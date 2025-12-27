ETV Bharat / entertainment

'ట్రోల్స్ వచ్చినా రూ.500 కోట్లు వసూల్- అదంతా రజనీ క్రేజ్' : 'కూలీ'పై లోకేశ్ కామెంట్స్

'కూలీ' ట్రోల్స్​పై డైరెక్టర్ లోకేశ్ రియాక్షన్- ఆ తప్పు మరోసారి చేయనని వ్యాఖ్య- రజనీ క్రేజ్ వల్లే భారీ కలెక్షన్లు సాధ్యమయ్యాయని కామెంట్

Lokesh Kanagaraj On Coolie Movie
Lokesh Kanagaraj On Coolie Movie (film poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Lokesh Kanagaraj On Coolie Movie : లోకేశ్​ కనగరాజ్​ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్​ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'కూలీ'. ఇది ఆగస్టు 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. 'వార్​-2' కు పోటిగా వచ్చిన ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 500+ కోట్లు వసూల్ చేసింది. అయితే విడుదల సమయంలో ఈ సినిమాపై కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ ట్రోల్స్​ గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు ప్రస్తావించారు. మరి ఆయన ఏమన్నారో తెలుసుకుందాం.

'నేను రూపొందించిన 'కూలీ' చిత్రంపై ఎన్నో విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే నేను తర్వాత తెరకెక్కించే సినిమాలో వాటిని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆ మూవీపై అన్ని ట్రోల్స్ వచ్చినప్పటికీ ప్రేక్షకులు ఆదరించారు. రజనీకాంత్​ కోసం కూలీని చూశారు. ఈ సినిమాకు భారీ మొత్తం వసూల్ చేసిందని నిర్మాతలు అన్నారు. ఈ విషయంలో అందరికీ ధన్యవాదాలు' అని డైరెక్టర్​ అన్నారు.

వాళ్లకు నచ్చితే చాలు : 'నేను అంచనాల ఆధారంగా కథలు రాయలేను. రాసుకున్న కథలోని పాత్రలు ప్రేక్షకుల అంచనాలు అందుకుంటే మాత్రం ఆనందిస్తాను. ఒకవేళ అలా అందుకోలేకపోతే తర్వాత సినిమాలో అయినా రీచ్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తాను' అని తెలిపారు .

లోకేశ్ సినిమాకు అలా తొలిసారి : రజనీకాంత్​ సినిమా అంటే చాలు, థియేటర్స్​కు ఆడియన్స్ క్యూ కడతారు. ఈలలతో హాలు దద్ధరిల్లేలా చేస్తారు. కానీ 'కూలీ' మూవీ మాత్రం కొన్ని ట్రోల్స్​ను ఎదుర్కొంది. గతంలో రజనీకాంత్ చిత్రాలకు U లేదా U/A సర్టిఫికెట్లు వచ్చాయి. కానీ ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డు A సర్టిఫికెట్​ ఇచ్చింది. అంటే 18 సంవత్సరాల లోపువారికి సినిమా చూసేందుకు అనుమతి ఉండదు. అటు లోకేశ్ తెరకెక్కించిన సినిమాకు ఏ సర్టిఫికెట్ రావడం ఇదే తొలిసారి.

మొత్తం వసూళ్లు ఎంత?: ఆగస్టు​ 14న విడుదలైన ఈ సినిమా ఓవరాల్​ కలెక్షన్స్​ను చూసుకుంటే, భారత్​లో సుమారు రూ.337 కోట్లను రాబట్టింది. ఓవర్సీస్​లో రూ.180 కోట్లు వసూల్ చేసింది. మొత్తం వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 518 కోట్లు (గ్రాస్​) వసూల్ చేసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద 'వార్​-2'తో పోటీపడిన 'కూ​లీ'పై చేయి సాధించింది. కాగా, ఇందులో రజనీకాంత్​తోపాటు అక్కినేని నాగార్జున, శ్రుతి హాసన్‌, సత్యరాజ్‌, ఉపేంద్ర, ఆమిర్‌ ఖాన్‌ ఆయా పాత్రల్లో నటించారు. భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన ఈ సినిమా మిక్స్​డ్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. అయిప్పటికీ రజనీ మార్క్​తో ఆ రేంజ్​లో వసూళ్లు సాధించడం విశేషం.

అసలు కథేంటీ? : సైమన్‌ (నాగార్జున) వైజాగ్‌ పోర్టును 99 ఏళ్లు లీజుకు తీసుకుని శక్తివంతమైన డాన్‌గా నిలుస్తాడు. సైమన్​ నమ్మిన బంటు దయాల్‌ (సౌబిన్‌ సాహిర్‌) చేతిలో పోర్టు వ్యవహారాలన్నీ పెడతాడు. అతను చేసిన నేరాలకు సాక్ష్యాలను మాయం చేయడానికి ఓ ప్లాన్​ వేస్తాడు సైమన్​. ఓ మొబైల్‌ క్రిమేటర్‌ కుర్చీని ఉపయోగించుకోవలనుకుంటాడు. వెంటనే దాని ఆవిష్కర్త రాజశేఖర్‌ (సత్యరాజ్‌)ను బెదిరిస్తాడు. రాజశేఖర్‌ హత్యతో రంగంలోకి దిగుతాడు అతని స్నేహితుడు దేవా (రజనీకాంత్‌). దీని ప్రతీకార యాత్రే అసలు కథ. ఈ క్రమంలో స్మగ్లింగ్‌, కుట్రలు, ద్రోహాలు, అనూహ్య ట్విస్ట్‌లు ఎలా నడిచాయన్నదే 'కూలీ'లో చూపిస్తారు. చివర్లో దాహా (ఆమీర్‌ ఖాన్‌) ఎంట్రీ మరిన్ని ప్రశ్నలు లేపుతుంది.

