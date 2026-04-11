'నేను తీసింది 9 సినిమాలు- కానీ క్యాన్సిల్ అయినవి 19 సినిమాలు'- హరీశ్ శంకర్
Published : April 11, 2026 at 7:37 PM IST
Harish Shankar Movies : 'నేను తీసింది 9 సినిమాలు అయితే క్యాన్సిల్ అయినవి 19 సినిమాలు' అని తన కెరీర్ గురించి ఎవరికీ తెలియని విషయాన్ని బయటపెట్టారు టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్. ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ సినిమా ఇటీవల థియేటర్లలో సందడి చేసింది. దీని తర్వాత ఆయన ఏ హీరోతో సినిమా చేస్తారని అనుకుంటుండగా, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం అందర్నీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈటీవీ విన్ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మించిన 'పాపం ప్రతాప్' అనే సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ శనివారం హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న హరీశ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
డైరెక్టర్కు కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చేందుకే!
పాపం ప్రతాప్ సినిమాను ఎస్పీ దుర్గా నరేశ్ తెరకెక్కించారు. అయితే ఆయన కెరీర్లో ఈ సినిమాకు ముందు చాలా కష్టపడ్డారు. అనేక సినిమాలు అనుకోని అవి సెట్స్పైకి వెళ్లలేదు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న హరీశ్ శంకర్, దుర్గా నరేశ్కు కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చేందుకు తన రియల్ లైఫ్ కష్టాలు షేర్ చేసుకున్నారు. హరీశ్కు కూడా తన కెరీర్లో అనేక మంది హీరోలతో సినిమాలు ఓకే అయినా పలు కారణాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్లు రద్దు అయ్యాయని ఎవరికీ తెలియని విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు.
'డైరెక్టర్ నరేశ్ ఈ సినిమాకు ముందు అనేక ప్రాజెక్ట్లు అనుకున్నా అవి జరగలేదని విన్నాను. ఆయనకు కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చేందుకు ఓ విషయం చెప్తున్నా. నేను ఇప్పటిదాకా తీసింది 9 సినిమాలు అయితే, క్యాన్సిల్ అయిన ప్రాజెక్ట్లు 19 ఉంటాయి. ప్రెస్మీట్లో చెప్పి, హీరోలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చి, ఎల్లుండి ముహూర్తం అన్న సినిమాలు కూడా క్యాన్సల్ అయ్యాయి. మనకు నచ్చిన పని చేయడానికే మనం ఇక్కడికి వచ్చాం. మీరు ఇప్పటికే సక్సెస్ అయ్యారు. మనకు నచ్చిన పని ఆడియెన్స్కు కూడా నచ్చితే అది బోనస్ కింద లెక్క. ఆల్ ది బెస్ట్' అని అన్నారు.
ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఈటీవీ విన్ వైపు చూస్తుంది- హరీశ్
అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో ఈటీవీ విన్ ఎంపిక చేసుకుంటున్న కథలు అద్భుతం అని కొనియాడారు. 'తెలుగు ఇళ్లలో ఈనాడు పత్రిక, ప్రియా పచ్చళ్లు కొన్నేళ్లుగా భగమయ్యాయి. చిన్నప్పుడు నేను విపుల, చతుర పుస్తకాలు బాగా చదివేవాడిని. అందులోని కథలకే ఇప్పుడు ఈటీవీ విన్ ఓ దృశ్య రూపం ఇస్తుందా? అని నాకు అనిపిస్తుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆశ్చర్యపోయే విధంగా తక్కువ బడ్జెట్, తక్కువ సమయంలోనే అద్భుతమైన సినిమాలను ఈటీవీ విన్ అందిస్తోంది. ఇది అసాధారణ విషయం. వేరే భాషల్లోనూ ఇలా జరిగి ఉండదు. ఏ ముహుర్తాన 'ఈటీవీ విన్' అని పేరు పెట్టారో కానీ, ఈ 'విన్' అలాగే ఉంటుంది. విజయాలే విజయాలు వస్తున్నాయి. ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఇప్పుడు ఈటీవీ వైపు చూస్తోంది. నిజంగా మీకు హ్యాట్సాఫ్' అని హరీశ్ శంకర్ ఈటీవీ విన్ అందిస్తున్న కంటెంట్పై ప్రశంసలు కురిపించారు.
ఇక 'పాపం ప్రతాప్' సినిమా విషయానికొస్తే ఇందులో తిరువీర్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. పాయల్ రాధాకృష్ణ హీరోయిన్గా, రాశి, అవసరాల శ్రీనివాస్, అజయ్ ఘోష్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. కృషి ఎంటర్టైన్మెంట్, ఈటీవీ విన్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 17న థియేటర్లలోకి రానుంది.