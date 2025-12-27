'ట్రోల్స్ వచ్చినా రూ.500 కోట్లు వసూల్- అదంతా రజనీ క్రేజ్' : 'కూలీ'పై లోకేశ్ కామెంట్స్
'కూలీ' ట్రోల్స్పై డైరెక్టర్ లోకేశ్ రియాక్షన్- ఆ తప్పు మరోసారి చేయనని వ్యాఖ్య- రజనీ క్రేజ్ వల్లే భారీ కలెక్షన్లు సాధ్యమయ్యాయని కామెంట్
Published : December 27, 2025 at 1:42 PM IST
Lokesh Kanagaraj On Coolie Movie : లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'కూలీ'. ఇది ఆగస్టు 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. 'వార్-2' కు పోటిగా వచ్చిన ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ. 500+ కోట్లు వసూల్ చేసింది. అయితే విడుదల సమయంలో ఈ సినిమాపై కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ ట్రోల్స్ గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు ప్రస్తావించారు. మరి ఆయన ఏమన్నారో తెలుసుకుందాం.
'నేను రూపొందించిన 'కూలీ' చిత్రంపై ఎన్నో విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే నేను తర్వాత తెరకెక్కించే సినిమాలో వాటిని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆ మూవీపై అన్ని ట్రోల్స్ వచ్చినప్పటికీ ప్రేక్షకులు ఆదరించారు. రజనీకాంత్ కోసం కూలీని చూశారు. ఈ సినిమాకు భారీ మొత్తం వసూల్ చేసిందని నిర్మాతలు అన్నారు. ఈ విషయంలో అందరికీ ధన్యవాదాలు' అని డైరెక్టర్ అన్నారు.
వాళ్లకు నచ్చితే చాలు : 'నేను అంచనాల ఆధారంగా కథలు రాయలేను. రాసుకున్న కథలోని పాత్రలు ప్రేక్షకుల అంచనాలు అందుకుంటే మాత్రం ఆనందిస్తాను. ఒకవేళ అలా అందుకోలేకపోతే తర్వాత సినిమాలో అయినా రీచ్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తాను' అని తెలిపారు .
The reign continues! #Coolie becomes the all-time highest-grossing Tamil film in North America with $6,719,999!— Sun Pictures (@sunpictures) August 24, 2025
🔥😎#Coolie ruling in theatres worldwide🌟@rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial #AamirKhan @iamnagarjuna @nimmaupendra #SathyaRaj #SoubinShahir @shrutihaasan… pic.twitter.com/eVi67jfWiO
లోకేశ్ సినిమాకు అలా తొలిసారి : రజనీకాంత్ సినిమా అంటే చాలు, థియేటర్స్కు ఆడియన్స్ క్యూ కడతారు. ఈలలతో హాలు దద్ధరిల్లేలా చేస్తారు. కానీ 'కూలీ' మూవీ మాత్రం కొన్ని ట్రోల్స్ను ఎదుర్కొంది. గతంలో రజనీకాంత్ చిత్రాలకు U లేదా U/A సర్టిఫికెట్లు వచ్చాయి. కానీ ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డు A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. అంటే 18 సంవత్సరాల లోపువారికి సినిమా చూసేందుకు అనుమతి ఉండదు. అటు లోకేశ్ తెరకెక్కించిన సినిమాకు ఏ సర్టిఫికెట్ రావడం ఇదే తొలిసారి.
మొత్తం వసూళ్లు ఎంత?: ఆగస్టు 14న విడుదలైన ఈ సినిమా ఓవరాల్ కలెక్షన్స్ను చూసుకుంటే, భారత్లో సుమారు రూ.337 కోట్లను రాబట్టింది. ఓవర్సీస్లో రూ.180 కోట్లు వసూల్ చేసింది. మొత్తం వరల్డ్వైడ్గా రూ. 518 కోట్లు (గ్రాస్) వసూల్ చేసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద 'వార్-2'తో పోటీపడిన 'కూలీ'పై చేయి సాధించింది. కాగా, ఇందులో రజనీకాంత్తోపాటు అక్కినేని నాగార్జున, శ్రుతి హాసన్, సత్యరాజ్, ఉపేంద్ర, ఆమిర్ ఖాన్ ఆయా పాత్రల్లో నటించారు. భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన ఈ సినిమా మిక్స్డ్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. అయిప్పటికీ రజనీ మార్క్తో ఆ రేంజ్లో వసూళ్లు సాధించడం విశేషం.
అసలు కథేంటీ? : సైమన్ (నాగార్జున) వైజాగ్ పోర్టును 99 ఏళ్లు లీజుకు తీసుకుని శక్తివంతమైన డాన్గా నిలుస్తాడు. సైమన్ నమ్మిన బంటు దయాల్ (సౌబిన్ సాహిర్) చేతిలో పోర్టు వ్యవహారాలన్నీ పెడతాడు. అతను చేసిన నేరాలకు సాక్ష్యాలను మాయం చేయడానికి ఓ ప్లాన్ వేస్తాడు సైమన్. ఓ మొబైల్ క్రిమేటర్ కుర్చీని ఉపయోగించుకోవలనుకుంటాడు. వెంటనే దాని ఆవిష్కర్త రాజశేఖర్ (సత్యరాజ్)ను బెదిరిస్తాడు. రాజశేఖర్ హత్యతో రంగంలోకి దిగుతాడు అతని స్నేహితుడు దేవా (రజనీకాంత్). దీని ప్రతీకార యాత్రే అసలు కథ. ఈ క్రమంలో స్మగ్లింగ్, కుట్రలు, ద్రోహాలు, అనూహ్య ట్విస్ట్లు ఎలా నడిచాయన్నదే 'కూలీ'లో చూపిస్తారు. చివర్లో దాహా (ఆమీర్ ఖాన్) ఎంట్రీ మరిన్ని ప్రశ్నలు లేపుతుంది.
