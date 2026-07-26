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బాలకృష్ణ కోలుకోవాలని డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని హోమం!

ఏఐజీలో చికిత్స పొందుతున్న నందమూరి బాలకృష్ణ - త్వరగా కోలుకోవాలని 'ఎన్​బీకే 111' డైరెక్టర్ ప్రత్యేక పూజలు

Gopichand Malineni Homam For Balayya
Gopichand Malineni Homam For Balayya (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 11:08 AM IST

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Gopichand Malineni Homam For Balakrishna: టాలీవుడ్ అగ్రనటుడు బాలకృష్ణ హైదరాబాద్​లోని ఏఐజీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కాకినాడలో 'ఎన్​బీకే 111' మూవీ షూటింగ్ టైమ్​లో బాలయ్య మోకాలికి గాయమైంది. దీంతో సిబ్బంది ఏఐజీ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. దాదాపు 3 గంటలపాటు శ్రమించిన వైద్యులు బాలకృష్ణ మోకాలికి విజయవంతంగా ఆపరేషన్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో 'ఎన్​బీకే 111' డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని బాలకృష్ణ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తున్నారట.

బాలకృష్ణ త్వరగా కోలుకోవాలని బెంగళూరు కంబలిపురంలోని కాటేరమ్మ ఆలయంలో డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని ప్రత్యేక హోమాన్ని చేయిస్తున్నారని తెలిసింది. దాదాపు 18 మంది పూజారులు ఈ హోమంలో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తుంది. అదే విధంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బాలయ్య అభిమానులు సైతం కోలుకోవాలని భారీ ఎత్తున ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో మళ్లీ తిరిగి ఉత్సాహంగా షూటింగ్​లో పాల్గొనాలని వారంతా ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఆపరేషన్ అనంతరం బాలయ్య వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ఆయనకు కనీసం ఆరు వారాల విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించినట్లు సమాాచారం.

ప్రస్తుతం ఆయన గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో 'ఎన్​బీకే 111' సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్​లోనే బాలయ్య గాయపడ్డారు. 2027 సంక్రాంతికి ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో బాలయ్యకు గాయం నేపథ్యంలో షూటింగ్​ను మొత్తానికే నిలిపివేయకుండా, ఇతర నటీనటులపై మిగిలిన సన్నివేశాలను చిత్రీకరించే అవకాశాలను మూవీ టీమ్ పరిశీలిస్తోంది.

గోపిచంద్​ మలినేని- బాలకృష్ణ కాంబోలో ఇదివరకు 'వీరసింహారెడ్డి' వచ్చింది. 2022లో విడుదలైన వీరసింహారెడ్డి మూవీ బ్లాక్​బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. ఇందులో బాలయ్య డ్యూయల్ రోల్​లో పోషించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. బాలకృష్ణ మాస్ ఎలివేషన్స్, డైలాగ్ డెలివరీ, ఎమోషన్స్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో సాగే ఈ మూవీలో బాలకృష్ణ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సినిమాకు హైలెట్​గా నిలిచాయి. ఈ సినిమాకు తమన్ స్వరాలను సమకూర్చగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై నవీన్, ఎర్నేని, రవిశంకర్ నిర్మించారు. బాలయ్య కెరీర్​లో మంచి కమర్షియల్ హిట్​గా వీరసింహారెడ్డి నిలిచింది.

ఆ మూవీ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. వృద్ది సినిమాస్ బ్యానర్​పై వెంకట సతీశ్ కిలారు ఈ సినిమాను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. దీనికి తమన్ స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ముంబయి నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు సమాచారం. శరవేగంగా షూటింగ్ జరుగుతుండగా బాలకృష్ణ మోకాలికి అనుకోకుండా గాయం కావడంతో ఈ షూటింగ్​కు బ్రేక్ పడింది. అయితే బాలయ్య త్వరగా కోలుకొని తిరిగి సెట్స్​లో జాయిన్ అవుతారని మూవీ టీమ్​ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.

మరోవైపు, కొరటాల శివ- బాలకృష్ణ కాంబో ఇటీవల ఓ సినిమా కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూజా కార్యక్రమాలను కూడా పూర్తి చేసుకుంది. అన్ని సవ్యంగా జరిగి ఉంటే వచ్చే నెల రెండో వారంలో షూటింగ్ మొదలు పెట్టాలని మేకర్స్ ప్లాన్స్ చేసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు బాలయ్య గాయపడడం వల్ల ఇది కాస్త ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమాను యువసుధ ఆర్ట్స్, ఎస్​ఎల్​వీ బ్యానర్లపై సుధాకర్ మిక్కిలినేని, సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు.

పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు

ఇదిలా ఉండగా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఆదివారం ఏఐజీ ఆసుపత్రికి వెళ్లి బాలకృష్ణను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా శస్త్ర చికిత్స గురించి, బాలకృష్ణ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి చంద్రబాబు వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

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