ ప్రాజెక్టుపై మాట్లాడారు. అల్లు అర్జున్తో సినిమా చేయడానికి గాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ వద్ద 6 సంవత్సరాల క్రితమే అడ్వాన్స్ తీసుకున్నానని లోకేశ్ అన్నారు. తనకు అల్లు అర్జున్ అంటే చాలా ఇష్టమని ఆయన అన్నారు. తామిద్దరం కలిసి నాలుగేళ్లుగా సినిమా చేద్దామని అనుకుంటున్నట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే ఖైదీ2 చేద్దామనుకున్నా, దానికి కొంచెం గ్యాప్ రావడంతో ఈ సినిమాను వెంటనే చేయాలని నిర్ణయించుకున్నానని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి దీని కో రైటర్ రత్న కుమార్ కూడా గతంలో కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. సినిమాకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయని, ఇప్పటికే అల్లు అర్జున్తో మూడు వారాల పాటు చర్చలు జరిపామని తెలిపారు.
ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తోంది. అల్లు అర్జున్ కెరీర్లో 23వ సినిమాగా ఇది రానుంది. లోకేష్ కనగరాజ్తో మొదటిసారి పని చేస్తుండటంతో అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడే ఈ కాంబినేషన్పై ఫోకస్ పెరిగింది. అయితే కథ ఏంటి, బన్నీ ఎలాంటి పాత్రలో కనిపిస్తారనేది మాత్రం బయటపెట్టలేదు. సినిమాకు అధికారిక టైటిల్ను కూడా మేకర్స్ ప్రకటించలేదు. షూటింగ్ దగ్గరపడే సమయంలోనే క్యాస్ట్తో పాటు మరిన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
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