'రాకా' వేరే లెవెల్ ఉంటుంది- 'అవతార్'లోనూ అలాంటి విజువల్స్ చూడలేదు'- డైరెక్టర్ కామెంట్స్
'రాకా'లో విజువల్స్పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన డైరెక్టర్ - అవతార్కు మించిన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇందులో ఉండనున్నాయని వెల్లడి
Published : September 19, 2026 at 2:15 PM IST
Director Cibi Chakravarthy On Raaka : సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ సినిమాలో 'రాకా' ఒకటి. సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో రానున్న ఈ చిత్రం కొన్ని రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై రీసెంట్గా డైరెక్టర్ శిబి చక్రవర్తి చేసిన వైరల్ కామెంట్స్ అంచనాలను మరింత రెట్టింపు చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ సినీ పరిశ్రమలో విజువల్స్ అనగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చే అవతార్ సినిమాలో విజువల్స్ను మించి రాకాలో సీన్స్ ఉంటాయని విజయ్ సేతుపతి లేటెస్ట్ సినిమా 'బత్తా' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ శిబి చక్రవర్తి అన్నారు.
'భారతీయ సినీ రంగానికి గర్వకారణంగా నిలిచే సినిమాను అట్లీ తీస్తున్నారు. రాకా సినిమాలోని కొన్ని విజువల్స్ను అట్లీ నాకు చూపించారు. నేను అవతార్లో కూడా అంత పెద్ద విజువల్స్ చూడలేదు. వాటిని వర్ణించడానికి అద్భుతం అనే పదం కూడా సరిపోదు. మరో రెండు మూడు రోజుల్లో మీరు ఆ విజువల్స్ను చూస్తారు. రాజమౌళి భారత సినీపరిశ్రమను ఎలాగైతే ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో, అట్లీ సైతం రాకా తో మన ఇండస్ట్రీని ప్రపంచం ముందు మరింత ఎత్తులో నిలబెడతారు. ఆయన శిష్యుడిని అయినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను' అని శిబి చక్రవర్తి పేర్కొన్నారు.
Director #Cibi about #Raaka ⭐:— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) September 18, 2026
"Atlee sir is a doing a Film that will make indian cinema proud.. He showed me the visuals.. I haven't even seen such visuals in Avatar..💥 You all will witness in 3 Days..🔥👌 It was extraordinary.. Just like Rajamouli sir is taking India cinema…
అట్లీ బర్త్డేకు రాకా గ్లింప్స్
రాకా మూవీటీమ్ గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వరుస పోస్టులతో ఫ్యాన్స్లో జోష్ నింపుతోంది. రెండు రోజుల క్రితం 37 అని రాసి ఉన్న ఓ పోస్టర్ను షేర్ చేసుకున్న చిత్రబృందం తాజాగా ఓ వీడియోను పంచుకుంది. అందులో పరిమితులు దాటి ఆలోచించాం. లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ధైర్యంగా ముందడుగు వేశాం. ఊహించిన దానికంటే ఎంతో ఎత్తుకు వెళ్లాం' అని పేర్కొంది. దీంతో సెప్టెంబర్ 21న అట్లీ బర్త్డే ఉండటంతో ఆరోజు రాకా నుంచి స్పెషల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ అవుతుందని మేకర్స్ హింట్ ఇవ్వడంతో బన్నీ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. మరి దీని విజువల్స్ ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో వేచి చూడాల్సి ఉంది. గ్లింప్స్తో పాటు మూవీ రిలీజ్పై కూడా మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.