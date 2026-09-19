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'రాకా' వేరే లెవెల్​ ఉంటుంది- 'అవతార్'​లోనూ అలాంటి విజువల్స్ చూడలేదు'- డైరెక్టర్ కామెంట్స్​

'రాకా'లో విజువల్స్​పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన డైరెక్టర్ - అవతార్​కు మించిన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇందులో ఉండనున్నాయని వెల్లడి

Allu Arjun Raaka
అల్లు అర్జున్ రాకా (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 2:15 PM IST

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Director Cibi Chakravarthy On Raaka : సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ సినిమాలో 'రాకా' ఒకటి. సక్సెస్​ఫుల్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో రానున్న ఈ చిత్రం కొన్ని రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై రీసెంట్​గా డైరెక్టర్ శిబి చక్రవర్తి చేసిన వైరల్ కామెంట్స్ అంచనాలను మరింత రెట్టింపు చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ సినీ పరిశ్రమలో విజువల్స్ అనగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చే అవతార్ సినిమాలో విజువల్స్​ను మించి రాకాలో సీన్స్ ఉంటాయని విజయ్ సేతుపతి లేటెస్ట్ సినిమా 'బత్తా' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​లో డైరెక్టర్ శిబి చక్రవర్తి అన్నారు.

'భారతీయ సినీ రంగానికి గర్వకారణంగా నిలిచే సినిమాను అట్లీ తీస్తున్నారు. రాకా సినిమాలోని కొన్ని విజువల్స్​ను అట్లీ నాకు చూపించారు. నేను అవతార్​లో కూడా అంత పెద్ద విజువల్స్ చూడలేదు. వాటిని వర్ణించడానికి అద్భుతం అనే పదం కూడా సరిపోదు. మరో రెండు మూడు రోజుల్లో మీరు ఆ విజువల్స్​ను చూస్తారు. రాజమౌళి భారత సినీపరిశ్రమను ఎలాగైతే ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో, అట్లీ సైతం రాకా తో మన ఇండస్ట్రీని ప్రపంచం ముందు మరింత ఎత్తులో నిలబెడతారు. ఆయన శిష్యుడిని అయినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను' అని శిబి చక్రవర్తి పేర్కొన్నారు.

అట్లీ బర్త్​డేకు రాకా గ్లింప్స్
రాకా మూవీటీమ్ గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వరుస పోస్టులతో ఫ్యాన్స్​లో జోష్ నింపుతోంది. రెండు రోజుల క్రితం 37 అని రాసి ఉన్న ఓ పోస్టర్​ను షేర్ చేసుకున్న చిత్రబృందం తాజాగా ఓ వీడియోను పంచుకుంది. అందులో పరిమితులు దాటి ఆలోచించాం. లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ధైర్యంగా ముందడుగు వేశాం. ఊహించిన దానికంటే ఎంతో ఎత్తుకు వెళ్లాం' అని పేర్కొంది. దీంతో సెప్టెంబర్ 21న అట్లీ బర్త్​డే ఉండటంతో ఆరోజు రాకా నుంచి స్పెషల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ అవుతుందని మేకర్స్ హింట్ ఇవ్వడంతో బన్నీ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. మరి దీని విజువల్స్ ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో వేచి చూడాల్సి ఉంది. గ్లింప్స్​తో పాటు మూవీ రిలీజ్​పై కూడా మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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